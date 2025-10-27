Handelt diese Warren-Buffett-Aktie jetzt mit einer klaren Aufwärtschance?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Coca-Cola

Der gegenwärtige Aktienmarkt ist einer der teuersten aller Zeiten. Gemessen am sogenannten Shiller-KGV, benannt nach dem gleichnamigen Wirtschaftsnobelpreisträger, waren Wertpapiere nur auf dem Höhepunkt der Dotcom-Blase noch teurer. Wird hingegen der Buffett-Indikator betrachtet, welcher das Verhältnis aus Marktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen und Wirtschaftsleistung misst, ist der Aktienmarkt schon jetzt so teuer wie noch nie zuvor in der modernen Finanzgeschichte.

Dieser Umstand sorgt einerseits für immer größere Abwärtsrisiken und andererseits wird die Suche nach fair oder sogar günstig bewerteten Unternehmen immer schwieriger. Genau diese könnten jedoch den gegen eine Marktbereinigungen erforderlichen Schutz bieten. Korrekturen und Crashs gehen üblicherweise mit einer Rückkehr von Unternehmensbewertung zu ihren langfristigen Durchschnittswerten einher. Davon dürften Aktien weniger stark betroffen sein, die schon jetzt nahe ihrer historischen Norm notieren.

Das ist beim Getränkeabfüller und Warren-Buffett-Wert Coca-Cola der Fall. Trotz einer starken Zwischenrallye nach den in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen ist die Aktie noch immer fair bewertet. Da der Chart ein technisches Kaufsignal geliefert hat, könnte sie daher vor weiteren Kursgewinnen stehen. Obendrauf gibt es für langfristig agierende Anlegerinnen und Anleger eine Dividendenrendite von 2,9 Prozent.

Coca-Cola Chartsignale

Erholung nach Korrektur: Die Anteile von Coca-Cola fielen einem Doppel-Top zum Opfer, haben sich in den vergangenen Wochen aber deutlich erholen können.

Die Anteile von Coca-Cola fielen einem Doppel-Top zum Opfer, haben sich in den vergangenen Wochen aber deutlich erholen können. Durchschnittslinien zurückerobert: Sowohl auf Tages- als auch auf Wochenkursbasis konnte die Aktie die 50- sowie die 200-Tage-Linie zurückgewinnen.

Sowohl auf Tages- als auch auf Wochenkursbasis konnte die Aktie die 50- sowie die 200-Tage-Linie zurückgewinnen. Verbesserte technische Indikatoren: Der Relative-Stärke-Index unterstützt inzwischen ebenso wie der Trendstärkeindikator wieder einen steigenden Kurs der Aktie.

Der Relative-Stärke-Index unterstützt inzwischen ebenso wie der Trendstärkeindikator wieder einen steigenden Kurs der Aktie. Chance auf Anschlussrallye: Vor den Käuferinnen und Käufern liegt zwar viel Arbeit, die könnte aber mit neuen Allzeithochs und einer Ausbruchsrallye belohnt werden.

Quelle: Eigene Darstellung, abgebildeter Zeitraum: 27.10.2020 bis 27.10.2025

Coca-Cola: Schwacher Start, umso stärkeres Ende?

Gegenüber dem Stand vor genau einem Jahr (27.10.2024) hat die Aktie von Coca-Cola 4,2 Prozent an Wert gewonnen. Inklusive Dividende liegt die Gesamtperformance in diesem Zeitraum bei 6,7 Prozent. Damit sind die Anteile gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500, der sich in derselben Zeit um 18,4 Prozent steigern konnte, klar im Nachteil. Die Unternehmensbewertung hat von der relativen Schwäche, dazu gleich mehr, jedoch profitieren können.

Aus technischer Perspektive war für die Kursflaute ein Doppel-Top im Bereich von 73,50 bis 74,00 US-Dollar verantwortlich. Dieses wurde von bearishen Divergenzen in den technischen Indikatoren begleitet, sodass eine vorübergehende Trendwende immer wahrscheinlicher wurde und sich seit April tatsächlich auch manifestiert hat. Zeitweise rutschte die Aktie deutlich unter die auf Tageskursbasis ermittelte 200-Tage-Linie – ein klares Verkaufssignal. Auch das Death-Cross Ende September ließ Schlimmeres befürchten, doch im Bereich von 66,00 US-Dollar sind die Anteile auf starkes Kaufinteresse gestoßen.

Der Bodenbildung folgte prompt ein neuer Aufwärtstrend

Wie bei beliebten und reichweitenstarken Titeln häufig zu beobachten, ging es nach der Bodenbildung schnell. Erst konnte die 50-Tage-Linie und schließlich auch die 200-Tage-Linie zurückerobert werden. Damit dürfte die Aktie bereits wieder aus dem Schneider sein, nachdem sich auch die technischen Indikatoren erholt haben.

