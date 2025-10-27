Machtfaktor Seltene Erden - wie Chinas Exportstopp die Rohstoffmärkte neu ordnet (FOTO)
Rosenheim (ots) - Mit der Entscheidung, schwere Seltene Erden und verwandte
Produkte künftig nur noch eingeschränkt zu exportieren, verschärft China den
globalen Rohstoffkonflikt. Die Maßnahme zeigt, wie gezielt Peking seine
Marktmacht einsetzt und wie abhängig westliche Industrien von diesen kritischen
Metallen geblieben sind. Hinter dem Schritt steht nicht nur wirtschaftliches
Kalkül, sondern auch geopolitische Strategie: China nutzt seinen dominanten
Marktanteil von rund 90 Prozent als Druckmittel im Machtspiel mit den USA und
Europa.
Die jüngsten Restriktionen treffen insbesondere Metalle, die für Hightech,
Energiewende und Rüstungsindustrie unverzichtbar sind, mit unmittelbaren Folgen
für Preise, Lieferketten und Produktionssicherheit. Hier erfahren Sie, welche
Chancen sich aus dieser angespannten Lage ergeben und wie Investoren sich im
neuen Rohstoffzeitalter strategisch positionieren können.
Globale Knappheit und neue Lieferketten
Seit den ersten Exportbeschränkungen sind die Preise für zahlreiche
Technologiemetalle - etwa Germanium oder Dysprosiumoxid - sprunghaft
angestiegen. Parallel dazu hat sich die verfügbare Menge massiv reduziert. Diese
Entwicklung führt dazu, dass viele europäische Unternehmen gezielt nach
"Non-Chinese"-Metallen suchen, um unabhängige Lieferstrukturen außerhalb Chinas
aufzubauen. Das ist mehr als nur eine Reaktion auf den akuten Engpass; es ist
der Beginn einer strategischen Neuordnung des globalen Rohstoffmarkts.
Der wachsende Druck offenbart zugleich, wie verletzlich internationale
Lieferketten sind. Europa hätte sich früher um eigene Raffineriekapazitäten und
Lagerbestände bemühen müssen. Zwar existieren auch hierzulande potenzielle
Vorkommen - etwa im schwedischen Kiruna -, doch die technologische Aufbereitung
bleibt eine Schwachstelle. Fehlende Investitionen und lange Genehmigungsprozesse
haben dazu geführt, dass die Abhängigkeit von chinesischen Raffinerien nahezu
vollständig ist.
Knappheit als Investmentfaktor
Für Investoren ergibt sich aus dieser angespannten Lage eine paradoxe Situation:
Knappheit bedeutet Risiko, aber auch Chance. Denn überall dort, wo ein
begrenztes Angebot auf wachsende Nachfrage trifft, entstehen Potenziale für
Wertsteigerungen. Die zunehmende Technologisierung aller Lebensbereiche, von der
Elektromobilität über künstliche Intelligenz bis hin zur Energiewende, sorgt für
eine strukturell steigende Nachfrage nach Hochtechnologiemetallen. Diese bilden
das Fundament des aktuellen "Rohstoffsuperzyklus", der die Preise langfristig
stützen dürfte.
Wer in diesen Markt investiert, sollte jedoch mit Bedacht vorgehen. Eine klare
