    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wie Makler mit angeblichem Mietsteigerungs-Potenzial die Käufer übers Ohr hauen (FOTO)

    Schönefeld (ots) - Ein vermietetes Objekt zu kaufen ist als Altersvorsorge eine
    häufig gewählte Option. Und immer wieder tauchen vermeintliche Schnäppchen am
    Markt auf, mit dem Makler-Hinweis, die Miete biete noch ordentlich Potenzial für
    Anpassungen an den Mietspiegel.

    Tatsächlich sollten da alle Alarmglocken läuten, denn warum hat der bisherige
    Eigentümer die Mieten nicht angepasst? Kappungsgrenzen, Indexmietverträge und
    schwierige Mieter könnten Mieterhöhungen in der Praxis sehr kompliziert und
    langwierig gestalten. Oft machen solche Objekte dann sogar Verlust, was in der
    weiteren Folge zur Verwahrlosung führt. Wie Käufer vorgehen sollten, wenn sie
    ein solches Objekt kaufen und was man noch tun kann, wenn es bereits zu spät
    ist, erklärt dieser Beitrag.

    Scheinbare Potenziale - echte Risiken

    Es ist nicht grundsätzlich problematisch, wenn in Exposés
    Mietsteigerungspotenziale erwähnt werden. Entscheidend ist jedoch, wer am Ende
    für deren Realisierung aufkommen muss. Der Verkäufer sollte nur für tatsächlich
    erreichte Mietanpassungen bezahlt werden, nicht für Potenziale, die erst der
    Käufer heben muss.

    Bei der Preisfindung sollte daher stets mit der Ist-Miete gerechnet werden.
    Häufig beruhen die beworbenen Potenziale zudem auf einem Sanierungsrückstau.
    Solche Chancen lassen sich nur nutzen, wenn zusätzlich investiert wird - ein
    Punkt, der in die Kalkulation einzubeziehen ist. Andernfalls kann ein
    vermeintliches Schnäppchen schnell zur finanziellen Belastung werden.

    Gesetzliche Grenzen und praktische Hürden

    Zwei Regelwerke bestimmen, wie weit Mieterhöhungen möglich sind: Kappungsgrenze
    und Mietspiegel. Die Kappungsgrenze legt fest, dass Mieten nur um maximal 20
    Prozent - in angespannten Märkten wie Berlin um höchstens 15 Prozent - innerhalb
    von drei Jahren steigen dürfen. Ein Beispiel verdeutlicht das: Liegt die
    Kaltmiete bei 5,10 Euro pro Quadratmeter, darf sie in Berlin nur auf rund 5,87
    Euro erhöht werden. Neuvermietungen erreichen dagegen oft 12 bis 15 Euro - eine
    Differenz, die die Rendite deutlich relativiert.

    Der Mietspiegel setzt zudem eine weitere Grenze: Selbst wenn rechnerisch
    Spielraum besteht, darf die Miete nur bis zu den ortsüblichen Vergleichswerten
    steigen. Fehlt ein Mietspiegel, orientiert sich die Anpassung an
    Vergleichsmieten. Einvernehmliche Erhöhungen sind zwar möglich, bleiben aber
    freiwillig und ohne Garantie.

    Wenn Zahlen trügen: Überzogene Kalkulationen

    Viele Käufer lassen sich von hohen Renditeversprechen blenden und rechnen mit
    Sollmieten, die in der Realität unerreichbar sind. Eine solide Bewertung sollte
    sich dagegen ausschließlich an den aktuellen Einnahmen orientieren.
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Wie Makler mit angeblichem Mietsteigerungs-Potenzial die Käufer übers Ohr hauen (FOTO) Ein vermietetes Objekt zu kaufen ist als Altersvorsorge eine häufig gewählte Option. Und immer wieder tauchen vermeintliche Schnäppchen am Markt auf, mit dem Makler-Hinweis, die Miete biete noch ordentlich Potenzial für Anpassungen an den …