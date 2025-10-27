Parlamentarischer Staatssekretär Christian Hirte informiert sich am BER über Ladeinfrastruktur

Berlin (ots) - Bei einem hochrangigen Mobilitätsdialog am Flughafen Berlin

Brandenburg (BER) hat sich Christian Hirte, Parlamentarischer Staatssekretär im

Bundesministerium für Verkehr, gemeinsam mit Vertretern des Verbands der

internationalen Autovermieter VIA und des Flughafenverbandes ADV über den

notwendigen Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge an Flughäfen

informiert. Im Mittelpunkt des Besuchs standen bestehende Ladeeinrichtungen,

Ausbaupotenziale sowie konkrete Unterstützungsbedarfe am drittgrößten Flughafen

Deutschlands.



Der fachpolitische Austausch fand vor dem Hintergrund des kürzlich vorgestellten

Masterplans Ladeinfrastruktur 2030 des BMV statt - ein richtiger Schritt für die

Beschleunigung des Ladeinfrastruktur-Ausbaus. Im Rahmen eines Rundgangs auf dem

Flughafengelände wurden unter anderem das Mietwagencenter, Ladehubs sowie

Flächenpotenziale für die zukünftige Infrastruktur besichtigt. Besonders

deutlich wurde: Autovermieter, Flughäfen und Energieversorger benötigen

praktikable und planbare Rahmenbedingungen.





Die gemeinsamen Kernforderungen von VIA und ADV lauten:



1. Berücksichtigung der Mobilitätsknoten "Flughäfen" im Masterplan

Ladeinfrastruktur 2030

2. Förderquote von mindestens 60 Prozent für Investitionen in Ladeinfrastruktur

an Flughäfen

3. Förderfähigkeit aller relevanten Akteure, darunter Autovermieter,

Parkraumbetreiber, Flughäfen und Energieunternehmen

4. Einbeziehung von Netzausbau, Steuerungstechnik und Batteriespeichern in

Förderprogramme



István Kornis, Sprecher des VIA, erklärte: "Unsere Branche will Treiber der

Mobilitätswende sein. Doch ohne passende Ladeinfrastruktur geht es nicht. Gerade

an Flughäfen, wo Mobilitätsketten zusammenlaufen, muss die Politik schnell

handeln."



ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel betonte: "Flughäfen wie der BER sind

zentrale Mobilitätsplattformen. Damit Elektromobilität an Flughäfen

wirtschaftlich tragfähig und kundenorientiert funktionieren kann, braucht es

jetzt zielgerichtete Investitionsanreize und eine Priorisierung in der

Förderkulisse des Bundes."



Der Parlamentarische Staatssekretär Christian Hirte betonte die Schlüsselrolle

von Flughäfen als Mobilitätsknotenpunkte, die bereits in der Vergangenheit von

Förder- und Unterstützungsangeboten des BMV profitieren konnten. "Als

Bundesregierung setzen wir auf Fortschritt und Verantwortung bei der

Elektromobilität. Anregungen aus der Praxis nehmen wir ernst und gerne auch auf.

Mit dem neuen Masterplan Ladeinfrastruktur 2030 verbessern wir daher die

Investitions-, Nutzungs- und Rahmenbedingungen für Ladeinfrastruktur in allen

Anwendungsfällen - auch für das Laden an Flughäfen."



Der Fachbesuch am BER markiert einen wichtigen Impuls für die Weiterentwicklung

von Ladeinfrastrukturpolitik an Flughäfen - und damit für eine

klimafreundlichere Zukunft der Mobilität.



