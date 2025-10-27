Advance Capital Partners und Mass übernehmen Leder & Schuh

Graz, Ljubljana (ots) - Advance Capital Partners und der slowenischeEinzelhändler Mass haben mit den Eigentümern von Leder & Schuh eine Vereinbarungüber den Erwerb des österreichischen Schuhunternehmens getroffen. Einer derältesten Schuhhändler Europas betreibt 210 HUMANIC- und SHOE4YOU-Filialen inneun Ländern, beschäftigt über 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter underwirtschaftet einen Jahresumsatz von über 300 Millionen Euro. Nach derGenehmigung durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden wird Leder & Schuh Teilder Mass-Gruppe, bleibt jedoch ein eigenständig operierendes Unternehmen mitHauptsitz in Graz. Die kombinierte Gruppe mit einem Umsatz von mehr als 400Millionen Euro, 290 stationären und 10 Online-Filialen sowie über 2.300Beschäftigten wird zu den zehn größten Schuhhändlern Europas zählen. DerAbschluss der Transaktion wird in der ersten Hälfte des Jahres 2026 erwartet."Unser Ziel ist es, den Schuhhandel fit für die Zukunft zu machen und einestabile Basis für nachhaltiges Wachstum zu schaffen. Mit Mass gewinnen wir einenstarken und erfahrenen Partner, der unsere Vision teilt, während Advance CapitalPartners uns die finanzielle Stabilität bietet, die für unsere weitereEntwicklung entscheidend ist. Ich freue mich sehr darauf, diesen Weg gemeinsamzu gehen und der Branche neue Impulse zu verleihen", sagte Armin Weger, CEO vonLeder & Schuh . Leder & Schuh ist seit über 153 Jahren ein bedeutender Akteur inder europäischen Schuhindustrie und konzentriert sich auf Qualität, Service undmoderne Produktlinien. Mit seinen beiden Einzelhandelsmarken HUMANIC undSHOE4YOU hat sich Leder & Schuh im mittleren Preissegment des Marktes für Schuheund Modeaccessoires etabliert und ist heute in Österreich, Deutschland,Slowenien, Kroatien, Ungarn, Tschechien, der Slowakei, Rumänien und Bulgarienvertreten.Wie Saso Apostolovski, CEO und Gründer von Mass , betonte, plant die vereinigteGruppe, in den nächsten fünf Jahren rund 60 neue Filialen zu eröffnen. Zudemsollen die Marken HUMANIC, SHOE4YOU und Mass sowie dasSkechers-Einzelhandelsnetz gepflegt und weiterentwickelt werden. "Mass und Leder& Schuh sind natürliche Partner, die sich sowohl geografisch als auchstrategisch perfekt ergänzen. Die Partnerschaft wird die Umsetzung unsererWachstumsstrategie weiter beschleunigen und wir planen, in den kommenden Jahrenalle unsere Marken weiter auszubauen und zu entwickeln. Unser Ziel ist klar: Wirwollen der führende Omnichannel-Einzelhändler für Schuhe und Modeaccessoires in