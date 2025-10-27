Wie Makler mit angeblichem Mietsteigerungs-Potenzial die Käufer übers Ohr hauen (FOTO)
Schönefeld (ots) - Ein vermietetes Objekt zu kaufen ist als Altersvorsorge eine
häufig gewählte Option. Und immer wieder tauchen vermeintliche Schnäppchen am
Markt auf, mit dem Makler-Hinweis, die Miete biete noch ordentlich Potenzial für
Anpassungen an den Mietspiegel.
Tatsächlich sollten da alle Alarmglocken läuten, denn warum hat der bisherige
Eigentümer die Mieten nicht angepasst? Kappungsgrenzen, Indexmietverträge und
schwierige Mieter könnten Mieterhöhungen in der Praxis sehr kompliziert und
langwierig gestalten. Oft machen solche Objekte dann sogar Verlust, was in der
weiteren Folge zur Verwahrlosung führt. Wie Käufer vorgehen sollten, wenn sie
ein solches Objekt kaufen und was man noch tun kann, wenn es bereits zu spät
ist, erklärt dieser Beitrag.
Scheinbare Potenziale - echte Risiken
Es ist nicht grundsätzlich problematisch, wenn in Exposés
Mietsteigerungspotenziale erwähnt werden. Entscheidend ist jedoch, wer am Ende
für deren Realisierung aufkommen muss. Der Verkäufer sollte nur für tatsächlich
erreichte Mietanpassungen bezahlt werden, nicht für Potenziale, die erst der
Käufer heben muss.
Bei der Preisfindung sollte daher stets mit der Ist-Miete gerechnet werden.
Häufig beruhen die beworbenen Potenziale zudem auf einem Sanierungsrückstau.
Solche Chancen lassen sich nur nutzen, wenn zusätzlich investiert wird - ein
Punkt, der in die Kalkulation einzubeziehen ist. Andernfalls kann ein
vermeintliches Schnäppchen schnell zur finanziellen Belastung werden.
Gesetzliche Grenzen und praktische Hürden
Zwei Regelwerke bestimmen, wie weit Mieterhöhungen möglich sind: Kappungsgrenze
und Mietspiegel. Die Kappungsgrenze legt fest, dass Mieten nur um maximal 20
Prozent - in angespannten Märkten wie Berlin um höchstens 15 Prozent - innerhalb
von drei Jahren steigen dürfen. Ein Beispiel verdeutlicht das: Liegt die
Kaltmiete bei 5,10 Euro pro Quadratmeter, darf sie in Berlin nur auf rund 5,87
Euro erhöht werden. Neuvermietungen erreichen dagegen oft 12 bis 15 Euro - eine
Differenz, die die Rendite deutlich relativiert.
Der Mietspiegel setzt zudem eine weitere Grenze: Selbst wenn rechnerisch
Spielraum besteht, darf die Miete nur bis zu den ortsüblichen Vergleichswerten
steigen. Fehlt ein Mietspiegel, orientiert sich die Anpassung an
Vergleichsmieten. Einvernehmliche Erhöhungen sind zwar möglich, bleiben aber
freiwillig und ohne Garantie.
Wenn Zahlen trügen: Überzogene Kalkulationen
Viele Käufer lassen sich von hohen Renditeversprechen blenden und rechnen mit
Sollmieten, die in der Realität unerreichbar sind. Eine solide Bewertung sollte
sich dagegen ausschließlich an den aktuellen Einnahmen orientieren.
Wenn Zahlen trügen: Überzogene Kalkulationen
Viele Käufer lassen sich von hohen Renditeversprechen blenden und rechnen mit
Sollmieten, die in der Realität unerreichbar sind. Eine solide Bewertung sollte
sich dagegen ausschließlich an den aktuellen Einnahmen orientieren.
