AKTIE IM FOKUS 3
Gerresheimer-Anleger erleichtert von bezifferter Falschbuchung
- Gerresheimer-Aktien steigen um 3,2 % auf 29,96 Euro.
- Bafin-Prüfung zeigt 3 Millionen Euro falsche Buchung.
- Anleger erwarten positive Neuigkeiten für Neubewertung.
(Neu: Xetra-Kurs doch wieder klar im Plus, MWB-Stimme)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Fall der Bafin-Prüfungen zeigt sich am Montag bei den Anlegern von Gerresheimer Erleichterung über das näher bezifferte Ausmaß. Nach einigen Schwankungen, die es im Laufe des Morgens gab, schaffte es der Kurs des Verpackungsherstellers am späten Mittag mit 3,2 Prozent ins Plus auf 29,96 Euro. Das Tageshoch hatte erstmals seit dem 10. Oktober wieder knapp über der 30-Euro-Marke gelegen. Damit verfestigt es sich, dass die Aktien zuletzt bei gut 26 Euro ihren Boden erreicht haben könnten.
Der seit September bekannte Verdacht gegen den Verpackungsspezialisten, gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen zu haben, erhärtete sich teilweise. Das Unternehmen gab nun bekannt, dass wahrscheinlich ein Drei-Millionen-Euro-Umsatz falsch verbucht wurde. Der Untersuchung zufolge hätte dieser wahrscheinlich nicht schon im Geschäftsjahr 2024 verbucht werden dürfen.
Von Gerresheimer hieß es dazu außerdem: "Aufgrund dieser Erkenntnis hat die Gesellschaft entschieden, auch für die weiteren Bill-and-Hold-Vereinbarungen aus dem Geschäftsjahr 2024 die jeweils zugrundeliegenden Sachverhalte durch die beauftragte Rechtsanwaltskanzlei vollständig aufarbeiten zu lassen."
Vor der Bekanntgabe der Prüfungen waren die Aktien im September - nach bereits längerer Talfahrt - noch klar über 40 Euro gehandelt worden. Der Abwärtstrend verschärfte sich dann aber, auch wegen nach einer abermaligen Senkung der Jahres-Geschäftsziele durch das Unternehmen. Aktuell notierten die Papiere noch mehr als 30 Prozent unter ihrem Niveau vor dem Bekanntwerden des Bafin-Falls.
"Obwohl das Problem an sich beherrschbar erscheint, können Bedenken hinsichtlich der Unternehmensführung und die eingeschränkte Transparenz die Stimmung weiter belasten", schrieb Harald Hof vom Analysehaus MWB. Ein Händler wies aber darauf hin, dass der Sachverhalt mit dem nun bekannt gegebenen Ausmaß wohl eingepreist sei. Die finanziellen Auswirkungen wirkten unerheblich, ergänzte der Börsianer. 2024 war Gerresheimer nach Unternehmensangaben auf einen Konzernumsatz von gut zwei Milliarden Euro gekommen.
Mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung hätten die Anleger offensichtlich Schlimmeres befürchtet, schrieb auch der Oddo-BHF-Analyst Oliver Metzger anlässlich der Ergebnisse der Bafin-Prüfung. Schlussendlich vertagten sich die Umsätze nur von 2024 auf 2025. Da es aber wirklich positive Neuigkeiten für eine echte Neubewertung brauche, sei es noch zu früh, um wieder einzusteigen. Chancen könnten sich vielleicht für langfristig orientierte Anleger ergeben./tih/ajx/mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Gerresheimer Aktie
Die Gerresheimer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,54 % und einem Kurs von 29,82 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Gerresheimer Aktie um +9,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -16,27 %.
Die Marktkapitalisierung von Gerresheimer bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Mrd..
Gerresheimer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0800 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der Gerresheimer Aktie empfehlen 3 die Aktie zu kaufen, 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 46,00Euro was eine Bandbreite von -3,40 %/+53,23 % bedeutet.
Du machst Dich gerade lächerlich, schau Dir einfach den Intraday-Chart vom 24.9. an und dann schaue mal, zu welcher Uhrzeit die BaFin-Meldung kam und zu welcher Uhrzeit die ad hoc von Gerresheimer veröffentlicht wurde und vergleiche das dann mal mit dem Kursverlauf an dem Tag. Dann wirst Du sehen, dass wir (verkürzt gesagt) bei 42 gestartet haben, es ging dann durch die BaFin-Meldung bis 27 runter und aufgrund der Gerresheimer ad hoc rund eine Dreiviertelstunde nach der BaFIN-Meldung konnten wir uns dann auf 36 hocharbeiten. Der Kurs fiel natürlich auch durch das Reißen von SL-Marken, aber Auslöser bzw. Verursacher war die BaFin-Meldung, die niemals zur Börsen-Handeslzeit hätte veröffentlicht werden dürfen. Denn ohne Angabe der vermeintlichen Schadenssumme kam Panik auf. Und diese Panik konnte durch die relativierende ad hoc (betrifft nur einen niedrigen zweistelligen Mio.bereich) von Gerresheimer eingedämmt werden.
Im Zusammenhang mit der gestrigen Meldung/heutigen Diskussion gab es vor kurzem einen ganz interessanten Austausch auf LinkedIn mit viel kommentierenden Promis. Spiegelte ziemlich genau die Ansichten vom Prof und von mir im September wider. Wer das nicht gesehen hat:
@Frieda_Friedlich
Was nicht heißt, dass man zeitgleich das Unternehmen nicht weiterhin genau analysiert und hierzu recherchiert, aber halt anhand von nüchternden Zahlen und Fakten der operativen und strategischen Enwicklung.
Alles andere in anonymen Foren und auf Social Media mit Thesen, Halbwahrheiten, Vermutungen, Fehlinterpretationen, Panikmache etc. frisst nur unnötig Zeit, Nerven und führt im schlimmsten Fall zu emotionalen Entscheidungen, die an der Börse jedoch absolut nichts zu suchen haben. Denn der schwerste Gegner ist man stets selbst, wenn man seine Emotionen nicht im Griff hat.
Also raus aus dem Hamsterrad und einfach die Quartals-, Geschäftsberichte, Pressemitteilungen und ad hoc-Meldungen im Auge behalten. Daraus lassen sich die richtigen Schlüsse ziehen. Alles andere ist Glaskugel, Kindergarten und Ablenkung.
Und immer dran denken, als Aktionär ist man Teilhaber einer Firma. So ein Bündnis geht man nur ein, wenn man überzeugt ist und so eine Überzeugung wirft man nicht so einfach über Bord, sofern sich an den langfristigen Aussichten des Unternehmens nichts geändert hat.