    ANALYSE-FLASH

    Berenberg belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg belässt PVA Tepla auf "Buy" mit 39 Euro.
    • Fokus auf boomenden Auftragseingang empfohlen.
    • Kursschwankungen sind temporär, Kaufgelegenheit nutzen.
    ANALYSE-FLASH - Berenberg belässt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
    Foto: adobe.stock.com

    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat PVA Tepla mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Gustav Froberg rät den Anlegern in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung der vorläufigen Quartalszahlen und Ausblickssenkung, den Fokus auf den boomenden Auftragseingang zu richten. Dieser sei ein besserer Indikator für die Geschäftsaussichten des Technologieunternehmens als verzögerte Auslieferungen. Die daraus resultierenden Kursschwankungen seien nur temporär und böten eine Kaufgelegenheit./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    PVA TePla

    +0,93 %
    -1,88 %
    +3,83 %
    +26,50 %
    +128,76 %
    +52,30 %
    +173,40 %
    +1.021,47 %
    +119,07 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 28,22 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -1,88 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 614,65 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 32,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +13,23 %/+38,00 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 39 Euro


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
