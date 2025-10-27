Newmont Corporation Aktie mit kräftigem Kurssturz -4,20 % - 27.10.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Newmont Corporation Aktie. Sie fällt um -4,20 % auf 68,58€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Newmont Corporation ist der weltweit größte Goldproduzent mit einer starken globalen Präsenz und einem Fokus auf nachhaltige Bergbaupraktiken. Hauptprodukte sind Gold und Kupfer. Wichtige Konkurrenten sind Barrick Gold und AngloGold Ashanti. Newmonts Alleinstellungsmerkmale sind fortschrittliche Technologien und ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Newmont Corporation in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +22,22 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,94 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Newmont Corporation +89,52 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,86 % geändert.

Newmont Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,01 % 1 Monat -5,94 % 3 Monate +22,22 % 1 Jahr +52,52 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Newmont Corporation Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Newmont Corporation Aktie, insbesondere im Kontext möglicher Übernahmen und der Bewertung von Barrick-Assets. Anleger äußern Bedenken hinsichtlich der aktuellen Managementsituation und der Produktionszahlen, während einige die Möglichkeit einer Fusion als einzige sinnvolle Option sehen. Die allgemeine Unsicherheit über die Marktbedingungen und die Zukunft des Goldpreises beeinflusst ebenfalls die Meinungen der Nutzer.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Newmont Corporation eingestellt.

Informationen zur Newmont Corporation Aktie

Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 75,35 Mrd.EUR wert.

Newmont Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.