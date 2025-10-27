Jetzt einsteigen? Zurich Insurance, der schlafende Riese

Ein wichtiger Termin rückt näher: Am 18. November will Zurich den Investoren erneut vor Augen führen, wie stark die Gruppe beim Cashflow aufgestellt ist. Parallel liefern starke Zahlen des US-Konkurrenten Chubb Rückenwind. Dessen unerwartet guter Schaden-Kosten-Satz im dritten Quartal zeigt: Der Versicherungsmarkt in Nordamerika läuft robust. Marktbeobachter erwarten daher, dass Zurich mit soliden Verkaufs- und Solvenzkennzahlen überrascht – inklusive einer Solvenzquote leicht über den Konsensprognosen.

Die Aktie der Zurich Insurance Group wirkt momentan wie ein schlafender Riese. Die Bewertung ist attraktiver als zu Jahresbeginn – und mehrere Katalysatoren könnten den Kurs bald wachrütteln, schreiben die Analysten von Berenberg in einer neue Studie zur Aktie.

Besonders vielversprechend läuft es in den USA: In der wichtigen Mid-Market-Sparte der nordamerikanischen Industrieversicherung bleiben Preise und Profitabilität hoch. Noch dynamischer entwickelt sich Farmers, die US-Einheit für Privatkunden. Sie gewinnt Kunden hinzu und steigert so ihr Prämienvolumen. Die Gebühren, die Farmers an Zurich abführt, wachsen ebenfalls – ein wichtiger Ergebnistreiber.

Die strategische Neuausrichtung trägt Früchte: Weniger Großrisiken, mehr kleinere Firmenkunden und Privathaushalte – das reduziert die Schwankungen im Ergebnis und erleichtert es, Mittel an den Konzern hochzuschieben. Zudem ist das Lebensversicherungsgeschäft im Vergleich zur Konkurrenz weniger kapitalintensiv, was die Bilanz stärkt und den Spielraum für steigende Dividenden vergrößert.

Aktuell wird die Aktie nur mit dem rund 14-Fachen des für 2027 erwarteten Gewinns bewertet. Analysten halten angesichts des hohen Anteils gebührenbasierter Erträge deutlich mehr für gerechtfertigt. Wer also auf stabile Cashflows, eine progressive Dividendenpolitik und einen möglichen Nachholkurs setzt, sollte Zurich Insurance wieder auf dem Radar haben.

Die Berenberg-Analysten sehen für die Aktie ein Kursziel von 642 Schweizer Franken, rund 12 Prozent über dem aktuellen Niveau. Die Aktie bietet eine Ausschüttungsrendite von rund 5 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Zurich Insurance Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,03 % und einem Kurs von 618EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.