Nach dem starken Kursanstieg in der vergangenen Woche war der Relative-Stärke-Index (RSI) zeitweise sogar überkauft. Nun hat er etwas konsolidiert, zeigt aber weiterhin technische Stärke an. Unterdessen gelang dem Trendstärkeindikator MACD der Sprung deutlich über die Nulllinie, was einen neuen Aufwärtstrend der Aktie anzeigt.

Das gilt zwar noch nicht auf Wochenkursbasis, wo der MACD noch knapp unterhalb der Nulllinie liegt. Über seine Signallinie hat er sich hier aber bereits wieder verbessern können, sodass eine fortgesetzte Erholung der Aktie und eine neue Aufwärtsbewegung auch hier nur noch eine Frage der Zeit sind. Zuvor könnte allerdings noch die Kurslücke bei 68,64 US-Dollar geschlossen werden, was die Rückeroberung der 200-Tage-Linie kurzfristig testen dürfte. Hierbei dürfte es sich angesichts der neuen Stärke der Aktie aber nur um einen Pullback und nicht den Auftakt zu einer neuen Korrektur handeln.

Wichtige Widerstandszone voraus – letzter Halt vor neuen Allzeithochs?

Perspektivisch könnte Coca-Cola zunächst ein Anstieg in Richtung der Widerstandslinie bei 72 US-Dollar bevorstehen. Dann beginnt eine Widerstandszone, die sich bis in den Bereich von 73,50 bis 74,00 US-Dollar erstreckt. Gelingt der nachhaltige Ausbruch über diese Zone, winken neue Rekordnotierungen und damit ein starkes technisches Kaufsignal, das von einer kräftigen Anschlussrallye gefolgt werden dürfte.

Um dieses Setup nicht zu gefährden, sollte die Aktie aber nicht erneut unter die 50-Tage-Linie bei 68 US-Dollar oder gar die Korrekturtiefs aus dem September und Oktober fallen, die im Bereich von 66 US-Dollar liegen.

Deutliche Bewertungsabschläge gegenüber der historischen Norm

Unterstützung für potenziell steigende Kurse erhalten die Anteile von Seiten der Unternehmensbewertung. Die liegt aktuell unter dem historischen Bewertungsmittel. Für das laufende Geschäftsjahr ist Coca-Cola mit dem 23,3-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um 2,5 Prozent unter dem Fünfjahresmittel von 23,9. Wird der Blick bereits auf 2026 gerechnet fällt der Abschlag noch größer aus – für das kommende Geschäftsjahr ist der Getränkeabfüller mit 21,7-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet.

Bei den anderen Kennzahlen fallen die Abschläge noch deutlich größer aus. Das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis liegt mit 3,85 um 9,8 Prozent unter der historischen Norm, beim Verhältnis aus Kurs zu Buchwert (9,6) ergibt sich sogar ein Abschlag von 12,5 Prozent. Größer fällt der Discount nur noch beim Kurs-Cashflow-Verhältnis aus, wo Coca-Cola mit 39,4 um 17,2 Prozent unter dem Durchschnitt der vergangenen 5 Jahre liegt. Das deutet auf eine strukturelle Unterbewertung der Anteile hin.

Selbst die pessimistischste Einschätzung sieht noch Potenzial

Auch die Expertinnen und Experten an der Wall Street trauen Coca-Cola noch einiges mehr zu. Bei insgesamt 24 Einschätzungen zur Aktie kommt das Unternehmen derzeit auf 13 Empfehlungen zum Kaufen und 8 weitere zum Übergewichten. Neutral sind 3 Studien eingestellt, während keine einzige Empfehlung zum Reduzieren oder gar Verkaufen von Positionen vorliegt.

Der faire Wert der Anteile wird im Mittel mit 78,83 US-Dollar angegeben. Das impliziert eine Upside von 13,1 Prozent. Kurios: Selbst das derzeit niedrigste Kursziel von 72,00 US-Dollar sieht noch ungenutztes Potenzial, während das höchste Kursziel von 85,00 US-Dollar bereits eine Ausbruchsrallye einpreist. Noch optimistischer waren Analystinnen und Analysten für die Aktie in den vergangenen 5 Jahren nur Ende Juli noch – weitere Kaufempfehlungen, welche für den Kurs als Katalysator wirken, könnten also bald folgen.

Coca-Cola auf einen Blick

ISIN: US1912161007

US1912161007 Börsenwert: 299,9 Milliarden US-Dollar

299,9 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 2,93 Prozent

2,93 Prozent KGVe 2025: 23,3

23,3 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

