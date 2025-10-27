Harvest unterzeichnet Absichtserklärung (MoU) mit Annex Digital

Harvest Technology Group Limited („das Unternehmen“ oder „Harvest“) (ASX: HTG) freut sich bekannt zu geben, dass ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft, Harvest Technology Pty Ltd, eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, „MoU“) mit Annex Digital Pty Ltd („Annex Digital“) unterzeichnet hat – einem in Canberra ansässigen, registrierten Regierungszulieferer, der sich auf die Konzeption und Entwicklung digitaler Produkte und Dienstleistungen spezialisiert hat.

Überblick über die Zusammenarbeit

Das MoU begründet eine nicht-exklusive strategische Zusammenarbeit zwischen Harvest und Annex Digital, um gemeinsam Ausschreibungen von Regierungs- und Verteidigungsbehörden zu verfolgen und umzusetzen, bei denen die sicheren Live-Daten-, Audio- und Video-Streaming-Technologien von Harvest in die Lösungen von Annex Digital integriert werden können.

Gemäß dem MoU gilt:

- Annex Digital fungiert als federführender Bieter und primärer Ansprechpartner für den Kunden oder die auftraggebende Behörde;

- Harvest wird technische Beiträge, Produktkompetenz und sichere Streaming-Lösungen für bestimmte von Annex Digital identifizierte Ausschreibungen; und

- im Falle einer erfolgreichen Ausschreibung werden die Parteien eine Leistungsbeschreibung („Statement of Work“) oder einen Unterauftrag abschließen, in dem der detaillierte Umfang, die Liefergegenstände, die kommerziellen Bedingungen und die Vereinbarungen über geistiges Eigentum für das jeweilige Projekt festgelegt werden.

Zweck und strategische Begründung

Die Zusammenarbeit nutzt die komplementären Fähigkeiten beider Organisationen – Harvests proprietäre Technologien für Fernkommunikation und Annex Digitals Erfahrung im Regierungsumfeld sowie in der digitalen Umsetzung –, um die Wettbewerbsfähigkeit auf den Beschaffungsmärkten der australischen Regierung und Verteidigung zu stärken.

Harvest geht davon aus, dass die Partnerschaft den Zugang zu wichtigen Regierungsaufträgen erweitert, die sichere und zuverlässige Video- und Datenübertragungen erfordern, insbesondere in den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und nationale Sicherheit.