Dax tritt auf der Stelle - Ifo-Index etwas besser als erwartet
Der Ifo-Geschäftsklimaindex war am Vormittag besser als erwartet ausgefallen. "Zwar geht es beim wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer nicht steil nach oben, doch immerhin ist überhaupt eine Besserung ersichtlich", sagte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP-Bank-Gruppe. Erfreulich sei, dass sich die Situation sowohl im Dienstleistungssektor als auch im verarbeitenden Gewerbe verbessere. "Im Verarbeitenden Gewerbe steigt der Saldo zwischen optimistischen und pessimistischen Unternehmen gar auf ein zweieinhalbjährliches Hoch." Die Situation scheine derzeit also besser zu sein, als gemeinhin in der Presse zu lesen sei.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1643 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8589 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 65,54 US-Dollar; das waren 40 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
