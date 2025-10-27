    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFresenius AktievorwärtsNachrichten zu Fresenius

    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank Research hebt Fresenius-Ziel auf 53 Euro - 'Buy'

    • Kursziel für Fresenius auf 53 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" für Medizinkonzern.
    • Solide Quartalszahlen werden von Analysten erwartet.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank Research hebt Fresenius-Ziel auf 53 Euro - 'Buy'
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 53 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen des Medizinkonzerns dürften solide ausfallen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Ihre Ziele sollte Fresenius mindestens bestätigen./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 08:07 / CET

    ISIN:DE0005785604WKN:578560

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie

    Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 49,19 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um +2,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 27,65 Mrd..

    Fresenius zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 49,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von -0,22 %/+16,07 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 53 Euro

    dpa-AFX
