    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Trump auf Asien-Reise

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Würde gerne Kim Jong Un treffen

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump offen für Treffen mit Kim Jong Un in Asien
    • Kim äußert sich nicht zu möglichem Treffen mit Trump
    • Trump will Nordkorea nuklear abrüsten, Sanktionen bleiben

    TOKIO (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump würde sich auf seiner aktuellen Asien-Reise auch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. "Wenn er möchte, würde ich mich gerne mit ihm treffen", sagte der Republikaner auf einem Flug seiner Regierungsmaschine Air Force One von Malaysia nach Japan. Auf die Frage einer Journalistin, ob er für ein Treffen seine Reise verlängern würde, sagte Trump zunächst, er habe darüber noch nicht nachgedacht - er bejahte aber dann im nächsten Augenblick, dass dies möglich wäre.

    Bislang hat sich Kim Jong Un nicht öffentlich zu einem möglichen Treffen mit Trump geäußert. Laut Angaben von Oh Hyun Joo, nationaler Sicherheitsberater der südkoreanischen Regierung, sei ein persönliches Treffen zwischen den zwei Staatschefs in den kommenden Tagen "sehr unwahrscheinlich".

    Nach seinem Besuch in Japan wird Trump diese Woche noch in Südkorea erwartet, wo er Chinas Präsidenten Xi Jinping treffen will. Das ist Trumps letzte Station, bevor er am Donnerstag nach Washington zurückfliegt.

    Trump und Kim hatten sich während der ersten Amtszeit des Republikaners mehrfach zu Gesprächen getroffen. Beim letzten Gipfeltreffen in Hanoi im Jahre 2019 ist Kim nach einem diplomatischen Eklat vorzeitig abgereist. Bislang hält die US-Regierung an ihrem Ziel fest, Nordkorea nuklear vollständig abrüsten zu wollen. Das Land wird wegen seines Atomprogramms mit weitreichenden UN-Sanktionen sowie zusätzlichen US-Sanktionen belegt./rin/DP/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Trump auf Asien-Reise Würde gerne Kim Jong Un treffen US-Präsident Donald Trump würde sich auf seiner aktuellen Asien-Reise auch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un treffen. "Wenn er möchte, würde ich mich gerne mit ihm treffen", sagte der Republikaner auf einem Flug seiner Regierungsmaschine Air …