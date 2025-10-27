Microsoft unter Druck: Jetzt droht eine Millionenstrafe!

Konkret wirft die Behörde dem Unternehmen vor, nicht klar offengelegt zu haben, dass Abonnenten die Möglichkeit hatten, Copilot abzulehnen und ihr bisheriges Abo ohne Aufpreis fortzuführen. Diese Option habe Microsoft erst erwähnt, nachdem Kunden begonnen hätten, ihr Abo zu kündigen.

Australiens Verbraucherschutzbehörde ACCC hat Microsoft verklagt. Die Aufseher werfen dem US-Technologiekonzern vor, 2,7 Millionen Kunden in die Irre geführt zu haben, als Microsoft seine KI-Dienste "Copilot" in die Microsoft-365-Abos integrierte.

Preiserhöhung ohne klare Wahl

Laut der Klage teilte Microsoft seinen Nutzern zwar mit, dass sich die Preise erhöhen würden, weil Copilot hinzugefügt werde. Doch die Mitteilungen und Blogbeiträge des Unternehmens hätten den Eindruck erweckt, dass ein kostenpflichtiges Upgrade alternativlos sei.

Nach Angaben der ACCC stieg der Preis für das Microsoft-365-Personal-Abo um 45 Prozent auf 159 Australische Dollar (89,54 Euro). Der Familienplan verteuerte sich um 29 Prozent auf 179 Australische Dollar (100,80 Euro).

ACCC-Chefin Gina Cass-Gottlieb warf Microsoft vor, bewusst gehandelt zu haben:

"Microsoft hat in seiner Kommunikation bewusst keine Hinweise auf die klassischen Tarife gegeben und deren Existenz verschwiegen, bis die Abonnenten den Kündigungsprozess eingeleitet hatten, um die Zahl der Verbraucher für teurere Tarife mit Copilot-Integration zu erhöhen."

Mögliche Millionenstrafen

Die Behörde sieht in diesem Vorgehen einen Verstoß gegen das australische Verbrauchergesetz. Sie fordert Geldbußen und Rückzahlungen für betroffene Kunden. Unternehmen drohen in Australien Strafen von bis zu 50 Millionen Australischen Dollar, umgerechnet rund 28,16 Millionen Euro, pro Verstoß. Zusätzlich kann die Strafe dreimal so hoch ausfallen wie der finanzielle Vorteil, den ein Unternehmen aus dem Fehlverhalten erzielt hat.

Microsoft erklärte, man nehme die Vorwürfe ernst und wolle mit den Behörden kooperieren. "Das Vertrauen der Verbraucher und Transparenz haben für Microsoft höchste Priorität. Wir sind weiterhin entschlossen, konstruktiv mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten und sicherzustellen, dass unsere Praktiken allen rechtlichen und ethischen Standards entsprechen", teilte das Unternehmen mit.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 454,9EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:59 Uhr) gehandelt.

