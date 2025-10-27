Klimaschutz bietet Chancen, um die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz der deutschen Wirtschaft zu stärken

Frankfurt am Main (ots) -



- Globaler Markt für saubere Technologien wächst rasant und wird sich beim

aktuellen Trend in weniger als zehn Jahren verdoppeln

- Gute Ausgangsbasis in Deutschland - Saubere Technologien mit Welthandelsanteil

von 13 Prozent

- Globale klimabedingte Schäden bei mehr als einer Billion Dollar in den

vergangenen fünf Jahren

- KfW auf der COP: Klimaschutz bleibt Kernthema - Bank aus Verantwortung hat

seit 2017 mehr als 360 Milliarden Euro für Klima- und Umweltschutz zugesagt



Klimaschutz bietet Chancen für die Wettbewerbsfähigkeit und die Resilienz der

deutschen Wirtschaft, denn der globale Markt für saubere Technologien wächst

rasant. Sowohl die Nachfrage nach sauberen Technologien als auch der

Kapitalzufluss in diesen Sektor stiegen zwischen 2010 und 2022 sowie zwischen

2019 und 2024 sehr dynamisch (im Durchschnitt um 7,3 Prozent beziehungsweise 9,6

Prozent pro Jahr). Hält der aktuelle Trend an, wird sich das Marktvolumen in

weniger als zehn Jahren verdoppeln. Bis zum Jahr 2045 gehen Prognosen sogar von

einer Vervierfachung aus. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie, die KfW

Research und Deloitte kurz vor der 30. Weltklimakonferenz (COP30) veröffentlicht

haben.







Weltmärkten in einer guten Ausgangslage. Aktuell liegt der Anteil deutscher

Green-Tech-Exporte am Welthandel bei 13 Prozent - das ist deutlich mehr als

Deutschlands Anteil an den weltweiten Exporten insgesamt (gut sieben Prozent).

Der Green-Tech-Anteil an der inländischen Bruttowertschöpfung beträgt neun

Prozent und der Anteil an den deutschen Exporten acht Prozent. Bei

Arbeitsplätzen sind es 7,5 Prozent. Im Fokus stehen Produkte zur Erzeugung,

Speicherung und Nutzung sauberer Energie, industrielle Dekarbonisierung,

Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft sowie neue Werkstoffe, etwa im Bereich der

Windkraft für Rotorblätter und in der Chipproduktion.



Investitionen in Klimaschutz lohnen sich auch, weil die erwarteten Kosten des

Nicht-Handelns die erforderlichen Investitionen zur Begrenzung des Klimawandels

übersteigen. So haben sich klimabedingte Schäden weltweit in den vergangenen

fünf Jahren auf mehr als eine Billion US-Dollar summiert (Quelle: Emergency

Events Database). Zugleich zeigen aktuell 88 Prozent der global tätigen

Investoren Interesse an Investitionen in Nachhaltigkeit.



"Kurz vor der UN-Klimakonferenz ist es wichtig, die wirtschaftlichen Chancen von

sauberen Technologien zu betonen", sagte Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender

der KfW. Trotz des Ausstiegs der USA aus dem Pariser Klimaabkommen hätten sich

Länder, die für rund drei Viertel der globalen Wirtschaftsleistung und Seite 1 von 2 Seite 2 ►





