BERNSTEIN RESEARCH stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Roche von 320 auf 327 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Erholung der Pipeline werde immer noch unterschätzt und das unterdurchschnittliche Wachstum sei mit dem 15-prozentigen Abschlag zur Branche hinreichend eingepreist, schrieb Justin Smith am Montag. Zudem wertet er Aussagen beruhigend, wonach der Pharmakonzern 2026 seine Margen trotz des anhaltenden Gegenwinds von der Preisseite im chinesischen Diagnostikgeschäft erfolgreich verteidigen will./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 11:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 11:05 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 285,3EUR auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 13:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Justin Smith

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 327

Kursziel alt: 320

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A



