    Thüringen im Aufwind

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Helaba erwartet für Thüringen Wirtschaftswachstum von 0,6 Prozent im laufenden
    Jahr
    - Konsumgetriebener Aufschwung folgt im kommenden Jahr
    - Deutschland und Thüringen wachsen 2026 um 1,8 Prozent
    (nicht-kalenderbereinigt)
    - Helaba begleitet die thüringische Wirtschaft und die Thüringer Sparkassen als
    starke Partnerin im Transformationsprozess

    Die Wirtschaft Thüringens zeigt sich im laufenden Jahr widerstandsfähiger als
    der Bundesdurchschnitt und wächst stärker. Während die deutsche Wirtschaft
    insgesamt noch weitgehend stagniert und erst ab 2026 mit einer deutlichen
    Expansion zu rechnen ist, dürfte das Bruttoinlandsprodukt in Thüringen bereits
    im laufenden Jahr um 0,6 Prozent (nicht-kalenderbereinigt) wachsen. Für das
    kommende Jahr erwartet Helaba Research & Advisory sowohl für Thüringen als auch
    bundesweit ein Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent.

    "Als Landesbank für Thüringen freuen wir uns über diese positive Entwicklung",
    betont Frank Dehnke, designiertes Helaba-Vorstandsmitglied und verantwortlich
    für den Standort Erfurt, bei einem Pressegespräch in Erfurt. "Wir sind stolz,
    mit unserem gesamten Produktportfolio die thüringische Wirtschaft und die
    Thüringer Sparkassen als starke Partnerin im laufenden Transformationsprozess
    erfolgreich zu begleiten und zu unterstützen."

    Entscheidend für die positive Entwicklung in Thüringen ist die im
    Bundesdurchschnitt vergleichsweise geringe Abhängigkeit der Unternehmen von der
    Auslandsnachfrage. "In Zeiten zunehmenden Protektionismus erweist sich diese
    Ausrichtung auf das Inland als stabilisierend", erläutert Dr. Gertrud Rosa
    Traud, Chefvolkswirtin der Helaba.

    Für Deutschland insgesamt zeichnet sich ein konjunktureller Aufschwung ab. Für
    2026 prognostiziert Helaba Research & Advisory ein reales Wirtschaftswachstum
    von 1,8 Prozent. "Dieser Zuwachs wird primär durch eine Belebung der privaten
    Konsumausgaben getragen", so Dr. Traud. Die deutschen Verbraucherinnen und
    Verbraucher hätten sich zunehmend vom Inflationsschock der vergangenen Jahre
    erholt. "Die realen Einkommen steigen wieder. Die Kaufkraft nimmt damit wieder
    zu", fasst Dr. Traud zusammen.

    Zudem sorgen die von der Bundesregierung beschlossenen Fiskalpakete für einen
    Wachstumsimpuls. Diese Maßnahmen stärken sowohl den Staatskonsum als auch die
    öffentlichen Investitionen, was die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zusätzlich
    belebt. Thüringen plant mit den angekündigten Mitteln aus dem Sondervermögen die
    öffentlichen Investitionen zu stützen. "Dies dürfte auch in Thüringen den
    Wachstumsimpuls verstärken", erwartet Dr. Traud.

    Pressekontakt:

    Rolf Benders
    Kommunikation und Marketing

    Helaba
    Landesbank Hessen-Thüringen
    Girozentrale
    MAIN TOWER
    Neue Mainzer Str. 52-58
    60311 Frankfurt
    Tel.: 069/9132-2877
    e-mail: mailto:rolf.benders@helaba.de
    Internet: http://www.helaba.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/55060/6145629
    OTS: Helaba
    ISIN: DE000HLB0A20




