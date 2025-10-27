Bodenbildung im Eiltempo

In einem Interview zur Bild am Sonntag sprach Blume bei Porsche von einer schweren Krise, verwies jedoch zeitgleich darauf, dass ab 2026 wieder ein deutlich positiver Trend folgen sollte. Technisch hat dies nur die Entwicklung der letzten Jahre bestätigt, innerhalb dessen die Porsche-Aktie seit einem Verlaufshoch bei 120,80 Euro in einem fortwährenden Abwärtstrend steckt und hierbei auf einen Tiefstkurs von 39,58 Euro im September zurückgefallen war. Dennoch lässt sich aus dem Kursverlauf der letzten Monate eine positive Bilanz in Form eines Mehrfachbodens ziehen. Aktuell attackiert die Aktie die obere Begrenzung und könnte bei einem erfolgreichen Durchbruch einen tragfähigen Boden ausbilden. Charttechnisch eine vielversprechende Entwicklung, die allerdings erst noch durch die kommenden Quartalsergebnisse untermauert werden muss.

Sicherlich dürften noch einige harte Einschnitte bei Porsche notwendig sein, bis so viel Vertrauen aufgebaut wird, dass die Porsche-Aktie wieder über den 50-Wochen Durchschnitt bei 50,39 Euro springt und ein erstes Kursziel um 55,82 Euro abarbeitet. Im weiteren Verlauf könnten bei einer entsprechend positiven Entwicklung Kursziele bei 63,32 und schließlich 70,78 Euro für das Papier ausgerufen werden. Auf der Unterseite darf die Aktie noch einmal in den Bereich um 45,87 Euro zurücksetzen, ehe ein nachhaltiger Ausbruch vollends gelingt. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht gehen, dies würde nämlich weitere Begehrlichkeiten bärischer Marktteilnehmer wecken und Verluste auf 43,15 Euro freisetzen.

Porsche AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Fazit: Eine positive Nachrichtenlage gepaart mit einem Kurssprung der Porsche-Aktie über 50,39 Euro würde erste Anhaltspunkte für eine Erholungsbewegung auf 55,82 und übergeordnet 70,78 Euro liefern und sich für ein entsprechendes Long-Engagement anbieten. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, könnte beispielsweise das mit einem Knock-out von 41,84 Euro ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM63WF zum Einsatz kommen und würde eine Gesamtrenditechance von 320 Prozent bieten. Ziel des Scheins läge am Ende bei 2,93 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig den Bereich von 43,50 Euro gemessen am Basiswert nicht überschreiten, zur Orientierung würde sich hieraus ein Stopp-Kurs von 0,20 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sollten Investoren jedoch gut einige Wochen bis Monate zwingend einplanen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM63WF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,60 - 0,61 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 41,8409 Euro Basiswert: Porsche AG KO-Schwelle: 41,8409 Euro akt. Kurs Basiswert: 47,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,93 Euro Hebel: 7,8 Kurschance: + 320 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.