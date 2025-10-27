Die UBS schlägt Alarm: Hier liegen die echten Renditechancen 2025!

Die UBS rät Anlegern, sich nicht allein auf den Höhenflug der US-Börsen zu verlassen. Zwar erwartet die Schweizer Großbank, dass der Bullenmarkt in den Vereinigten Staaten dank niedriger Zinsen, stabiler Gewinne und anhaltender Investitionen in Künstliche Intelligenz weiterläuft. Doch sie warnt vor überzogenen Bewertungen und geopolitischen Risiken. "US-Aktien können weiter steigen, aber langfristig zählt vor allem Diversifikation", erklärte die UBS in einer Mitteilung. Besonders in Asien, bei hochwertigen Anleihen und Gold sieht die Bank derzeit "die besten Chancen".

In Asien hebt die UBS vor allem China und Japan hervor. Chinas Technologiesektor bleibt für die Strategen besonders attraktiv. Das Land setze mit seiner neuen Industriepolitik bis 2030 auf heimische Innovation, technologische Unabhängigkeit und den Ausbau der Hightech-Fertigung. "Wir sehen zweistellige Kurschancen im MSCI-China-Index in den kommenden zwölf Monaten", heißt es in dem Bericht. Der Index liegt laut LSEG bereits über 35 Prozent im Plus seit Jahresbeginn.

Japan profitiert nach Ansicht der Bank vom wirtschaftspolitischen Kurs der neuen Premierministerin Sanae Takaichi. Ihre Reformen und Infrastrukturprogramme könnten die binnenorientierten Branchen des Landes beflügeln. Takaichi gilt als politische Erbin der "Abenomics", die schon unter dem früheren Premier Shinzo Abe Wachstum durch niedrige Zinsen und hohe Staatsausgaben förderten. Der Nikkei 225 erreichte zuletzt Rekordstände und stieg seit Januar um mehr als 25 Prozent.

Sicherheit durch Bonds und Gold

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen ist in diesem Jahr um etwa 58 Basispunkte gesunken. Die UBS rechnet damit, dass dieser Trend anhält. Nach Einschätzung der Bank bieten hochwertige Anleihen derzeit ein ausgewogenes Verhältnis von Risiko und Ertrag. Sie neigen dazu, in Phasen von Marktschwäche besser abzuschneiden und liefern trotz der jüngsten Zinsrückgänge weiterhin solide Erträge.

„Wir gehen davon aus, dass hochwertige Anleihen im Falle von Befürchtungen hinsichtlich der Gesundheit der US-Wirtschaft oder der Nachhaltigkeit der KI-Rallye zulegen werden“, schrieben die Strategen der UBS.

Auch Gold bleibt für die Schweizer Großbank ein zentraler Baustein einer robusten Anlagestrategie. Das Edelmetall fungiere als Schutzschild gegen politische und wirtschaftliche Turbulenzen. Nach einer kurzfristigen Korrektur sieht die UBS die Bewegung als "gesunde Konsolidierung". Ihr Kursziel liegt zum Jahresende bei 4.200 US-Dollar pro Unze, mit einem möglichen Anstieg auf 4.700 US-Dollar, falls geopolitische Spannungen oder US-Schuldenrisiken zunehmen.

Die Bank sendet ein klares Signal: Wer jetzt klug streut, sichert Rendite und Stabilität. Die nächste Wachstumswelle, so die Schweizer, könnte nicht in New York, sondern in Shanghai und Tokio starten – mit Gold als glanzvollem Begleiter.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion