Aventis Energy gibt Einreichung eines NI 43-101-konformen Fachberichts für das Uranprojekt Corvo bekannt

27. Oktober 2025, Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Aventis Energy Inc. („Aventis“ oder das „Unternehmen“) (CSE:AVE | FWB:C0O0 | OTC: VBAMF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Fachbericht (der „Bericht“) mit dem Titel „Technical Report on the Corvo Property – Northeastern Saskatchewan, Canada“ eingereicht hat, der in Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) für das Projekt Corvo („Corvo“ oder das „Projekt“) erstellt wurde. Die Firma Axiom Exploration Group Ltd. („Axiom“) war an der Erstellung des Berichts beteiligt, dessen Stichtag der 24. Oktober 2025 ist. Der Bericht kann auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca eingesehen werden und wurde auch auf der Webseite des Unternehmens unter www.aventisenergy.com veröffentlicht.

Qualifizierte Sachverständige

Alle wissenschaftlichen und technischen Informationen im Bericht, die die bisherigen Arbeiten im Projekt zusammenfassen, wurden von Troy Marfleet, P.Geo., Mitarbeiter von Axiom, Mitverfasser des Berichts und einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person, „QP“) gemäß den Definitionen von NI 43-101, geprüft und genehmigt. Der Bericht wurde von Sean Hillacre, M.Sc., P.Geo., President und VP Exploration von Standard Uranium Ltd., QP gemäß den Definitionen von NI 43-101, mitverfasst. Der Bericht enthält keine Mineralressourcenschätzung („MRE“) nach NI 43-101.

Die qualifizierten Sachverständigen haben geprüft und verifiziert, dass die technischen Informationen bezüglich der gesamten bisherigen Explorationsarbeiten des Unternehmens, die im Bericht enthalten sind, korrekt sind, und haben der schriftlichen Bekanntmachung dieser Informationen zugestimmt. Der Bericht sollte in seiner Gesamtheit gelesen werden, und einzelne Abschnitte sollten nicht zusammenhangslos gelesen oder als verlässlich erachtet werden.

Über das Projekt Corvo

Das Unternehmen steht mit Standard Uranium Ltd. („Standard“) in einem aktiven Vertragsverhältnis hinsichtlich des Erwerbs einer Beteiligung von fünfundsiebzig Prozent (75 %) am 12.265 Hektar umfassenden Projekt im östlichen Bereich des Athabasca-Beckens, wo man auf hochgradige im Grundgestein lagernde Uranvorkommen abzielt. Das Projekt liegt 1,5 km außerhalb des aktuellen Rands des Athabasca-Beckens, rund fünfundvierzig (45) Kilometer nordöstlich der Gemini Mineralized Zone („GMZ“, siehe Abbildung 1).