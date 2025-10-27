Wie Makler mit angeblichem Mietsteigerungs-Potenzial die Käufer übers Ohr hauen (FOTO)

Schönefeld (ots) - Ein vermietetes Objekt zu kaufen ist als Altersvorsorge eine

häufig gewählte Option. Und immer wieder tauchen vermeintliche Schnäppchen am

Markt auf, mit dem Makler-Hinweis, die Miete biete noch ordentlich Potenzial für

Anpassungen an den Mietspiegel.



Tatsächlich sollten da alle Alarmglocken läuten, denn warum hat der bisherige

Eigentümer die Mieten nicht angepasst? Kappungsgrenzen, Indexmietverträge und

schwierige Mieter könnten Mieterhöhungen in der Praxis sehr kompliziert und

langwierig gestalten. Oft machen solche Objekte dann sogar Verlust, was in der

weiteren Folge zur Verwahrlosung führt. Wie Käufer vorgehen sollten, wenn sie

ein solches Objekt kaufen und was man noch tun kann, wenn es bereits zu spät

ist, erklärt dieser Beitrag.









Es ist nicht grundsätzlich problematisch, wenn in Exposés

Mietsteigerungspotenziale erwähnt werden. Entscheidend ist jedoch, wer am Ende

für deren Realisierung aufkommen muss. Der Verkäufer sollte nur für tatsächlich

erreichte Mietanpassungen bezahlt werden, nicht für Potenziale, die erst der

Käufer heben muss.



Bei der Preisfindung sollte daher stets mit der Ist-Miete gerechnet werden.

Häufig beruhen die beworbenen Potenziale zudem auf einem Sanierungsrückstau.

Solche Chancen lassen sich nur nutzen, wenn zusätzlich investiert wird - ein

Punkt, der in die Kalkulation einzubeziehen ist. Andernfalls kann ein

vermeintliches Schnäppchen schnell zur finanziellen Belastung werden.



Gesetzliche Grenzen und praktische Hürden



Zwei Regelwerke bestimmen, wie weit Mieterhöhungen möglich sind: Kappungsgrenze

und Mietspiegel. Die Kappungsgrenze legt fest, dass Mieten nur um maximal 20

Prozent - in angespannten Märkten wie Berlin um höchstens 15 Prozent - innerhalb

von drei Jahren steigen dürfen. Ein Beispiel verdeutlicht das: Liegt die

Kaltmiete bei 5,10 Euro pro Quadratmeter, darf sie in Berlin nur auf rund 5,87

Euro erhöht werden. Neuvermietungen erreichen dagegen oft 12 bis 15 Euro - eine

Differenz, die die Rendite deutlich relativiert.



Der Mietspiegel setzt zudem eine weitere Grenze: Selbst wenn rechnerisch

Spielraum besteht, darf die Miete nur bis zu den ortsüblichen Vergleichswerten

steigen. Fehlt ein Mietspiegel, orientiert sich die Anpassung an

Vergleichsmieten. Einvernehmliche Erhöhungen sind zwar möglich, bleiben aber

freiwillig und ohne Garantie.



Wenn Zahlen trügen: Überzogene Kalkulationen



Viele Käufer lassen sich von hohen Renditeversprechen blenden und rechnen mit

Sollmieten, die in der Realität unerreichbar sind. Eine solide Bewertung sollte

sich dagegen ausschließlich an den aktuellen Einnahmen orientieren. Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Scheinbare Potenziale - echte RisikenEs ist nicht grundsätzlich problematisch, wenn in ExposésMietsteigerungspotenziale erwähnt werden. Entscheidend ist jedoch, wer am Endefür deren Realisierung aufkommen muss. Der Verkäufer sollte nur für tatsächlicherreichte Mietanpassungen bezahlt werden, nicht für Potenziale, die erst derKäufer heben muss.Bei der Preisfindung sollte daher stets mit der Ist-Miete gerechnet werden.Häufig beruhen die beworbenen Potenziale zudem auf einem Sanierungsrückstau.Solche Chancen lassen sich nur nutzen, wenn zusätzlich investiert wird - einPunkt, der in die Kalkulation einzubeziehen ist. Andernfalls kann einvermeintliches Schnäppchen schnell zur finanziellen Belastung werden.Gesetzliche Grenzen und praktische HürdenZwei Regelwerke bestimmen, wie weit Mieterhöhungen möglich sind: Kappungsgrenzeund Mietspiegel. Die Kappungsgrenze legt fest, dass Mieten nur um maximal 20Prozent - in angespannten Märkten wie Berlin um höchstens 15 Prozent - innerhalbvon drei Jahren steigen dürfen. Ein Beispiel verdeutlicht das: Liegt dieKaltmiete bei 5,10 Euro pro Quadratmeter, darf sie in Berlin nur auf rund 5,87Euro erhöht werden. Neuvermietungen erreichen dagegen oft 12 bis 15 Euro - eineDifferenz, die die Rendite deutlich relativiert.Der Mietspiegel setzt zudem eine weitere Grenze: Selbst wenn rechnerischSpielraum besteht, darf die Miete nur bis zu den ortsüblichen Vergleichswertensteigen. Fehlt ein Mietspiegel, orientiert sich die Anpassung anVergleichsmieten. Einvernehmliche Erhöhungen sind zwar möglich, bleiben aberfreiwillig und ohne Garantie.Wenn Zahlen trügen: Überzogene KalkulationenViele Käufer lassen sich von hohen Renditeversprechen blenden und rechnen mitSollmieten, die in der Realität unerreichbar sind. Eine solide Bewertung solltesich dagegen ausschließlich an den aktuellen Einnahmen orientieren.