ERP-System des Jahres 2025 in der Kategorie Künstliche Intelligenz (FOTO)

Bonn (ots) - Die Scopevisio Software wurde beim renommierten Wettbewerb

"ERP-System des Jahres 2025" mit dem 1. Platz in der Kategorie Künstliche

Intelligenz (KI) ausgezeichnet - und erhielt damit den Gold-Award .



Die Preisverleihung fand am 13. Oktober im Rahmen des IT-Unternehmertags in

Frankfurt am Main statt. Der Wettbewerb, der in diesem Jahr sein 20-jähriges

Jubiläum feierte, zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen der europäischen

ERP-Branche .





"Diese Ehrung ist ein großartiger Beleg für die Innovationskraft der Scopevisio

im Bereich KI-basierter Unternehmenssoftware. Sie zeigt, dass wir mit unserer

Vision und Technologie Maßstäbe setzen - und Unternehmen auf dem Weg in die

digitale Zukunft nachhaltig unterstützen", sagt Alexander Kintzi , CRO der

Scopevisio AG.



Mit intelligenten Automatisierungen, generativer KI und datengetriebenen

Entscheidungsfunktionen treibt Scopevisio die Entwicklung moderner ERP-Systeme

konsequent voran. Der Award unterstreicht die führende Rolle des Bonner

Softwareunternehmens bei der Integration von KI in betriebliche Prozesse.



Über den Wettbewerb



Der Award "ERP-System des Jahres" ist Europas führende Auszeichnung im Bereich

Enterprise Resource Planning (ERP) und feierte in diesem Jahr sein 20-jähriges

Jubiläum . Die Auszeichnung wird jährlich in verschiedenen Kategorien vergeben

und prämiert herausragende Leistungen im ERP-Umfeld .



Veranstaltet wird der Wettbewerb vom Berliner GITO Verlag (Veranstalter), dem

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik der Universität Potsdam (LSWI) als

wissenschaftlichem Partner, dem Center for Enterprise Research (CER) als

Knowledge Partner, der Fachzeitschrift ERP Management sowie den Medienpartnern

IT-Onlinemagazin und IT-Unternehmertag , der zugleich Eventpartner ist.



https://www.scopevisio.com/blog/unternehmens-news/scopevisio-als-erp-system-des-

jahres-2025-in-der-kategorie-ki-ausgezeichnet/



Unternehmens- und Pressekontakt:



Scopevisio AG

Head of Communication

Özlem Doger-Herter

Rheinwerkallee 3

53227 Bonn

E-Mail: mailto:oezlem.doger-herter@scopevisio.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78812/6145637

OTS: Scopevisio AG







