    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen setzen Rekordjagd dank Zollentspannung fort.
    • Technologiewerte steigen, Nasdaq 100 +1,3 Prozent.
    • Einigung zwischen USA und China stabilisiert Märkte.
    Aktien New York Ausblick - Zollstreit-Entspannung sorgt für weitere Rekorde
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Montag ihre Rekordjagd fortsetzen. Dank einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China könnten sich insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zu neuen Höhen aufschwingen.

    Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Nasdaq 100 1,3 Prozent höher bei 25.679 Punkten. Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,5 Prozent im Plus.

    China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.

    "Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet", schrieb Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der (handels-)politischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben.

    Laut Transkript eines Interviews mit dem Sender CBS News geht Bessent davon aus, dass die Drohung der USA, Extrazölle ab 1. November auf den Import von chinesischen Produkten zu verhängen, vom Tisch sei. Das gelte auch für ein Exportkontrollsystem, das China einführen könnte, sagte Bessent. Es geht dabei um seltene Erden.

    Damit gerieten im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Anbietern seltener Erden deutlich unter Druck. MP Material , USA Rare Earths und Critical Metals büßten zwischen vier und neun Prozent ein. Zuvor hatten Anleger angesichts der Exportbeschränkungen Chinas für seltene Erden auf eine Verknappung des Angebots dieser für moderne Technologien unverzichtbarer Rohstoffe gewettet.

    Die Anteilsscheine von Avidity Biosciences schnellten um gut 43 Prozent in die Höhe. Der Pharmakonzern Novartis will die Biotechfirma übernehmen. Davon erhoffen sich die Schweizer einen Zugang zu neuen Therapien und mittelfristig viel Wachstum. Novartis fielen zuletzt in Zürich um fast 2 Prozent./la/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Avidity Biosciences Aktie

    Die Avidity Biosciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 110,5 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Avidity Biosciences Aktie um +46,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +64,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von Avidity Biosciences bezifferte sich zuletzt auf 8,79 Mrd..




    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
