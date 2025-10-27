Warren Buffett setzt erneut auf Chemie – diesmal soll alles besser laufen

Der Kauf des Spezialchemieherstellers Lubrizol im Jahr 2011 gilt rückblickend als Fehlinvestition. Lubrizol ist nach Einschätzung von Barron's kaum mehr wert als die 13,7 Milliarden US-Dollar (inklusive Schulden), die Berkshire vor 14 Jahren bezahlt hat.

Berkshire Hathaway wagt sich erneut in die Chemiebranche. Der Industriekonzern von Warren Buffett hat kürzlich einen Deal zum Kauf des Chemiegeschäfts von Occidental Petroleum für 13,7 Milliarden US-Dollar vereinbart. Es ist nicht der erste Vorstoß von Berkshire in diesem Sektor. Der erste Versuch verlief allerdings enttäuschend.

Die Realität in der Chemiebranche erwies sich als schwierig. Überkapazitäten – vor allem in China – drückten über Jahre die Preise, und Lubrizol selbst hatte Probleme: Brände in Werken in Frankreich und Illinois beeinträchtigten 2019 und 2021 die Produktion, die Gewinne brachen zeitweise um die Hälfte ein.

Trotz der Rückschläge bleibt Lubrizol eine der zehn größten Berkshire-Tochterfirmen gemessen am Gewinn. Doch weitere Deals im Chemiesektor verliefen ebenfalls nicht optimal – darunter die Beteiligung an Kraft Heinz sowie die teure Übernahme von Precision Castparts. Erfolgreicher war zuletzt der Kauf des Versicherers Alleghany im Jahr 2022.

Beim OxyChem-Deal könnte die Rechnung besser aufgehen. Berkshire zahlt das Zwölffache des prognostizierten Vorsteuergewinns für 2026 – ein Preis, der laut Barron’s vernünftig erscheint. Viele Analysten erwarten, dass die Chemiebranche sich am unteren Ende des Zyklus befindet und die Gewinne künftig wieder steigen.

Buffett sucht weiterhin nach einer großen Übernahme, um einen Teil des über 300 Milliarden US-Dollar großen Cash-Polsters einzusetzen. Ob die Chemie diesmal stimmt, bleibt offen. Seit Jahresanfang hat die Aktie gut ein Viertel an Wert verloren:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



