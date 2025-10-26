Zucker: Bitter Harvest – Der Abwärtstrend setzt sich fort

Der Zucker-Future an der ICE US setzte seine Talfahrt auch in der vergangenen Woche fort und verlor –3,42 %, womit die Notierung bei 14,97 US-Cent je Pfund nahe dem Wochentief endete. Damit markierte Zucker den niedrigsten Stand seit über vier Jahren – ein klares Signal, dass die Bären weiter das Kommando haben.







Haupttreiber des Preisverfalls bleiben die Rekordprognosen aus Brasilien, wo laut Branchenverband UNICA die Zuckerproduktion im Center-South im September um fast 11 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Auch für die kommende Saison erwartet man ein neues Allzeithoch – ein Überangebot, das den Weltmarkt zunehmend belastet. Gleichzeitig melden auch Indien und Thailand steigende Produktionszahlen, begünstigt durch günstige Wetterbedingungen und größere Anbauflächen.







Auf der Nachfrageseite bleibt der Druck hoch: Die Ethanolproduktion wird in Brasilien kaum noch ausgeweitet, und steigende globale Vorräte drücken auf die Stimmung. Das Ergebnis ist eine Marktstruktur, die sich fundamental kaum erholen kann – zumindest kurzfristig nicht. Selbst die zwischenzeitliche Erholung im Fahrwasser steigender Ölpreise verpuffte rasch.







Charttechnisch bleibt Zucker tief im Abwärtstrendkanal gefangen. Erst oberhalb von 16,00 US-Cent würde sich das Bild leicht aufhellen. Nach unten droht dagegen ein Test der Marke von 14,50 US-Cent, die als letzte signifikante Unterstützung gilt.







Fazit:



Zucker bleibt eines der schwächsten Segmente im Softs-Komplex. Solange das Überangebot aus Brasilien und Asien anhält, ist eine nachhaltige Erholung kaum wahrscheinlich. Der Markt sucht nach einem Boden – noch aber ist keiner in Sicht.

