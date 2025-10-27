    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Scopevisio gewinnt Gold

    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    ERP-System des Jahres 2025 in der Kategorie Künstliche Intelligenz (FOTO)

    Bonn (ots) - Die Scopevisio Software wurde beim renommierten Wettbewerb
    "ERP-System des Jahres 2025" mit dem 1. Platz in der Kategorie Künstliche
    Intelligenz (KI) ausgezeichnet - und erhielt damit den Gold-Award .

    Die Preisverleihung fand am 13. Oktober im Rahmen des IT-Unternehmertags in
    Frankfurt am Main statt. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr sein 20-jähriges
    Jubiläum feierte, zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der europäischen
    ERP-Branche .

    "Diese Ehrung ist ein großartiger Beleg für die Innovationskraft der Scopevisio
    im Bereich KI-basierter Unternehmenssoftware. Sie zeigt, dass wir mit unserer
    Vision und Technologie Maßstäbe setzen - und Unternehmen auf dem Weg in die
    digitale Zukunft nachhaltig unterstützen", sagt Alexander Kintzi , CRO der
    Scopevisio AG.

    Mit intelligenten Automatisierungen, generativer KI und datengetriebenen
    Entscheidungsfunktionen treibt Scopevisio die Entwicklung moderner ERP-Systeme
    konsequent voran. Der Award unterstreicht die führende Rolle des Bonner
    Softwareunternehmens bei der Integration von KI in betriebliche Prozesse.

    Über den Wettbewerb

    Der Award "ERP-System des Jahres" ist Europas führende Auszeichnung im Bereich
    Enterprise Resource Planning (ERP) und feierte in diesem Jahr sein 20-jähriges
    Jubiläum . Die Auszeichnung wird jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben
    und prämiert herausragende Leistungen im ERP-Umfeld .

    Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Berliner GITO Verlag (Veranstalter), dem
    Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Potsdam (LSWI) als
    wissenschaftlichem Partner, dem Center for Enterprise Research (CER) als
    Knowledge Partner, der Fachzeitschrift ERP Management sowie den Medienpartnern
    IT-Onlinemagazin und IT-Unternehmertag , der zugleich Eventpartner ist.

    https://www.scopevisio.com/blog/unternehmens-news/scopevisio-als-erp-system-des-
    jahres-2025-in-der-kategorie-ki-ausgezeichnet/

    Unternehmens- und Pressekontakt:

    Scopevisio AG
    Head of Communication
    Özlem Doger-Herter
    Rheinwerkallee 3
    53227 Bonn
    E-Mail: mailto:oezlem.doger-herter@scopevisio.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78812/6145637
    OTS: Scopevisio AG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Scopevisio gewinnt Gold ERP-System des Jahres 2025 in der Kategorie Künstliche Intelligenz (FOTO) Die Scopevisio Software wurde beim renommierten Wettbewerb "ERP-System des Jahres 2025" mit dem 1. Platz in der Kategorie Künstliche Intelligenz (KI) ausgezeichnet - und erhielt damit den Gold-Award . Die Preisverleihung fand am 13. Oktober im …