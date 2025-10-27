Investmentpunk-Mindset
Gerald Hörhan verrät, wo Millionäre anders denken als die Masse (FOTO)
Wien (ots) - Während Unsicherheit und Zweifel am klassischen Karriereweg
wachsen, bricht das traditionelle Mittelschichtsmodell zunehmend und deutlich
spürbar zusammen. Dabei wird den meisten von uns immer mehr klar: Wer heute
Wohlstand aufbauen will, braucht mehr als Disziplin und Fleiß - es kommt auf den
richtigen Denkansatz an. Doch was genau unterscheidet eigentlich das Mindset von
Millionären vom Denken der Masse?
Finanzielle Unabhängigkeit bleibt für viele ein Wunschtraum. Gerade in Zeiten,
in denen das Sparbuch kaum Zinsen bringt und der berufliche Aufstieg immer
schwieriger wird, suchen viele nach neuen Wegen. Trotz Disziplin, harter Arbeit
und regelmäßigen Rücklagen schaffen es aber nur wenige, echtes Vermögen
aufzubauen. Für viele überraschend, aber bei genauerem Hinsehen durchaus
einleuchtend: Der Grund liegt selten in mangelndem Einsatz, sondern in falschen
Denkgewohnheiten. "Viele wollen aus der Tretmühle ausbrechen, doch solange sie
am alten Mindset festhalten, ist echte Veränderung kaum möglich", erklärt Gerald
Hörhan, Gründer und Geschäftsführer der Investmentpunk Academy.
"Meine Erfahrung zeigt: Alte Glaubenssätze halten Menschen in finanzieller
Mittelmäßigkeit gefangen, ohne dass sie es merken. Der Unterschied zwischen
Mittelmaß und finanziellem Erfolg beginnt daher immer im Kopf", fügt er hinzu.
Mit seiner Investmentpunk-Philosophie zeigt der Wiener Investment-Experte, dass
unkonventionelles Denken und systematisches Handeln meist mehr bewirken als das
Streben nach Statussymbolen. Statt vorgezeichnete Wege zu gehen, entschied er
sich deshalb bewusst für Unternehmertum, Investments und Bildung. Heute
inspiriert er Menschen, ihre Denkweise ehrlich zu hinterfragen und mutig neue
Schritte zu gehen. Wie Millionäre dabei wirklich ticken und was wir uns alle
davon abschauen sollten, verrät Gerald Hörhan hier.
Finanzielle Intelligenz als Gamechanger: Mit der richtigen Einstellung zum
Erfolg
Nicht wenige Menschen halten Schulden noch immer für einen unvermeidbaren Teil
jeder privaten Investition - ein folgenschwerer Irrtum. Weitsicht, Struktur und
Geduld sind hingegen die wahren Grundpfeiler des Erfolgs, alles andere reine
Illusion. Doch wie gelangte Gerald Hörhan unter dieser Prämisse selbst zu seinem
Vermögen? Parallel zu seiner Karriere begann er, in Immobilien zu investieren.
Sein Blick über den Tellerrand, sein Drang zum Hinterfragen und seine
rebellische Haltung machten dabei den Unterschied. Heute umfasst sein
Immobilienbestand rein aufgrund seines konsequenten Handelns über 300 Objekte.
So zeigt seine Geschichte deutlich: Nur wer selbst Verantwortung übernimmt, kann
