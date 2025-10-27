Gerald Hörhan verrät, wo Millionäre anders denken als die Masse (FOTO)

Wien (ots) - Während Unsicherheit und Zweifel am klassischen Karriereweg

wachsen, bricht das traditionelle Mittelschichtsmodell zunehmend und deutlich

spürbar zusammen. Dabei wird den meisten von uns immer mehr klar: Wer heute

Wohlstand aufbauen will, braucht mehr als Disziplin und Fleiß - es kommt auf den

richtigen Denkansatz an. Doch was genau unterscheidet eigentlich das Mindset von

Millionären vom Denken der Masse?



Finanzielle Unabhängigkeit bleibt für viele ein Wunschtraum. Gerade in Zeiten,

in denen das Sparbuch kaum Zinsen bringt und der berufliche Aufstieg immer

schwieriger wird, suchen viele nach neuen Wegen. Trotz Disziplin, harter Arbeit

und regelmäßigen Rücklagen schaffen es aber nur wenige, echtes Vermögen

aufzubauen. Für viele überraschend, aber bei genauerem Hinsehen durchaus

einleuchtend: Der Grund liegt selten in mangelndem Einsatz, sondern in falschen

Denkgewohnheiten. "Viele wollen aus der Tretmühle ausbrechen, doch solange sie

am alten Mindset festhalten, ist echte Veränderung kaum möglich", erklärt Gerald

Hörhan, Gründer und Geschäftsführer der Investmentpunk Academy.







Mittelmäßigkeit gefangen, ohne dass sie es merken. Der Unterschied zwischen

Mittelmaß und finanziellem Erfolg beginnt daher immer im Kopf", fügt er hinzu.

Mit seiner Investmentpunk-Philosophie zeigt der Wiener Investment-Experte, dass

unkonventionelles Denken und systematisches Handeln meist mehr bewirken als das

Streben nach Statussymbolen. Statt vorgezeichnete Wege zu gehen, entschied er

sich deshalb bewusst für Unternehmertum, Investments und Bildung. Heute

inspiriert er Menschen, ihre Denkweise ehrlich zu hinterfragen und mutig neue

Schritte zu gehen. Wie Millionäre dabei wirklich ticken und was wir uns alle

davon abschauen sollten, verrät Gerald Hörhan hier.



Finanzielle Intelligenz als Gamechanger: Mit der richtigen Einstellung zum

Erfolg



Nicht wenige Menschen halten Schulden noch immer für einen unvermeidbaren Teil

jeder privaten Investition - ein folgenschwerer Irrtum. Weitsicht, Struktur und

Geduld sind hingegen die wahren Grundpfeiler des Erfolgs, alles andere reine

Illusion. Doch wie gelangte Gerald Hörhan unter dieser Prämisse selbst zu seinem

Vermögen? Parallel zu seiner Karriere begann er, in

Sein Blick über den Tellerrand, sein Drang zum Hinterfragen und seine

rebellische Haltung machten dabei den Unterschied. Heute umfasst sein

Immobilienbestand rein aufgrund seines konsequenten Handelns über 300 Objekte.

So zeigt seine Geschichte deutlich: Nur wer selbst Verantwortung übernimmt, kann





