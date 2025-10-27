Kolmar Korea für staatliche Initiative „AI Factory" ausgewählt - Förderung von Innovationen in der K-Beauty-Produktion

Das einzige Kosmetikunternehmen, das vom Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen für das Projekt „AI Factory" ausgewählt wurde

Ermöglicht eine agile Produktion kleiner Chargen mit mehreren Produkten, um den vielfältigen Kundenanforderungen in Echtzeit gerecht zu werden

SEOUL, Südkorea, 27. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Kolmar Korea gab bekannt, dass es als einziges Kosmetikunternehmen ausgewählt wurde, um ein von der Regierung finanziertes Projekt der AI Factory Alliance unter der Leitung des südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen (MOTIR) zu leiten. Mit dieser Initiative strebt das Unternehmen an, über die intelligente Fabrikautomatisierung hinaus zu einer KI-gesteuerten Fertigungsautonomie zu gelangen und damit die globale Wettbewerbsfähigkeit der K-Beauty-Branche zu stärken.

Im Rahmen des Projekts wird Kolmar Korea ein autonomes KI-Fertigungssystem entwickeln, das alle kosmetischen Produktionsprozesse integriert – von der Planung und Formulierung bis hin zur Qualitätskontrolle, Abfüllung und Verpackung. Im Gegensatz zu herkömmlichen intelligenten Fabriken, die auf der Grundlage voreingestellter menschlicher Eingaben arbeiten, nutzen KI-Fabriken künstliche Intelligenz, um Daten in Echtzeit zu analysieren und Produktionsabläufe autonom zu optimieren.

Das Ministerium für Handel, Industrie und Ressourcen (MOTIR) ist die zentrale Regierungsbehörde Südkoreas, die für Industrietechnologie, Forschung und Entwicklung, Handel und Gewerbe zuständig ist. Im Rahmen seiner nationalen Vision, bis 2030 zur „weltweit führenden Fertigungsmacht" zu werden, hat das Ministerium die AI Factory M.AX (AI Transformation) Alliance ins Leben gerufen und führende Unternehmen aus jedem Sektor ausgewählt, um die KI-Innovation in der Fertigung voranzutreiben. Kolmar Korea wurde als einziges Kosmetikunternehmen ausgewählt, um diese Initiative zu leiten. Das Unternehmen wurde aufgrund seiner technologischen Exzellenz und seiner Fertigungskapazitäten ausgewählt, die es an die Spitze der K-Beauty-Branche gebracht haben.

Kolmar Korea beabsichtigt, jede Fertigungsstufe zu modularisieren und fortschrittliche KI-Modelle anzuwenden, um eine Prozessgenauigkeit von über 95 % zu erreichen, was einem der höchsten Standards in der Branche entspricht. Dadurch werden Nacharbeiten aufgrund von Mängeln erheblich reduziert und die Produktionseffizienz maximiert. Der Übergang zu einer KI-Fabrik ermöglicht auch eine Produktion mit hoher Vielfalt und geringen Stückzahlen, wodurch schnell auf unterschiedliche Kundenanforderungen reagiert werden kann.