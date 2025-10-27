    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSkechers USA (A) AktievorwärtsNachrichten zu Skechers USA (A)
    Advance Capital Partners und Mass übernehmen Leder & Schuh

    Graz, Ljubljana (ots) - Advance Capital Partners und der slowenische
    Einzelhändler Mass haben mit den Eigentümern von Leder & Schuh eine Vereinbarung
    über den Erwerb des österreichischen Schuhunternehmens getroffen. Einer der
    ältesten Schuhhändler Europas betreibt 210 HUMANIC- und SHOE4YOU-Filialen in
    neun Ländern, beschäftigt über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
    erwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 300 Millionen Euro. Nach der
    Genehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden wird Leder & Schuh Teil
    der Mass-Gruppe, bleibt jedoch ein eigenständig operierendes Unternehmen mit
    Hauptsitz in Graz. Die kombinierte Gruppe mit einem Umsatz von mehr als 400
    Millionen Euro, 290 stationären und 10 Online-Filialen sowie über 2.300
    Beschäftigten wird zu den zehn größten Schuhhändlern Europas zählen. Der
    Abschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet.

    "Unser Ziel ist es, den Schuhhandel fit für die Zukunft zu machen und eine
    stabile Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Mit Mass gewinnen wir einen
    starken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance Capital
    Partners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitere
    Entwicklung entscheidend ist. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsam
    zu gehen und der Branche neue Impulse zu verleihen", sagte Armin Weger, CEO von
    Leder & Schuh . Leder & Schuh ist seit über 153 Jahren ein bedeutender Akteur in
    der europäischen Schuhindustrie und konzentriert sich auf Qualität, Service und
    moderne Produktlinien. Mit seinen beiden Einzelhandelsmarken HUMANIC und
    SHOE4YOU hat sich Leder & Schuh im mittleren Preissegment des Marktes für Schuhe
    und Modeaccessoires etabliert und ist heute in Österreich, Deutschland,
    Slowenien, Kroatien, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Bulgarien
    vertreten.

    Wie Saso Apostolovski, CEO und Gründer von Mass , betonte, plant die vereinigte
    Gruppe, in den nächsten fünf Jahren rund 60 neue Filialen zu eröffnen. Zudem
    sollen die Marken HUMANIC, SHOE4YOU und Mass sowie das
    Skechers-Einzelhandelsnetz gepflegt und weiterentwickelt werden. "Mass und Leder
    & Schuh sind natürliche Partner, die sich sowohl geografisch als auch
    strategisch perfekt ergänzen. Die Partnerschaft wird die Umsetzung unserer
    Wachstumsstrategie weiter beschleunigen und wir planen, in den kommenden Jahren
    alle unsere Marken weiter auszubauen und zu entwickeln. Unser Ziel ist klar: Wir
    wollen der führende Omnichannel-Einzelhändler für Schuhe und Modeaccessoires in
