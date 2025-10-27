    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Silberpreis

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Silber crasht auf 47,36 USD

    Silberpreis stürzt ab: -2,56 % auf 47,36 USD.

    Silberpreis - Silber crasht auf 47,36 USD
    Foto:
    Silber bricht kräftig ein: -2,56 % auf 47,36USD. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -8,53 %
    1 Monat +1,81 %
    3 Monate +24,83 %
    1 Jahr +42,39 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 15,75422USD. Aus einer Anlage von 1.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 47,36USD ein Wert von 3.006,24USD geworden – ein Gewinn von +200,62 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist geprägt von einem Rückgang unter 47,50$ und der Erwartung einer weiteren Abwärtsbewegung bis 46$. Analysten warnen vor einem physikalischen Marktengpass, während die Nachfrage steigt. Langfristige Preisziele von 63$ bis 250$ werden diskutiert, und die Situation wird als kritisch beschrieben, mit Verzögerungen bei der Lieferung und hoher Nachfrage nach physischem Silber.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    -2,38 %
    -8,53 %
    +1,81 %
    +24,83 %
    +42,39 %
    +143,41 %
    +94,33 %
    +200,62 %
    +191,03 %
    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Silberpreis Silber crasht auf 47,36 USD Silberpreis stürzt ab: -2,56 % auf 47,36 USD.