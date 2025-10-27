    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Studie von KfW Research und Deloitte zur Weltklimakonferenz COP 30

    Klimaschutz bietet Chancen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der deutschen Wirtschaft zu stärken

    Frankfurt am Main (ots) -

    - Globaler Markt für saubere Technologien wächst rasant und wird sich beim
    aktuellen Trend in weniger als zehn Jahren verdoppeln
    - Gute Ausgangsbasis in Deutschland - Saubere Technologien mit Welthandelsanteil
    von 13 Prozent
    - Globale klimabedingte Schäden bei mehr als einer Billion Dollar in den
    vergangenen fünf Jahren
    - KfW auf der COP: Klimaschutz bleibt Kernthema - Bank aus Verantwortung hat
    seit 2017 mehr als 360 Milliarden Euro für Klima- und Umweltschutz zugesagt

    Klimaschutz bietet Chancen für die Wettbewerbsfähigkeit und die Resilienz der
    deutschen Wirtschaft, denn der globale Markt für saubere Technologien wächst
    rasant. Sowohl die Nachfrage nach sauberen Technologien als auch der
    Kapitalzufluss in diesen Sektor stiegen zwischen 2010 und 2022 sowie zwischen
    2019 und 2024 sehr dynamisch (im Durchschnitt um 7,3 Prozent beziehungsweise 9,6
    Prozent pro Jahr). Hält der aktuelle Trend an, wird sich das Marktvolumen in
    weniger als zehn Jahren verdoppeln. Bis zum Jahr 2045 gehen Prognosen sogar von
    einer Vervierfachung aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie, die KfW
    Research und Deloitte kurz vor der 30. Weltklimakonferenz (COP30) veröffentlicht
    haben.

    Die heimischen Branchen für saubere Technologien befinden sich auf den
    Weltmärkten in einer guten Ausgangslage. Aktuell liegt der Anteil deutscher
    Green-Tech-Exporte am Welthandel bei 13 Prozent - das ist deutlich mehr als
    Deutschlands Anteil an den weltweiten Exporten insgesamt (gut sieben Prozent).
    Der Green-Tech-Anteil an der inländischen Bruttowertschöpfung beträgt neun
    Prozent und der Anteil an den deutschen Exporten acht Prozent. Bei
    Arbeitsplätzen sind es 7,5 Prozent. Im Fokus stehen Produkte zur Erzeugung,
    Speicherung und Nutzung sauberer Energie, industrielle Dekarbonisierung,
    Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft sowie neue Werkstoffe, etwa im Bereich der
    Windkraft für Rotorblätter und in der Chipproduktion.

    Investitionen in Klimaschutz lohnen sich auch, weil die erwarteten Kosten des
    Nicht-Handelns die erforderlichen Investitionen zur Begrenzung des Klimawandels
    übersteigen. So haben sich klimabedingte Schäden weltweit in den vergangenen
    fünf Jahren auf mehr als eine Billion US-Dollar summiert (Quelle: Emergency
    Events Database). Zugleich zeigen aktuell 88 Prozent der global tätigen
    Investoren Interesse an Investitionen in Nachhaltigkeit.

    "Kurz vor der UN-Klimakonferenz ist es wichtig, die wirtschaftlichen Chancen von
    sauberen Technologien zu betonen", sagte Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender
    der KfW. Trotz des Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen hätten sich
    Länder, die für rund drei Viertel der globalen Wirtschaftsleistung und
