Advance Capital Partners und Mass übernehmen Leder & Schuh
Graz, Ljubljana (ots) - Advance Capital Partners und der slowenische
Einzelhändler Mass haben mit den Eigentümern von Leder & Schuh eine Vereinbarung
über den Erwerb des österreichischen Schuhunternehmens getroffen. Einer der
ältesten Schuhhändler Europas betreibt 210 HUMANIC- und SHOE4YOU-Filialen in
neun Ländern, beschäftigt über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 300 Millionen Euro. Nach der
Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden wird Leder & Schuh Teil
der Mass-Gruppe, bleibt jedoch ein eigenständig operierendes Unternehmen mit
Hauptsitz in Graz. Die kombinierte Gruppe mit einem Umsatz von mehr als 400
Millionen Euro, 290 stationären und 10 Online-Filialen sowie über 2.300
Beschäftigten wird zu den zehn größten Schuhhändlern Europas zählen. Der
Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet.
"Unser Ziel ist es, den Schuhhandel fit für die Zukunft zu machen und eine
stabile Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Mit Mass gewinnen wir einen
starken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance Capital
Partners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitere
Entwicklung entscheidend ist. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsam
zu gehen und der Branche neue Impulse zu verleihen", sagte Armin Weger, CEO von
Leder & Schuh . Leder & Schuh ist seit über 153 Jahren ein bedeutender Akteur in
der europäischen Schuhindustrie und konzentriert sich auf Qualität, Service und
moderne Produktlinien. Mit seinen beiden Einzelhandelsmarken HUMANIC und
SHOE4YOU hat sich Leder & Schuh im mittleren Preissegment des Marktes für Schuhe
und Modeaccessoires etabliert und ist heute in Österreich, Deutschland,
Slowenien, Kroatien, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien
vertreten.
Wie Saso Apostolovski, CEO und Gründer von Mass , betonte, plant die vereinigte
Gruppe, in den nächsten fünf Jahren rund 60 neue Filialen zu eröffnen. Zudem
sollen die Marken HUMANIC, SHOE4YOU und Mass sowie das
Skechers-Einzelhandelsnetz gepflegt und weiterentwickelt werden. "Mass und Leder
& Schuh sind natürliche Partner, die sich sowohl geografisch als auch
strategisch perfekt ergänzen. Die Partnerschaft wird die Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie weiter beschleunigen und wir planen, in den kommenden Jahren
alle unsere Marken weiter auszubauen und zu entwickeln. Unser Ziel ist klar: Wir
wollen der führende Omnichannel-Einzelhändler für Schuhe und Modeaccessoires in
Einzelhändler Mass haben mit den Eigentümern von Leder & Schuh eine Vereinbarung
über den Erwerb des österreichischen Schuhunternehmens getroffen. Einer der
ältesten Schuhhändler Europas betreibt 210 HUMANIC- und SHOE4YOU-Filialen in
neun Ländern, beschäftigt über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 300 Millionen Euro. Nach der
Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden wird Leder & Schuh Teil
der Mass-Gruppe, bleibt jedoch ein eigenständig operierendes Unternehmen mit
Hauptsitz in Graz. Die kombinierte Gruppe mit einem Umsatz von mehr als 400
Millionen Euro, 290 stationären und 10 Online-Filialen sowie über 2.300
Beschäftigten wird zu den zehn größten Schuhhändlern Europas zählen. Der
Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet.
"Unser Ziel ist es, den Schuhhandel fit für die Zukunft zu machen und eine
stabile Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Mit Mass gewinnen wir einen
starken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance Capital
Partners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitere
Entwicklung entscheidend ist. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsam
zu gehen und der Branche neue Impulse zu verleihen", sagte Armin Weger, CEO von
Leder & Schuh . Leder & Schuh ist seit über 153 Jahren ein bedeutender Akteur in
der europäischen Schuhindustrie und konzentriert sich auf Qualität, Service und
moderne Produktlinien. Mit seinen beiden Einzelhandelsmarken HUMANIC und
SHOE4YOU hat sich Leder & Schuh im mittleren Preissegment des Marktes für Schuhe
und Modeaccessoires etabliert und ist heute in Österreich, Deutschland,
Slowenien, Kroatien, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien
vertreten.
Wie Saso Apostolovski, CEO und Gründer von Mass , betonte, plant die vereinigte
Gruppe, in den nächsten fünf Jahren rund 60 neue Filialen zu eröffnen. Zudem
sollen die Marken HUMANIC, SHOE4YOU und Mass sowie das
Skechers-Einzelhandelsnetz gepflegt und weiterentwickelt werden. "Mass und Leder
& Schuh sind natürliche Partner, die sich sowohl geografisch als auch
strategisch perfekt ergänzen. Die Partnerschaft wird die Umsetzung unserer
Wachstumsstrategie weiter beschleunigen und wir planen, in den kommenden Jahren
alle unsere Marken weiter auszubauen und zu entwickeln. Unser Ziel ist klar: Wir
wollen der führende Omnichannel-Einzelhändler für Schuhe und Modeaccessoires in
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte