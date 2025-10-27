Institut geht von weiter steigenden Vogelgrippe-Zahlen aus

GREIFSWALD (dpa-AFX) - Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) hat in der aktuellen Vogelgrippe-Welle seit Anfang September bislang 30 Ausbrüche in Geflügelhaltungen sowie 73 Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln registriert. Die Zahlen seien aber nur eine Momentaufnahme, da sich die Lage derzeit so schnell ändere, sagte eine Institutssprecherin der Deutschen Presse-Agentur.

Die Daten bildeten deshalb eher die derzeitige Dimension und nicht die absoluten Zahlen ab. Es seien aktuell mindestens 22 Vogelgrippe-Verdachtsfälle bei Wildvögeln und einer bei Geflügel in der Abklärung. "Mit weiteren ist zu rechnen."