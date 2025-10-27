Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 112 Euro - 'Overweight'

ANALYSE-FLASH
- Barclays senkt Beiersdorf-Kursziel auf 112 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Herausforderungen.
- Q3-Ergebnisse sorgten für leichte Erleichterung.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger müssten sich zwar weiter beweisen, das dritte Quartal habe allerdings für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Patrick Folan am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Die erneute Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden und der Start neuer Niveau-Produkte im September vielversprechend gewesen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:31 / GMT
Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 93,90 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,85 Mrd..
Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 144,00EUR was eine Bandbreite von -2,00 %/+53,39 % bedeutet.
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 112 Euro
