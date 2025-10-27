Studie von KfW Research und Deloitte zur Weltklimakonferenz COP 30
Klimaschutz bietet Chancen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der deutschen Wirtschaft zu stärken
- Globaler Markt für saubere Technologien wächst rasant und wird sich beim
aktuellen Trend in weniger als zehn Jahren verdoppeln
- Gute Ausgangsbasis in Deutschland - Saubere Technologien mit Welthandelsanteil
von 13 Prozent
- Globale klimabedingte Schäden bei mehr als einer Billion Dollar in den
vergangenen fünf Jahren
- KfW auf der COP: Klimaschutz bleibt Kernthema - Bank aus Verantwortung hat
seit 2017 mehr als 360 Milliarden Euro für Klima- und Umweltschutz zugesagt
Klimaschutz bietet Chancen für die Wettbewerbsfähigkeit und die Resilienz der
deutschen Wirtschaft, denn der globale Markt für saubere Technologien wächst
rasant. Sowohl die Nachfrage nach sauberen Technologien als auch der
Kapitalzufluss in diesen Sektor stiegen zwischen 2010 und 2022 sowie zwischen
2019 und 2024 sehr dynamisch (im Durchschnitt um 7,3 Prozent beziehungsweise 9,6
Prozent pro Jahr). Hält der aktuelle Trend an, wird sich das Marktvolumen in
weniger als zehn Jahren verdoppeln. Bis zum Jahr 2045 gehen Prognosen sogar von
einer Vervierfachung aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie, die KfW
Research und Deloitte kurz vor der 30. Weltklimakonferenz (COP30) veröffentlicht
haben.
Die heimischen Branchen für saubere Technologien befinden sich auf den
Weltmärkten in einer guten Ausgangslage. Aktuell liegt der Anteil deutscher
Green-Tech-Exporte am Welthandel bei 13 Prozent - das ist deutlich mehr als
Deutschlands Anteil an den weltweiten Exporten insgesamt (gut sieben Prozent).
Der Green-Tech-Anteil an der inländischen Bruttowertschöpfung beträgt neun
Prozent und der Anteil an den deutschen Exporten acht Prozent. Bei
Arbeitsplätzen sind es 7,5 Prozent. Im Fokus stehen Produkte zur Erzeugung,
Speicherung und Nutzung sauberer Energie, industrielle Dekarbonisierung,
Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft sowie neue Werkstoffe, etwa im Bereich der
Windkraft für Rotorblätter und in der Chipproduktion.
Investitionen in Klimaschutz lohnen sich auch, weil die erwarteten Kosten des
Nicht-Handelns die erforderlichen Investitionen zur Begrenzung des Klimawandels
übersteigen. So haben sich klimabedingte Schäden weltweit in den vergangenen
fünf Jahren auf mehr als eine Billion US-Dollar summiert (Quelle: Emergency
Events Database). Zugleich zeigen aktuell 88 Prozent der global tätigen
Investoren Interesse an Investitionen in Nachhaltigkeit.
"Kurz vor der UN-Klimakonferenz ist es wichtig, die wirtschaftlichen Chancen von
sauberen Technologien zu betonen", sagte Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender
der KfW. Trotz des Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen hätten sich
Länder, die für rund drei Viertel der globalen Wirtschaftsleistung und
