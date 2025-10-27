Machtfaktor Seltene Erden - wie Chinas Exportstopp die Rohstoffmärkte neu ordnet (FOTO)

Rosenheim (ots) - Mit der Entscheidung, schwere Seltene Erden und verwandte

Produkte künftig nur noch eingeschränkt zu exportieren, verschärft China den

globalen Rohstoffkonflikt. Die Maßnahme zeigt, wie gezielt Peking seine

Marktmacht einsetzt und wie abhängig westliche Industrien von diesen kritischen

Metallen geblieben sind. Hinter dem Schritt steht nicht nur wirtschaftliches

Kalkül, sondern auch geopolitische Strategie: China nutzt seinen dominanten

Marktanteil von rund 90 Prozent als Druckmittel im Machtspiel mit den USA und

Europa.



Die jüngsten Restriktionen treffen insbesondere Metalle, die für Hightech,

Energiewende und Rüstungsindustrie unverzichtbar sind, mit unmittelbaren Folgen

für Preise, Lieferketten und Produktionssicherheit. Hier erfahren Sie, welche

Chancen sich aus dieser angespannten Lage ergeben und wie Investoren sich im

neuen Rohstoffzeitalter strategisch positionieren können.









Seit den ersten Exportbeschränkungen sind die Preise für zahlreiche

Technologiemetalle - etwa Germanium oder Dysprosiumoxid - sprunghaft

angestiegen. Parallel dazu hat sich die verfügbare Menge massiv reduziert. Diese

Entwicklung führt dazu, dass viele europäische Unternehmen gezielt nach

"Non-Chinese"-Metallen suchen, um unabhängige Lieferstrukturen außerhalb Chinas

aufzubauen. Das ist mehr als nur eine Reaktion auf den akuten Engpass; es ist

der Beginn einer strategischen Neuordnung des globalen Rohstoffmarkts.



Der wachsende Druck offenbart zugleich, wie verletzlich internationale

Lieferketten sind. Europa hätte sich früher um eigene Raffineriekapazitäten und

Lagerbestände bemühen müssen. Zwar existieren auch hierzulande potenzielle

Vorkommen - etwa im schwedischen Kiruna -, doch die technologische Aufbereitung

bleibt eine Schwachstelle. Fehlende Investitionen und lange Genehmigungsprozesse

haben dazu geführt, dass die Abhängigkeit von chinesischen Raffinerien nahezu

vollständig ist.



Knappheit als Investmentfaktor



Für Investoren ergibt sich aus dieser angespannten Lage eine paradoxe Situation:

Knappheit bedeutet Risiko, aber auch Chance. Denn überall dort, wo ein

begrenztes Angebot auf wachsende Nachfrage trifft, entstehen Potenziale für

Wertsteigerungen. Die zunehmende Technologisierung aller Lebensbereiche, von der

Elektromobilität über künstliche Intelligenz bis hin zur Energiewende, sorgt für

eine strukturell steigende Nachfrage nach Hochtechnologiemetallen. Diese bilden

das Fundament des aktuellen "Rohstoffsuperzyklus", der die Preise langfristig

stützen dürfte.



Wer in diesen Markt investiert, sollte jedoch mit Bedacht vorgehen. Eine klare





