Deutsche Bank Research hebt Fresenius-Ziel auf 53 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 49,19 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +2,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,81 %.

Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,65 Mrd..

Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -0,22 %/+16,07 % bedeutet.