Aktien New York Ausblick
Zollstreit-Entspannung sorgt für weitere Rekorde
- US-Börsen setzen Rekordjagd dank Zollentspannung fort.
- Technologiewerte steigen, Nasdaq 100 +1,3 Prozent.
- Einigung zwischen USA und China stabilisiert Märkte.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Montag ihre Rekordjagd fortsetzen. Dank einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China könnten sich insbesondere die konjunktursensiblen Technologiewerte zu neuen Höhen aufschwingen.
Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen Nasdaq 100 1,3 Prozent höher bei 25.679 Punkten. Den Leitindex Dow Jones Industrial sieht IG 0,5 Prozent im Plus.
China und die USA seien zu einer vorläufigen Einigung gelangt, hatte Li Chenggang, Vize-Sekretär im chinesischen Handelsministerium, nach Gesprächen mit der US-Seite gesagt. Diese müsse nun auf beiden Seiten "ein internes Genehmigungsverfahren durchlaufen". Konkrete Angaben zu den Inhalten machte China zunächst nicht. Auch US-Finanzminister Scott Bessent sprach von positiven Verhandlungen in Kuala Lumpur, die Vorlauf für das Treffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Präsident Xi Jinping am Donnerstag in Südkorea sind.
"Eine weitere Eskalation im Zollstreit scheint abgewendet", schrieb Stratege Sandro Pannagl von der Landesbank Baden-Württemberg. Die Entschärfung der (handels-)politischen Spannungen sollte - zumindest kurzfristig - die Märkte stabilisieren und mehr Planungssicherheit für die kommenden Monate geben.
Laut Transkript eines Interviews mit dem Sender CBS News geht Bessent davon aus, dass die Drohung der USA, Extrazölle ab 1. November auf den Import von chinesischen Produkten zu verhängen, vom Tisch sei. Das gelte auch für ein Exportkontrollsystem, das China einführen könnte, sagte Bessent. Es geht dabei um seltene Erden.
Damit gerieten im vorbörslichen US-Handel die Aktien von Anbietern seltener Erden deutlich unter Druck. MP Material , USA Rare Earths und Critical Metals büßten zwischen vier und neun Prozent ein. Zuvor hatten Anleger angesichts der Exportbeschränkungen Chinas für seltene Erden auf eine Verknappung des Angebots dieser für moderne Technologien unverzichtbarer Rohstoffe gewettet.
Die Anteilsscheine von Avidity Biosciences schnellten um gut 43 Prozent in die Höhe. Der Pharmakonzern Novartis will die Biotechfirma übernehmen. Davon erhoffen sich die Schweizer einen Zugang zu neuen Therapien und mittelfristig viel Wachstum. Novartis fielen zuletzt in Zürich um fast 2 Prozent./la/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Avidity Biosciences Aktie
Die Avidity Biosciences Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,99 % und einem Kurs von 110,5 auf Lang & Schwarz (27. Oktober 2025, 13:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Avidity Biosciences Aktie um +46,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +64,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Avidity Biosciences bezifferte sich zuletzt auf 8,79 Mrd..
Guten Morgen in die Runde,
In Sachen Performance ist mein Depot aktuell kein Ruhmesblatt. Wer wie ich stark auf Gesundheit und staples setzt und nur wenig KI sowie keine Rüstung im Depot hat, hängt seit geraumer Zeit hinter. Nun allerdings die Pferde zu wechseln erscheint mir nicht zielführend da die Prämissen der zugrundeliegenden Überlegungen weiterhin überwiegend intakt sind. Es braucht jedoch einen längeren Atem.
Für mich stellt sich nicht mehr die Frage ob es eine Blase ist, sondern nur wann sie platzen wird. Die inzestuösen Strukturen der gegenseitigen Bestellungen und Beteiligungen rund um OpenAI sind sehr bedenklich. Mitten drin steht Oracle. Anders als die MAG 7 kann Oracle die enormen Investitionen aber nicht aus dem CF stemmen, sondern nimmt massive Schulden in Kauf. Basierend auf Bestellungen vornehmlich eines einzigen Kunden, der nun Zahlungsverpflichtungen von 1.000 Mrd. USD draußen hat, von denen man sich als normaler Mensch nicht vorstellen kann, dass sie das mit kostenpflichtigen Angeboten rund um Chat GPT jemals wieder reinholen können und auch selbst (bei Oracle und co.) ihre Bestellungen werden bezahlen können.
