Kovac deutet 'schöpferische Pause' für Guirassy an
- Kovac denkt über Pause für Guirassy nach.
- Guirassy seit 13. September torlos in der Liga.
- Can und Duranville machen Fortschritte, Comeback nach Pause.
DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmunds Trainer Niko Kovac kann sich eine Pause für den zuletzt nicht in Bestform spielenden Serhou Guirassy vorstellen. "Es kann natürlich sein, dass Serhou eine kleine schöpferische Pause bekommt. Aber da habe ich noch ein bisschen Zeit, um für das morgige Spiel und die nächsten Spiele nachzudenken", sagte Kovac vor der Zweitrundenpartie im DFB-Pokal bei Eintracht Frankfurt am Dienstag (18.30 Uhr, ZDF und Sky).
BVB-Topscorer Guirassy wartet seit dem 13. September auf ein Erfolgserlebnis in der Fußball-Bundesliga. "Ich sehe natürlich auch, dass er im Moment nicht die Tore schießt. Aber ich sehe trotzdem, wie fleißig er ist, dass er alles gibt. Es passiert mal im Stürmerleben, dass man auch Bälle nicht verwertet, die man sonst reinmacht. Er ist unser Sturmführer - er ist derjenige, der dort alles initiiert. Deswegen stärke ich ihm auch den Rücken", erklärte der 54 Jahre alte Trainer.
Can und Duranville mit Fortschritten
Auch wenn der Trainer personell derzeit keine Sorgen hat, könnte Guirassy wie zuletzt beim späten 1:0-Erfolg gegen den 1. FC Köln - als sich FC-Verteidiger Timo Hübers in einem Zweikampf mit dem BVB-Angreifer kurz vor Schluss schwer am Knie verletzte - von Anfang an spielen. "Es ist so, dass alle wohl auf sind. Es wird keine großartigen Veränderungen geben", betonte Kovac.
Die beiden Langzeitverletzten Emre Can und Julien Duranville machen indes Fortschritte auf dem Weg zurück. Ein Comeback wird bei beiden jedoch laut Trainer voraussichtlich erst nach der Länderspielpause Mitte November möglich sein. "Aber kein Druck: Wir wollen wirklich zu 100 Prozent gesunde und fitte Spieler haben", sagte Kovac./jgl/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie
Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,70 % und einem Kurs von 3,47 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 11:58 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +1,31 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,61 %.
Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 381,97 Mio..
Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +44,51 %/+44,51 % bedeutet.
Das hat nichts mit meckern zu tun, dass ist MEINE Meinung und z.T. eine Feststellung von Tatsachen. Wenn Du es für richtig hältst, dass man 15 Minuten vor Schluss daheim gegen Köln beim Stande von 0:0 zuerst einen einen Grobmotoriker Sabitzer bringt und einen Silva oder Brandt draußen lässt, o.K, ich halte es einfach für falsch !! Wäre in der letzten Minute nicht das glückliche 1:0 gefallen wären evtl. diese Wechsel Kovac noch um die Ohren geflogen.
Süss..Seit 2024 angemeldet und nur negative Beiträge zum BVB Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Welche dumme 2 ID bist du denn von den Klatschpappen-FansBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/biggrin.gif
schön matthäus nachplappern...