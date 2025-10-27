    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Zeitungsübernahme in Niedersachsen - Behörde gibt grünes Licht

    Für Sie zusammengefasst
    • Madsack übernimmt Nordwest Mediengruppe, Freigabe erfolgt.
    • Bundeskartellamt sieht keine Wettbewerbsbedenken.
    • Übernahme soll Anfang 2026 vollständig abgeschlossen sein.

    BERLIN/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Übernahme der Nordwest Mediengruppe mit Sitz in Oldenburg durch die Madsack Mediengruppe ist unter Dach und Fach. Das Bundeskartellamt in Bonn machte die Freigabe bekannt.

    Bundeskartellamtspräsident Andreas Mundt teilte mit, dass das Vorhaben aus wettbewerblicher Sicht unbedenklich sei. "Die Verbreitungsgebiete der Zeitungen der Madsack Mediengruppe und der Nordwest Mediengruppe überlappen sich nicht, sodass nicht von einem Wettbewerbsverhältnis auszugehen ist."

    Madsack setzt schon länger auf regionale und lokale Medien

    Mitte September hatte die Madsack Mediengruppe die geplante Übernahme für Anfang Januar 2026 angekündigt. Demnach wolle man die Anteile der Gesellschafterfamilien zu 100 Prozent übernehmen.

    Zu der Nordwest Mediengruppe gehören unter anderem das Verlagsgeschäft der Tageszeitungen "Nordwest-Zeitung", "Emder Zeitung" und "Anzeiger für Harlingerland", digitale Inhaltsangebote wie das Nachrichtenportal nwzonline.de, sowie die Bereiche Druck, Logistik und verschiedene Servicegesellschaften.

    Die Madsack Mediengruppe mit Hauptsitz in Hannover verlegt 20 Zeitungstitel, darunter die "Hannoversche Allgemeine Zeitung", die "Leipziger Volkszeitung" und die "Lübecker Nachrichten". Über das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) beliefert Madsack auch externe Zeitungshäuser mit überregionalen Inhalten. Insgesamt verzeichnen die Madsack-Titel nach Verlagsangaben 1,6 Millionen Abonnements./svv/DP/nas






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
