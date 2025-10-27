    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG
    BARCLAYS stuft Porsche AG auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 42,50 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die Profitabilität im dritten Quartal sei grundsätzlich solide gewesen, schrieb Henning Cosman am Sonntag in Reaktion auf den Bericht und niedrige Erwartungen./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2025 / 08:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 47,52EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Henning Cosman
    Analysiertes Unternehmen: Porsche AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 42,50
    Kursziel alt: 42,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


