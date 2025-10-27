Lufthansa fertigt Flugzeuge in München künftig selbst ab
- Lufthansa übernimmt Swissport Losch in München.
- Ziel: Pünktlicher und stabiler Flugbetrieb.
- 600 Mitarbeiter werden langfristig übernommen.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Lufthansa -Gruppe fertigt künftig am Flughafen München einen Teil ihrer Flugzeuge selbst ab. Dazu hat der Konzern laut eigener Mitteilung den bisherigen Dienstleister Swissport Losch GmbH übernommen. Der Deal war bereits im Februar angekündigt worden und soll den Flugbetrieb der Lufthansa am zweitgrößten deutschen Flughafen pünktlicher und stabiler machen.
Die rund 600 Beschäftigten von Swissport Losch sollen zu den Konditionen des Branchentarifvertrags langfristig übernommen werden. Die meisten Flüge der Lufthansa werden aber auch weiterhin von der größeren Abfertigungsgesellschaft Aeroground betreut, einer 100-prozentigen Tochter der Flughafen München GmbH, die auch andere Airlines als Kunden hat.
Zu den Bodenverkehrsdiensten zählen unter anderem das Beladen, Säubern und Tanken der Flugzeuge. Nach EU-Vorgaben müssen an großen Flughäfen immer mindestens zwei Abfertiger in Konkurrenz stehen. Grundsätzlich können aber auch die Airlines für die Versorgung ihrer eigenen Flugzeuge sorgen./ceb/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie
Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 6,88 auf Tradegate (27. Oktober 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -5,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,38 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,22 Mrd..
Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,5000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von -27,18 %/+1,95 % bedeutet.
Buy on bad news: Pilotenstreik? Wunderbar! Da kaufe ich gerne, wenn alle anderen davonlaufen. Auch der mögliche!? Streik wird beigelegt werden. Vielleicht gibt es gar keinen Streik? Der Gewinn der letzten Quartale spricht für LH. Zudem sollte die WM 2026 ein Buchungsanstieg bei LH und TUI begünstigen.
Der Spohr hats einfach versäumt während Corona in die Insolvenz zu gehen mit der Kernmarke. Dann wäre er VC und die teuren Piloten los gewesen. Managment versagen... Ist mir ein Rätsel warum ein grösserer Anteilseigner das durchgehen lässt. Man muss sich das mal vorstellen die LH notiert seid Jahren einstellig und niemand scheint ein Problem mit Spohr zu haben. Da muss mal ein neuer her der auch mal durchzieht. Auch und vor allem gegen die aktuelle Bundesregierung die die Rahmenbedingungen setzt. Und der die Eie.... hat und die Flugzeuge der Kernmarke einfach am Boden lässt wenn die Piloten streiken. Notfalls Wochenlang bis diese Bundesregierung nebst Gewerkschaften mal ins laufen kommt. Es würde auch mal helfen den Bundeskanzler und seine Partei zu erinnern was er vor der Wahl versprochen hat. Stichwort Luftverkehrssteuer...