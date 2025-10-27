Vogelgrippe wird sich deutlich ausweiten

Berlin (ots) - Die Brandenburger Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) geht

davon aus, dass sich die Vogelgrippe noch deutlich ausweiten wird.



Immerhin sei der Zug der Wildvögel erst am Anfang, sagte sie am Montagmorgen im

rbb24-inforadio. "Schauen wir uns auch den Vogelzug in der Wildpopulation an, da

war der Hotspot in der Linumer Heide. Auch da haben wir zusätzlich Kolleginnen

und Kollegen aus dem Landesforstbetrieb oder auch vom Landesamt für Umweltschutz

mit hinschicken können, sodass eben auch die Kadaver, insbesondere hier bei den

Kranichen, eingesammelt werden konnten, um die Seuchenausbreitung

einzuschränken."





Wichtig sei jetzt, dass die Biosicherheits- und die Hygienemaßnahmen von allen

Nutztierhaltern eingehalten werden. Fahrzeuge müssten regelmäßig desinfiziert

werden, Futtermittel sollte nicht in Kontakt mit Wildvögeln kommen und

Schadnager sollten in Schach gehalten werden, so Mittelstädt. "Die Spitze, denke

ich, werden wir noch nicht erreicht haben. Wenn die Temperaturen weiter sinken,

werden wir noch eine Zunahme in der Wildvogelpopulation haben."



Das Seuchengeschehen kenne man in Brandenburg schon seit 2016, so Mittelstädt

weiter; man sei auch gut darauf vorbereitet. Trotzdem gelte es jetzt, dass sich

die Nutztierhalter an die Maßnahmen halten.



Offen zeigte sich die Ministerin für eine Erhöhung der Entschädigungszahlungen

für betroffene Geflügelbetriebe. Der Bund hat vorgeschlagen pro Tier bis zu 110

Euro zu zahlen. "Grundsätzlich unterstütze ich diese Maßnahmen, man muss aber

dazu sagen, dass es ein uneinheitliches Seuchenbild innerhalb Deutschlands gibt.

Da müssen wir auf andere Länder gucken, die auch mitzustimmen müssen. [...] Da

bleibt abzuwarten, ob sich auch andere Bundesländer daran beteiligen."