Womit wir bei meinem aktuell größten Investment im Depot wären: Oracle ist spätestens seit der jüngsten Entwicklung eine massive Wette, dass das Kartenhaus nicht zusammenfällt. Während Microsoft, Alphabet und co. „nur“ ein paar Jahresgewinne verlieren würden, wäre Oracle in seiner Existenz bedroht. Diese Thematik macht mich sehr nachdenklich. Denn es bedeutet, dass sich mein ursprünglicher Investmentcase völlig verändert hat: Ich kaufte Oracle 2015 und 2018 zu ~36 EUR als eine lame duck im Techsektor, ähnlich wie Cisco: Ein bisschen die aktuellen Trends verschlafen, aber mit leichtem Wachstum, günstiger Bewertung, solider Bilanz und punktuellen Akquisitionen aus dem CF. Dann haben sie doch noch den Dreh zur Cloud bekommen und der Kurs stieg seit 20 Jahren in einer stetigen Weise wie kaum eine andere Techaktie.
Was sie nun planen, stellt das bisherige Brot- und Buttergeschäft in den Schatten und finanziert sich auch nicht durch Selbiges. Aufgrund oder o.g. Risiken halte ich deshalb mein Investment eigentlich nicht mehr für gerechtfertigt. Und da bin ich noch gar nicht auf die derzeitige Bewertung eingegangen sondern sehe eher den signifikanten Geldabfluss als Nachteil, der mir durch die hohe Steuerzahlung blühen würde. Geld, was dann nicht zur Wiederanlage zur Verfügung steht. (über alternative Investments habe ich zudem noch gar nicht nachgedacht).
Nexperia Issue
In dieser Woche gab es die Nachricht, dass Nexperia keine Chips mehr für die Autoindustrie liefern kann und die OEMs daher nach alternativen Lieferanten suchen müssen, wenn sie keinen Produktionsstop riskieren wollen. Ich fand das einerseits sehr überraschend, dass die Autofirmen für kritische Bauteile – nach dem Corona Erlebnis – noch immer keine Dual Sourcing Strategy haben… und andererseits interessant, weil sich ja hier Opportunitäten auftun.
In einem Artikel von August 2023 war bereits bekannt, dass VW strategische Direktverträge mit Chipherstellern wie Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors N.V. und Renesas Electronics Corporation für wichtige Halbleiter abgeschlossen hat.
Source https://www.carsifu.my/news/vw-strikes-direct-supply-deals-for-chips-to-avoid-global-shortage?utm_source=chatgpt.com
Hier ist eine Liste mit 15 potentiellen Ersatzlieferanten für Automotive‑qualifizierte diskrete Halbleiter (MOSFETs, Dioden, Logik, Schutzbausteine) – also Firmen, die ähnlich wie Nexperia Produkte für die Automobilindustrie liefern könnten. Zu jedem Unternehmen gebe ich kurz eine Einschätzung der Stärken.
Einschätzung der Stärken.
|Nr.
|Lieferant
|Kurzprofil & Automotive‑Relevanz
|1
|Infineon Technologies AG
|Sehr breit aufgestellt im Automotive‑Halbleiterbereich, z. B. Automotive‑MOSFETs, IGBTs, SiC‑Bauelemente. (https://www.infineon.com/products/power/mosfet/automotive-mosfet?utm_source=chatgpt.com)
|2
|STMicroelectronics
|Bietet Automotive‑qualifizierte SiC‑MOSFETs an (z. B. 650 V / 1200 V) für Leistungselektronik im Fahrzeug. (https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/automotive-sic-mosfets.html?utm_source=chatgpt.com)
|3
|Diodes Incorporated
|Liefert Automotive‑konforme diskrete Bauelemente (MOSFETs, Dioden, Schutz) – AEC‑Q100/101‑Qualifikation. (https://www.diodes.com/products/automotive/discrete-automotive?utm_source=chatgpt.com)
|4
|Vishay Intertechnology, Inc.
|Automotive‑Grade MOSFETs mit AEC‑Q101 Qualifikation, z. B. P‑Channel ‑100 V MOSFETs. (https://ir.vishay.com/news-releases/news-release-details/vishay-intertechnology-delivers-best-class-resistance-automotive?utm_source=chatgpt.com)
|5
|ROHM Semiconductor
|Bietet Automotive‑Grade MOSFETs und SiC‑MOSFETs mit AEC‑Q101 for Automotive Anwendungen. (https://www.rohm.de/products/mosfets/automotive/single-nch/ag089fld3hrb-product?utm_source=chatgpt.com)
|6
|Littelfuse, Inc.
