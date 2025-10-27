    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 27.10.25

    Foto: boris roessler - picture alliance/dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.10.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist DAX Performance (+0,19 %) genz vorne. Gefolgt von CBOT Weizen (Wheat) Rolling Future (+2,98 %), Gold (-1,82 %), Nvidia Corporation (+2,31 %), ASML Holding NV (+2,75 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    DAX Performance UQ1PU4 Short 90,90 586,08 Tsd.
    CBOT Weizen (Wheat) Rolling Future VH1RL1 Long 348,00 Tsd.
    Gold FC1ZX2 Long 164,36 196,30 Tsd.
    Silber NB3VLL Long 8,09 111,30 Tsd.
    DAX Performance NB3XWV Long 37,17 106,90 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    Nvidia Corporation SY1162 Long 7,24 158,00 Tsd.
    ASML Holding NV PC30LZ Long 4,39 120,69 Tsd.
    MercadoLibre SY7YN6 Long 3,07 43,60 Tsd.
    S&P 500 PC4X73 Long 8,99 38,10 Tsd.
    Nvidia Corporation PG2QMY Long 9,69 29,34 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Cell 17 PC
    Sonstige
    		A4AP64 594,59 Tsd.
    HBAR / USD (Hedera / USD)
    Classic
    		A4AGH0 282,18 Tsd.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Bonus Garantie
    		SH9ZXS 88,34 Tsd.
    Engie SA,RWE AG,TotalEnergies
    Sonstige
    		A2U3DA 40,46 Tsd.
    Engie SA,RWE AG,TotalEnergies
    Sonstige
    		A2U3DA 40,46 Tsd.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Umsatzspitzenreiter Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 27.10.25 In der heutigen Finanzübersicht präsentieren wir Ihnen die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 27.10.2025, basierend auf den Daten von 12:00 Uhr. Diese Informationen bieten Ihnen einen umfassenden Überblick über die aktuellen Markttrends und Handelsaktivitäten in diesen Anlageklassen.