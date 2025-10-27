    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Parlamentarischer Staatssekretär Christian Hirte informiert sich am BER über Ladeinfrastruktur

    Berlin (ots) - Bei einem hochrangigen Mobilitätsdialog am Flughafen Berlin
    Brandenburg (BER) hat sich Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär im
    Bundesministerium für Verkehr, gemeinsam mit Vertretern des Verbands der
    internationalen Autovermieter VIA und des Flughafenverbandes ADV über den
    notwendigen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an Flughäfen
    informiert. Im Mittelpunkt des Besuchs standen bestehende Ladeeinrichtungen,
    Ausbaupotenziale sowie konkrete Unterstützungsbedarfe am drittgrößten Flughafen
    Deutschlands.

    Der fachpolitische Austausch fand vor dem Hintergrund des kürzlich vorgestellten
    Masterplans Ladeinfrastruktur 2030 des BMV statt - ein richtiger Schritt für die
    Beschleunigung des Ladeinfrastruktur-Ausbaus. Im Rahmen eines Rundgangs auf dem
    Flughafengelände wurden unter anderem das Mietwagencenter, Ladehubs sowie
    Flächenpotenziale für die zukünftige Infrastruktur besichtigt. Besonders
    deutlich wurde: Autovermieter, Flughäfen und Energieversorger benötigen
    praktikable und planbare Rahmenbedingungen.

    Die gemeinsamen Kernforderungen von VIA und ADV lauten:

    1. Berücksichtigung der Mobilitätsknoten "Flughäfen" im Masterplan
    Ladeinfrastruktur 2030
    2. Förderquote von mindestens 60 Prozent für Investitionen in Ladeinfrastruktur
    an Flughäfen
    3. Förderfähigkeit aller relevanten Akteure, darunter Autovermieter,
    Parkraumbetreiber, Flughäfen und Energieunternehmen
    4. Einbeziehung von Netzausbau, Steuerungstechnik und Batteriespeichern in
    Förderprogramme

    István Kornis, Sprecher des VIA, erklärte: "Unsere Branche will Treiber der
    Mobilitätswende sein. Doch ohne passende Ladeinfrastruktur geht es nicht. Gerade
    an Flughäfen, wo Mobilitätsketten zusammenlaufen, muss die Politik schnell
    handeln."

    ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel betonte: "Flughäfen wie der BER sind
    zentrale Mobilitätsplattformen. Damit Elektromobilität an Flughäfen
    wirtschaftlich tragfähig und kundenorientiert funktionieren kann, braucht es
    jetzt zielgerichtete Investitionsanreize und eine Priorisierung in der
    Förderkulisse des Bundes."

    Der Parlamentarische Staatssekretär Christian Hirte betonte die Schlüsselrolle
    von Flughäfen als Mobilitätsknotenpunkte, die bereits in der Vergangenheit von
    Förder- und Unterstützungsangeboten des BMV profitieren konnten. "Als
    Bundesregierung setzen wir auf Fortschritt und Verantwortung bei der
    Elektromobilität. Anregungen aus der Praxis nehmen wir ernst und gerne auch auf.
    Mit dem neuen Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 verbessern wir daher die
    Investitions-, Nutzungs- und Rahmenbedingungen für Ladeinfrastruktur in allen
    Anwendungsfällen - auch für das Laden an Flughäfen."

    Der Fachbesuch am BER markiert einen wichtigen Impuls für die Weiterentwicklung
    von Ladeinfrastrukturpolitik an Flughäfen - und damit für eine
    klimafreundlichere Zukunft der Mobilität.

