    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Machtfaktor Seltene Erden - wie Chinas Exportstopp die Rohstoffmärkte neu ordnet (FOTO)

    Rosenheim (ots) - Mit der Entscheidung, schwere Seltene Erden und verwandte
    Produkte künftig nur noch eingeschränkt zu exportieren, verschärft China den
    globalen Rohstoffkonflikt. Die Maßnahme zeigt, wie gezielt Peking seine
    Marktmacht einsetzt und wie abhängig westliche Industrien von diesen kritischen
    Metallen geblieben sind. Hinter dem Schritt steht nicht nur wirtschaftliches
    Kalkül, sondern auch geopolitische Strategie: China nutzt seinen dominanten
    Marktanteil von rund 90 Prozent als Druckmittel im Machtspiel mit den USA und
    Europa.

    Die jüngsten Restriktionen treffen insbesondere Metalle, die für Hightech,
    Energiewende und Rüstungsindustrie unverzichtbar sind, mit unmittelbaren Folgen
    für Preise, Lieferketten und Produktionssicherheit. Hier erfahren Sie, welche
    Chancen sich aus dieser angespannten Lage ergeben und wie Investoren sich im
    neuen Rohstoffzeitalter strategisch positionieren können.

    Globale Knappheit und neue Lieferketten

    Seit den ersten Exportbeschränkungen sind die Preise für zahlreiche
    Technologiemetalle - etwa Germanium oder Dysprosiumoxid - sprunghaft
    angestiegen. Parallel dazu hat sich die verfügbare Menge massiv reduziert. Diese
    Entwicklung führt dazu, dass viele europäische Unternehmen gezielt nach
    "Non-Chinese"-Metallen suchen, um unabhängige Lieferstrukturen außerhalb Chinas
    aufzubauen. Das ist mehr als nur eine Reaktion auf den akuten Engpass; es ist
    der Beginn einer strategischen Neuordnung des globalen Rohstoffmarkts.

    Der wachsende Druck offenbart zugleich, wie verletzlich internationale
    Lieferketten sind. Europa hätte sich früher um eigene Raffineriekapazitäten und
    Lagerbestände bemühen müssen. Zwar existieren auch hierzulande potenzielle
    Vorkommen - etwa im schwedischen Kiruna -, doch die technologische Aufbereitung
    bleibt eine Schwachstelle. Fehlende Investitionen und lange Genehmigungsprozesse
    haben dazu geführt, dass die Abhängigkeit von chinesischen Raffinerien nahezu
    vollständig ist.

    Knappheit als Investmentfaktor

    Für Investoren ergibt sich aus dieser angespannten Lage eine paradoxe Situation:
    Knappheit bedeutet Risiko, aber auch Chance. Denn überall dort, wo ein
    begrenztes Angebot auf wachsende Nachfrage trifft, entstehen Potenziale für
    Wertsteigerungen. Die zunehmende Technologisierung aller Lebensbereiche, von der
    Elektromobilität über künstliche Intelligenz bis hin zur Energiewende, sorgt für
    eine strukturell steigende Nachfrage nach Hochtechnologiemetallen. Diese bilden
    das Fundament des aktuellen "Rohstoffsuperzyklus", der die Preise langfristig
    stützen dürfte.

    Wer in diesen Markt investiert, sollte jedoch mit Bedacht vorgehen. Eine klare
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Machtfaktor Seltene Erden - wie Chinas Exportstopp die Rohstoffmärkte neu ordnet (FOTO) Mit der Entscheidung, schwere Seltene Erden und verwandte Produkte künftig nur noch eingeschränkt zu exportieren, verschärft China den globalen Rohstoffkonflikt. Die Maßnahme zeigt, wie gezielt Peking seine Marktmacht einsetzt und wie abhängig …