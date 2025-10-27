Elektromobilität an Flughäfen
Parlamentarischer Staatssekretär Christian Hirte informiert sich am BER über Ladeinfrastruktur
Berlin (ots) - Bei einem hochrangigen Mobilitätsdialog am Flughafen Berlin
Brandenburg (BER) hat sich Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär im
Bundesministerium für Verkehr, gemeinsam mit Vertretern des Verbands der
internationalen Autovermieter VIA und des Flughafenverbandes ADV über den
notwendigen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an Flughäfen
informiert. Im Mittelpunkt des Besuchs standen bestehende Ladeeinrichtungen,
Ausbaupotenziale sowie konkrete Unterstützungsbedarfe am drittgrößten Flughafen
Deutschlands.
Der fachpolitische Austausch fand vor dem Hintergrund des kürzlich vorgestellten
Masterplans Ladeinfrastruktur 2030 des BMV statt - ein richtiger Schritt für die
Beschleunigung des Ladeinfrastruktur-Ausbaus. Im Rahmen eines Rundgangs auf dem
Flughafengelände wurden unter anderem das Mietwagencenter, Ladehubs sowie
Flächenpotenziale für die zukünftige Infrastruktur besichtigt. Besonders
deutlich wurde: Autovermieter, Flughäfen und Energieversorger benötigen
praktikable und planbare Rahmenbedingungen.
Die gemeinsamen Kernforderungen von VIA und ADV lauten:
1. Berücksichtigung der Mobilitätsknoten "Flughäfen" im Masterplan
Ladeinfrastruktur 2030
2. Förderquote von mindestens 60 Prozent für Investitionen in Ladeinfrastruktur
an Flughäfen
3. Förderfähigkeit aller relevanten Akteure, darunter Autovermieter,
Parkraumbetreiber, Flughäfen und Energieunternehmen
4. Einbeziehung von Netzausbau, Steuerungstechnik und Batteriespeichern in
Förderprogramme
István Kornis, Sprecher des VIA, erklärte: "Unsere Branche will Treiber der
Mobilitätswende sein. Doch ohne passende Ladeinfrastruktur geht es nicht. Gerade
an Flughäfen, wo Mobilitätsketten zusammenlaufen, muss die Politik schnell
handeln."
ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel betonte: "Flughäfen wie der BER sind
zentrale Mobilitätsplattformen. Damit Elektromobilität an Flughäfen
wirtschaftlich tragfähig und kundenorientiert funktionieren kann, braucht es
jetzt zielgerichtete Investitionsanreize und eine Priorisierung in der
Förderkulisse des Bundes."
Der Parlamentarische Staatssekretär Christian Hirte betonte die Schlüsselrolle
von Flughäfen als Mobilitätsknotenpunkte, die bereits in der Vergangenheit von
Förder- und Unterstützungsangeboten des BMV profitieren konnten. "Als
Bundesregierung setzen wir auf Fortschritt und Verantwortung bei der
Elektromobilität. Anregungen aus der Praxis nehmen wir ernst und gerne auch auf.
Mit dem neuen Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 verbessern wir daher die
Investitions-, Nutzungs- und Rahmenbedingungen für Ladeinfrastruktur in allen
Anwendungsfällen - auch für das Laden an Flughäfen."
Der Fachbesuch am BER markiert einen wichtigen Impuls für die Weiterentwicklung
von Ladeinfrastrukturpolitik an Flughäfen - und damit für eine
klimafreundlichere Zukunft der Mobilität.
Pressekontakt:
Isabelle B. Polders
Leiterin Kommunikation, Strategie & Nachhaltigkeit
ADV-Pressesprecherin
Tel.: +49 30 310118-14
Mobil: +49 173 29 57558
E-Mail: mailto:polders@adv.aero
István Kornis
Mobil: +49 172 724 8807
E-Mail: mailto:Info@autovermieter-verband.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/44169/6145560
OTS: ADV Deutsche Verkehrsflughäfen
