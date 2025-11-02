Zucker-Future weiter unter Druck – neue Tiefs trotz ISO-Defizitprognose

Der Zucker-Future setzte seine Abwärtsbewegung in der vergangenen Woche fort und verlor -3,61 % auf Wochensicht. Der Kontrakt für März 2026 schloss am Freitag bei 14,43 US-Cent je Pfund. Damit notiert Zucker erneut auf dem tiefsten Stand der letzten fünf Jahre. Bereits in der Vorwoche war der Preis deutlich gefallen. Die Preisverluste erfolgten trotz technischer Gegenbewegungen zum Wochenschluss, als Short-Covering einsetzte und den Markt kurzfristig stabilisierte.







Die Schwäche der vergangenen Wochen ist in erster Linie auf die Angebotsseite zurückzuführen. In Brasilien – dem weltweit größten Zuckerproduzenten – stieg die Zuckerproduktion in der ersten Oktoberhälfte um +1,3 % gegenüber dem Vorjahr auf 2,484 Mio. Tonnen. Der Anteil des für Zucker bestimmten Zuckerrohrs lag bei 48,24 % (Vorjahr: 47,33 %). Kumuliert ergibt sich für die Saison 2025/26 ein Anstieg der Center-South-Produktion auf 36,016 Mio. Tonnen (+0,9 % y/y). Die Beratungsfirma Datagro rechnet für das kommende Jahr sogar mit einem Rekordwert von 44 Mio. Tonnen Zuckerproduktion in der Region (+3,9 %).







Parallel gibt es Spekulationen über zusätzliche Exportmengen aus Indien. Die starke Monsun-Saison mit +8 % überdurchschnittlichen Niederschlägen hat dort die Erntebedingungen verbessert. Die indische Zuckerproduktion könnte laut NFSF im Jahr 2025/26 um +19 % steigen und 34,9 Mio. Tonnen erreichen. Sucden erwartet zudem, dass Indien bis zu 4 Mio. Tonnen Zucker exportieren könnte – deutlich mehr als bisher angenommen.







Auch in Thailand steigen die Produktionsprognosen: Die Thai Sugar Millers Corp erwartet für 2025/26 einen Zuwachs um +5 % auf 10,5 Mio. Tonnen.







Trotz dieser Daten prognostiziert die ISO für 2025/26 ein leichtes globales Defizit von -231.000 Tonnen – das sechste in Folge. Dennoch überwiegt derzeit am Markt das Überangebotsthema. Die USDA erwartet ein Produktionsplus von +4,7 % auf ein neues Rekordhoch von 189,3 Mio. Tonnen bei gleichzeitig steigenden Endbeständen (+7,5 %).







Fazit:



Der Zuckerpreis bleibt trotz technischer Erholungsversuche unter Druck. Die fundamentalen Daten aus Brasilien, Indien und Thailand dominieren das Sentiment. Das übergeordnete Bild bleibt bärisch – kurzfristige technische Gegenbewegungen sind aber jederzeit möglich.

