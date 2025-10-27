    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Selenskyj erwartet Friedensplan der Koalition der Willigen

    KIEW/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet in den kommenden Tagen mit einem Friedensplan der sogenannten Koalition der Willigen. Der Plan solle kurz sein, sagte er dem US-Portal "Axios": "Ein paar schnelle Punkte. Wie der Plan eines Waffenstillstands. Wir haben beschlossen, in der kommenden Woche oder zehn Tagen daran zu arbeiten." Allerdings bezweifele er, dass Russlands Präsident Wladimir Putin dem Plan zustimmen werde, sagte Selenskyj.

    Die Koalition der Willigen sind etwa zwei Dutzend Staaten, angeführt von Großbritannien und Frankreich, die der Ukraine nach einem möglichen Waffenstillstand militärische Sicherheitsgarantien geben wollen. Nach einem Treffen am vergangenen Freitag in London sprach auch der britische Premierminister Keir Starmer von einem Friedensplan der Koalition.

    Wo soll eine Waffenstillstandslinie verlaufen?

    US-Präsident Donald Trump hat gefordert, die Kämpfe in der Ukraine entlang der derzeitigen Frontlinie einzustellen. Dem hat die Ukraine zugestimmt, ebenso ihre europäischen Unterstützer. Moskau besteht unter anderem darauf, dass die ukrainischen Truppen komplett aus dem von Russland beanspruchten Gebiet Donezk abziehen.

    Um Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen, seien weitere Sanktionen gegen Russland sowie Waffen mit hoher Reichweite für die Ukraine nötig, sagte Selenskyj dem US-Portal./fko/DP/stw





