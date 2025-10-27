    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings
    JPMORGAN stuft HSBC HLDGS auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 950 Pence auf "Neutral" belassen. Die Risiken für Aktienrückkäufe im kommenden Jahr stiegen, schrieb Kian Abouhossein am Montag anlässlich der Milliarden-Rückstellung wegen des Rechtsstreits um den Madoff-Betrug. Er erwartet sich mehr Details vom Quartalsbericht./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 09:40 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 11,46EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Kian Abouhossein
    Analysiertes Unternehmen: HSBC HLDGS
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 9,5
    Kursziel alt: 9,5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


