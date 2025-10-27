Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 27.10.25
Foto: boris roessler - picture alliance/dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,19 %) genz vorne. Gefolgt von CBOT Weizen (Wheat) Rolling Future (+2,98 %), Gold (-1,82 %), Nvidia Corporation (+2,31 %), ASML Holding NV (+2,75 %).
Anzeige
Präsentiert von
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|DAX Performance
|UQ1PU4
|Short
|90,90
|586,08 Tsd.
|CBOT Weizen (Wheat) Rolling Future
|VH1RL1
|Long
|348,00 Tsd.
|Gold
|FC1ZX2
|Long
|164,36
|196,30 Tsd.
|Silber
|NB3VLL
|Long
|8,09
|111,30 Tsd.
|DAX Performance
|NB3XWV
|Long
|37,17
|106,90 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|Nvidia Corporation
|SY1162
|Long
|7,24
|158,00 Tsd.
|ASML Holding NV
|PC30LZ
|Long
|4,39
|120,69 Tsd.
|MercadoLibre
|SY7YN6
|Long
|3,07
|43,60 Tsd.
|S&P 500
|PC4X73
|Long
|8,99
|38,10 Tsd.
|Nvidia Corporation
|PG2QMY
|Long
|9,69
|29,34 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Cell 17 PC
|
Sonstige
|A4AP64
|594,59 Tsd.
|HBAR / USD (Hedera / USD)
|
Classic
|A4AGH0
|282,18 Tsd.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Bonus Garantie
|SH9ZXS
|88,34 Tsd.
|Engie SA,RWE AG,TotalEnergies
|
Sonstige
|A2U3DA
|40,46 Tsd.
|Engie SA,RWE AG,TotalEnergies
|
Sonstige
|A2U3DA
|40,46 Tsd.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte