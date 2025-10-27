Century Lithium verlegt seine Vorzeigeanlage nach Tonopah, Nevada

27. Oktober 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / Century Lithium Corp. (TSXV: LCE ) (OTCQX: CYDVF ) (FWB: C1Z ) („Century Lithium“ oder „das Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen damit begonnen hat, seine Lithiumextraktionsanlage („Vorzeigeanlage“) zum Standort des Unternehmens auf dem Gelände des Flughafens Tonopah in Nevada zu übersiedeln. Durch diese Verlegung wird der Geschäftsbetrieb des Unternehmens konsolidiert, mit dem Ziel, die logistische Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die laufenden und zukünftigen Aktivitäten zu stärken.

„Durch die Verlegung der Vorzeigeanlage kann das Unternehmen seine Unterstützungsaktivitäten für die Weiterentwicklung von Angel Island zusammenführen“, so Bill Willoughby, President und CEO von Century Lithium. „Dank der Fachkenntnisse und Initiativen unseres Teams unter der Leitung von Senior Vice President Todd Fayram wurde das Verfahren von Century in verschiedenen Konfigurationen mittels zahlreicher Tests erprobt, um das von Century Lithium letztlich zum Patent angemeldete Verfahren der Chloridlaugung und direkten Lithiumextraktion (DLE) zu entwickeln.“

Das umfassende End-to-End-Verfahren von Century Lithium beginnt mit der Verarbeitung von Tonstein aus dem Projekt Angel Island unter optimierten Bedingungen durch Behandlung mit Salzsäure und anschließender Neutralisierung mit Natriumhydroxid. Die Herstellung der sauren und basischen Komponenten erfolgt nachhaltig vor Ort durch Elektrolyse von Salzwasser. Nach der Filtration wird die resultierende Lithiumchloridlösung dem DLE-Verfahren unterzogen, um Lithium selektiv zurückzugewinnen. Im Zuge der anschließenden Raffination wird hochreines Lithiumkarbonat in Batteriequalität hergestellt, das sich für Elektrofahrzeuge und Energiespeicheranwendungen eignet.

Durch die Verlegung der Vorzeigeanlage gewinnt Century Lithium mehr Platz für die Forschung und Entwicklung im Bereich Batteriematerialien, wozu auch Lithiummetall und Lithiumeisenphosphat zählen. Der neue Standort ermöglicht auch den Bau eines größeren Analyse- und Metallurgielabors in Tonopah, das den aktuellen und zukünftigen Laborbedarf des Projekts Angel Island decken soll.

Auf dem 20 Acre großen Betriebsgelände von Century Lithium am Flughafen Tonopah betreibt Century Lithium seine Außenstelle für Angel Island. Hier fand die zentrale Aufbereitung und Weiterverarbeitung des Massenprobenmaterials statt, das im Rahmen des dreijährigen Pilotanlagenprogramms im Amargosa Valley behandelt wurde. Die Betriebsanlage von Century Lithium am Flughafen Tonopah wird künftig für Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Projekt Angel Island sowie für projektbezogene Unterstützungs- und Verwaltungstätigkeiten genutzt werden.