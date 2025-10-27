Gold Terra forciert neues Bohrprogramm – Ressourcen nahe der Oberfläche im Fokus

Gold Terra Resource (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0) kündigt für die Saison 2025/26 ein zielgerichtetes Bohrprogramm entlang der Campbell Shear im Yellorex-Trend südlich der historischen Con Mine an. Ziel ist es, im Nahbereich zwischen Oberfläche und rund 700 Metern Tiefe zusätzliche Unzen zu definieren und bestehende Ressourcengebiete zu verdichten. Gold Terra hält bis zum 21. November 2027 eine Option auf den Erwerb von 100% an der Con-Mine (die Con Mine Option / CMO) vom Branchengiganten Newmont. Zu den Bedingungen gehört die Ausweitung der bereits definierten Ressourcen.

Gold Terra: Bohrziele entlang der Campbell Shear im Yellorex-Trend

Im Fokus des anstehende Programms stehen drei Cluster: die Yellorex Main Zone (YRX), Yellorex North (YRX-N) sowie der Bereich C17 südlich der Hauptabbauebene. In Yellorex Main bestehen aus den Kampagnen 2021/22 bereits Bohrabstände von etwa 30 – 50 Metern, die mehr als 65 % der 2022 veröffentlichten Mineralressourcenschätzung (MRE) tragen. Yellorex North wurde 2023 erkundet und ist in der MRE von 2022 noch nicht enthalten. Der Bereich C17 gilt als prioritäres Nachverifizierungsziel: Historische Untertagebohrungen von den Niveaus 2.300’ und 3.100’ unter anderem 4,79 g/t Gold über 8,08 Meter (Bohrung CON-C1707) und 3,20 g/t Gold über 7,62 Meter (CON-C1708) auf. Gold Terra weist darauf hin, dass diese älteren Analyseergebnisse vor dem aktuellen Optionsabkommen erhoben wurden und als Orientierung für die Zielableitung dienen.

Nach Unternehmensangaben soll sich das geplante 2025/26-Programm zunächst auf nahe Oberfläche liegende Zonen konzentrieren, um entlang der Campbell Shear über mindestens zwei Kilometer Streichen zusätzliche Ressourcenpotenziale zwischen Yellorex Main und dem südlich angrenzenden Abschnitt anzusprechen. Auf Grundlage der bisherigen Arbeiten sieht Gold Terra die Möglichkeit, durch engmaschige Bestimmungsbohrungen die geologische Kontinuität zu erhöhen und die Datenbasis für eine künftige Ressourcenaktualisierung zu verbreitern.

Ressourcenbasis und Cut-off-Sensitivität der Gold Terra-Schätzung

Die MRE von Oktober 2022 für das CMO-Gebiet (nahe Oberfläche, südlich der Con Mine) wurde auf Basis eines Cut-off-Gehalts von 3,5 g/t Gold erstellt. Sie weist für Yellorex Main eine angezeigte Ressource von 109.000 Unzen bei 7,55 g/t Gold (821.000 t) aus. In der Kategorie geschlussfolgert summieren sich die Bereiche Yellorex Main, Yellorex North und Kam Point bei 3,5 g/t Gold auf 1,992 Mio. t mit 6,74 g/t Gold bzw. 432.000 Unzen. Eine Sensitivitätstabelle im technischen Bericht (21. Oktober 2022) zeigt die Auswirkung alternativer Cut-off-Gehalte: So liegen die angezeigten Unzen zwischen 85.000 (5,0 g/t) und 141.000 (2,0 g/t), während die geschlussfolgerten Ressourcen zwischen 350.000 (5,0 g/t) und 697.000 (2,0 g/t) Unzen variieren.

Das Management von Gold Terra prüft für die anstehenden Arbeiten auch Szenarien mit einem niedrigeren Cut-off (z. B. 2,5 g/t Gold) im Rahmen von Untertageannahmen. In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass das starke Goldpreisumfeld die Bewertung von Nahziel-Ressourcen zwischen Oberfläche und 700 Metern Tiefe positiv beeinflussen könnte. Operativ sollen die Bohrungen 2025/26 in Yellorex und Yellorex North Bestimmungsabschnitte liefern, um die Vertrauensstufe künftiger Schätzungen zu erhöhen und den Ressourcenkörper entlang der strukturellen Leitlinie Campbell Shear auszudehnen.

Bohrziele des Programms 2025/2026; Gold Terra Resource

Rahmenbedingungen: Con Mine Option, Standortvorteile und Historie

Die Con Mine Option (CMO) gewährt Gold Terra das Recht, 100 % der CMO-Liegenschaft von einer Newmont-Tochter zu erwerben – die Option läuft bis 21. November 2027. Das CMO-Gebiet schließt unmittelbar südlich an die historische Con Mine an, die zusammen mit den Rycon- und Campbell-Strukturen zwischen 1938 und 2003 insgesamt 6,1 Mio. Unzen Gold produzierte (laut technischem Bericht vom 21. Oktober 2022). Übergeordnet liegt das Projekt im Yellowknife-Grüngesteinsgürtel, einem der traditionsreichen hochgradigen Goldcamps Kanadas.

Das Yellowknife Project (YP) von Gold Terra umfasst 918 km² zusammenhängende Liegenschaften nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife (NWT). Die Lage in Stadtnähe bietet Zugang zu ganzjährig befahrbaren Straßen, Flugverbindungen, Dienstleistern, Strom aus Wasserkraft sowie qualifizierten Fachkräften – Faktoren, die Planung und Logistik der Exploration erleichtern können. Strategisch richtet Gold Terra sein aktuelles Programm auf jene Abschnitte der Campbell Shear, in deren Umfeld der Gürtel historisch rund 14 Mio. Unzen Gold hervorgebracht hat.

Nächste Schritte von Gold Terra: Bestimmung, Verifizierung, Erweiterung

Für 2025/26 sind Bestimmungsbohrungen in Yellorex Main sowie Verifizierungsbohrungen in Yellorex North vorgesehen, um dort definierte Zonen in die Ressourcenschätzung einzubeziehen. Der Bereich C17 soll systematisch in 50-Meter-Rasterung von der Oberfläche bis etwa 600 Meter vertikal getestet werden, um historische Untertageindikationen zu bestätigen oder zu widerlegen.

Fazit: Mit der Fokussierung auf nahe Oberfläche liegende Ziele entlang der Campbell Shear will Gold Terra die Ressourcenbasis im Yellorex-Trend verbreitern und die geologische Kontinuität zwischen bestehenden Blöcken verbessern. Die Kombination aus Option auf die CMO-Liegenschaft, vorhandener Infrastruktur bei Yellowknife und einem klar umrissenen Bohrplan schafft den Rahmen, in dem die anstehenden Ergebnisse die weitere Projektentwicklung bestimmen werden.

