Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 112 Euro - 'Overweight'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Beiersdorf Aktie

Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 93,90 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 13:21 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Beiersdorf Aktie um -2,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,45 %.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 22,85 Mrd..

Beiersdorf zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8400 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 116,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 144,00EUR was eine Bandbreite von -2,00 %/+53,39 % bedeutet.