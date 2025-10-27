Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet Tagesgewinn - 27.10.2025

Mit einer Performance von +7,80 % konnte die Keurig Dr Pepper Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Keurig Dr Pepper kombiniert innovative Kaffeesysteme mit einem breiten Sortiment an Erfrischungsgetränken und hat sich als starker Akteur im nordamerikanischen Getränkemarkt etabliert.

Obwohl sich die Keurig Dr Pepper Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -15,12 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Keurig Dr Pepper Aktie damit um -0,19 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Keurig Dr Pepper -21,92 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,21 % geändert.

Keurig Dr Pepper Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,19 % 1 Monat +10,62 % 3 Monate -15,12 % 1 Jahr -24,50 %

Informationen zur Keurig Dr Pepper Aktie

Es gibt 1 Mrd. Keurig Dr Pepper Aktien. Damit ist das Unternehmen 34,23 Mrd.EUR wert.

Keurig Dr Pepper Aktie jetzt kaufen?

Ob die Keurig Dr Pepper Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Keurig Dr Pepper Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.