    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Vogelgrippe wird sich deutlich ausweiten

    Berlin (ots) - Die Brandenburger Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) geht
    davon aus, dass sich die Vogelgrippe noch deutlich ausweiten wird.

    Immerhin sei der Zug der Wildvögel erst am Anfang, sagte sie am Montagmorgen im
    rbb24-inforadio. "Schauen wir uns auch den Vogelzug in der Wildpopulation an, da
    war der Hotspot in der Linumer Heide. Auch da haben wir zusätzlich Kolleginnen
    und Kollegen aus dem Landesforstbetrieb oder auch vom Landesamt für Umweltschutz
    mit hinschicken können, sodass eben auch die Kadaver, insbesondere hier bei den
    Kranichen, eingesammelt werden konnten, um die Seuchenausbreitung
    einzuschränken."

    Wichtig sei jetzt, dass die Biosicherheits- und die Hygienemaßnahmen von allen
    Nutztierhaltern eingehalten werden. Fahrzeuge müssten regelmäßig desinfiziert
    werden, Futtermittel sollte nicht in Kontakt mit Wildvögeln kommen und
    Schadnager sollten in Schach gehalten werden, so Mittelstädt. "Die Spitze, denke
    ich, werden wir noch nicht erreicht haben. Wenn die Temperaturen weiter sinken,
    werden wir noch eine Zunahme in der Wildvogelpopulation haben."

    Das Seuchengeschehen kenne man in Brandenburg schon seit 2016, so Mittelstädt
    weiter; man sei auch gut darauf vorbereitet. Trotzdem gelte es jetzt, dass sich
    die Nutztierhalter an die Maßnahmen halten.

    Offen zeigte sich die Ministerin für eine Erhöhung der Entschädigungszahlungen
    für betroffene Geflügelbetriebe. Der Bund hat vorgeschlagen pro Tier bis zu 110
    Euro zu zahlen. "Grundsätzlich unterstütze ich diese Maßnahmen, man muss aber
    dazu sagen, dass es ein uneinheitliches Seuchenbild innerhalb Deutschlands gibt.
    Da müssen wir auf andere Länder gucken, die auch mitzustimmen müssen. [...] Da
    bleibt abzuwarten, ob sich auch andere Bundesländer daran beteiligen."

    Das Interview zum Nachhören: Interview - Mittelstädt (SPD) zur Vogelgrippe: "Das
    ist erst der Anfang" | rbb24 Inforadio (https://eur01.safelinks.protection.outlo
    ok.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.inforadio.de%2Frubriken%2Finterviews%2F2025%2F10%2
    F27%2Fvogelgrippe-brandenburg-hanka-mittelstaedt-ausbreitung.html&data=05%7C02%7
    Cinforadio-ina%40inforadio.de%7C97fda43e37294d13ba5308de1534fc59%7Cef042fabe3124
    d51aaed5bac7b4c33cc%7C0%7C0%7C638971514489905438%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB
    0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%
    3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=fMWlX4dQ87ZyTW2Z3RVLep0RfTCqhsHA6gzepe8fb3I%3D&reserved
    =0)

    Pressekontakt:

    Rundfunk Berlin-Brandenburg
    rbb24 Inforadio
    Chef/Chefin vom Dienst
    Tel.: 030 - 97993 - 37400
    Mail: mailto:info@inforadio.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51580/6145607
    OTS: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Brandenburgs Agrarministerin Mittelstädt Vogelgrippe wird sich deutlich ausweiten Die Brandenburger Agrarministerin Hanka Mittelstädt (SPD) geht davon aus, dass sich die Vogelgrippe noch deutlich ausweiten wird. Immerhin sei der Zug der Wildvögel erst am Anfang, sagte sie am Montagmorgen im rbb24-inforadio. "Schauen wir uns auch …