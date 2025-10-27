Silber crasht auf 47,36 USD

Silber bricht kräftig ein:auf 47,36. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 15,75422USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 47,36USD ein Wert von 3.006,24USD geworden – ein Gewinn von +200,62 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von einem Rückgang unter 47,50$ und der Erwartung einer weiteren Abwärtsbewegung bis 46$. Analysten warnen vor einem physikalischen Marktengpass, während die Nachfrage steigt. Langfristige Preisziele von 63$ bis 250$ werden diskutiert, und die Situation wird als kritisch beschrieben, mit Verzögerungen bei der Lieferung und hoher Nachfrage nach physischem Silber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

Informationen zu Silber

Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.