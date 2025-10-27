Scopevisio gewinnt Gold
ERP-System des Jahres 2025 in der Kategorie Künstliche Intelligenz (FOTO)
Bonn (ots) - Die Scopevisio Software wurde beim renommierten Wettbewerb
"ERP-System des Jahres 2025" mit dem 1. Platz in der Kategorie Künstliche
Intelligenz (KI) ausgezeichnet - und erhielt damit den Gold-Award .
Die Preisverleihung fand am 13. Oktober im Rahmen des IT-Unternehmertags in
Frankfurt am Main statt. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr sein 20-jähriges
Jubiläum feierte, zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der europäischen
ERP-Branche .
"ERP-System des Jahres 2025" mit dem 1. Platz in der Kategorie Künstliche
Intelligenz (KI) ausgezeichnet - und erhielt damit den Gold-Award .
Die Preisverleihung fand am 13. Oktober im Rahmen des IT-Unternehmertags in
Frankfurt am Main statt. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr sein 20-jähriges
Jubiläum feierte, zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der europäischen
ERP-Branche .
"Diese Ehrung ist ein großartiger Beleg für die Innovationskraft der Scopevisio
im Bereich KI-basierter Unternehmenssoftware. Sie zeigt, dass wir mit unserer
Vision und Technologie Maßstäbe setzen - und Unternehmen auf dem Weg in die
digitale Zukunft nachhaltig unterstützen", sagt Alexander Kintzi , CRO der
Scopevisio AG.
Mit intelligenten Automatisierungen, generativer KI und datengetriebenen
Entscheidungsfunktionen treibt Scopevisio die Entwicklung moderner ERP-Systeme
konsequent voran. Der Award unterstreicht die führende Rolle des Bonner
Softwareunternehmens bei der Integration von KI in betriebliche Prozesse.
Über den Wettbewerb
Der Award "ERP-System des Jahres" ist Europas führende Auszeichnung im Bereich
Enterprise Resource Planning (ERP) und feierte in diesem Jahr sein 20-jähriges
Jubiläum . Die Auszeichnung wird jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben
und prämiert herausragende Leistungen im ERP-Umfeld .
Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Berliner GITO Verlag (Veranstalter), dem
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Potsdam (LSWI) als
wissenschaftlichem Partner, dem Center for Enterprise Research (CER) als
Knowledge Partner, der Fachzeitschrift ERP Management sowie den Medienpartnern
IT-Onlinemagazin und IT-Unternehmertag , der zugleich Eventpartner ist.
https://www.scopevisio.com/blog/unternehmens-news/scopevisio-als-erp-system-des-
jahres-2025-in-der-kategorie-ki-ausgezeichnet/
Unternehmens- und Pressekontakt:
Scopevisio AG
Head of Communication
Özlem Doger-Herter
Rheinwerkallee 3
53227 Bonn
E-Mail: mailto:oezlem.doger-herter@scopevisio.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78812/6145637
OTS: Scopevisio AG
im Bereich KI-basierter Unternehmenssoftware. Sie zeigt, dass wir mit unserer
Vision und Technologie Maßstäbe setzen - und Unternehmen auf dem Weg in die
digitale Zukunft nachhaltig unterstützen", sagt Alexander Kintzi , CRO der
Scopevisio AG.
Mit intelligenten Automatisierungen, generativer KI und datengetriebenen
Entscheidungsfunktionen treibt Scopevisio die Entwicklung moderner ERP-Systeme
konsequent voran. Der Award unterstreicht die führende Rolle des Bonner
Softwareunternehmens bei der Integration von KI in betriebliche Prozesse.
Über den Wettbewerb
Der Award "ERP-System des Jahres" ist Europas führende Auszeichnung im Bereich
Enterprise Resource Planning (ERP) und feierte in diesem Jahr sein 20-jähriges
Jubiläum . Die Auszeichnung wird jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben
und prämiert herausragende Leistungen im ERP-Umfeld .
Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Berliner GITO Verlag (Veranstalter), dem
Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Potsdam (LSWI) als
wissenschaftlichem Partner, dem Center for Enterprise Research (CER) als
Knowledge Partner, der Fachzeitschrift ERP Management sowie den Medienpartnern
IT-Onlinemagazin und IT-Unternehmertag , der zugleich Eventpartner ist.
https://www.scopevisio.com/blog/unternehmens-news/scopevisio-als-erp-system-des-
jahres-2025-in-der-kategorie-ki-ausgezeichnet/
Unternehmens- und Pressekontakt:
Scopevisio AG
Head of Communication
Özlem Doger-Herter
Rheinwerkallee 3
53227 Bonn
E-Mail: mailto:oezlem.doger-herter@scopevisio.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78812/6145637
OTS: Scopevisio AG
Autor folgen