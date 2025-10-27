JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 280 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Anleger gingen optimistisch wie lange nicht in den Quartalsbericht, schrieb Samik Chatterjee am Montag in seinem Ausblick auf die Bilanz zum vierten Geschäftsquartal. Dazu trügen nicht nur die iPhone-17-Nachfrage bei, sondern auch verringerte Sorgen um das Service- und weitere Hardware-Geschäft./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 05:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 06:00 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 227,8EUR auf Tradegate (27. Oktober 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 280

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