|Produziert Automotive‑qualified MOSFETs und Schutzkomponenten für Fahrzeugelektronik. (https://www.littelfuse.com/products/power-semiconductors-control-ics/mosfets-si-sic/automotive-qualified?utm_source=chatgpt.com)
|7
|ON Semiconductor
|Bekannt für Automotive‑qualifizierte Bausteine und diskrete Halbleiter im Automobil‑Segment. (Industrieberichte zeigen sie als starken Mitbewerber) (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com)
|8
|Micro Commercial Components (MCC)
|Fokus auf Automotive MOSFETs (z. B. 150 V AEC‑Q101 qualifiziert) – interessant für Ersatz in bestimmten Spannungsklassen. (aus Brancheninformationen)
|9
|Mitsubishi Electric Corporation
|Wird im Marktbericht als einer der Hauptakteure im Bereich SiC / Automotive Leistungs‑Halbleiter genannt. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com)
|10
|Texas Instruments Incorporated
|Zwar stärker im Steuer‑/Analogbereich, aber auch relevant im Automotive Halbleitermarkt laut Marktüberblicken. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com)
|11
|Toshiba Corporation
|Ebenfalls in Marktanalysen als Anbieter im Automotive Halbleiter Umfeld genannt. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com)
|12
|Wolfspeed, Inc.
|Spezialist für SiC Leistungshalbleiter; relevant bei Hochspannungsanwendungen im Fahrzeug. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com)
|13
|GeneSiC Semiconductor Inc.
|Auch im Bereich SiC/Automotive‑Leistungshalbleiter aktiv laut Branche‑Report. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com)
|14
|NXP Semiconductors N.V.
|Starker Automobil‑Halbleiteranbieter, insbesondere Steuerung/Analog/Sicherheit – könnte ergänzend bei diskreten Bauteilen relevant sein. (Markt‑Rahmen)
|15
|Renesas Electronics Corporation
|Global großer Automotive‑Halbleiteranbieter – auch wenn Schwerpunkt nicht zwangsläufig auf einfachen diskreten MOSFETs liegt, als strategischer Ersatz denkbar.
Hinweise zur Auswahl und Bewertung
- Diese Lieferanten decken unterschiedliche Segmente ab: von kleinen Signal‑MOSFETs über Leistungs‑MOSFETs bis hin zu SiC/IGBT für Hochvolt‑Elektromobilität.
- Prüfen Sie für jeden Ersatzlieferanten genau die Spezifikation: Qualifikation (z. B. AEC‑Q101/100), Temperaturbereich, Package, Lebensdauer (Longevity), Verfügbarkeit.
- Lieferkette & Produktionsstandorte sind ebenfalls wichtig (z. B. IATF 16949 zertifiziert) – viele Hersteller betonen dies explizit (z. B. Diodes) (https://www.diodes.com/assets/Brochures-Flyers/Automotive-Brochure.pdf?utm_source=chatgpt.com)
- Auch die Produkttypliste des bestehenden Bausteins bei Nexperia muss mit dem Ersatzmatch abgeglichen werden: Spannung, Strom, R_DS(on), Package, Pinout etc.
Wenn du möchtest, kann ich für jeden dieser Lieferanten eine Tabelle mit konkreten Bausteinserien (z. B. MOSFET‑Serien, Dioden‑Serien) mit Partnummern, Spannungs‑/Leistungsklassen und Verfügbarkeit machen – möchtest du das?
|Rang
|Firma
|Umsatz im Automotive-Halbleitermarkt
|Marktanteil (global)
|1
|Infineon Technologies AG
|ca. 9,2 Mrd USD in 2023 (bei Gesamtmarkt ~67 Mrd USD) (https://www.semiconductorintelligence.com/auto-sc-slowing/?utm_source=chatgpt.com)
|ca. 13.7 % in 2023 (https://www.techinsights.com/products/ats-2404-801?utm_source=chatgpt.com)
|2
|NXP Semiconductors N.V.
|nicht exakt ausgewiesen; Anteil ~10.8 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|ca. 10.8 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|3
|STMicroelectronics N.V.
|nicht exakt ausgewiesen; Anteil ~10.2 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|ca. 10.2 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|4
|Texas Instruments Incorporated
|nicht exakt ausgewiesen; Anteil ~8.5 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|ca. 8.5 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|5
|Renesas Electronics Corporation
|nicht exakt ausgewiesen; Anteil ~6.7 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|ca. 6.7 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025233846-00.png
|Rang
|Firma
|Geschätzter Automobil-Halbleiter-Umsatz 2023*
|Marktanteil (%)
|1
|Infineon Technologies AG
|ca. USD 9,7 Mrd¹
|ca. 13,7 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|2
|NXP Semiconductors N.V.
|ca. USD 7,5 Mrd²
|ca. 10,8 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|3
|STMicroelectronics N.V.
|ca. USD 7,1 Mrd³
|ca. 10,2 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|4
|Texas Instruments Incorporated
|ca. USD 5,9 Mrd⁴
|ca. 8,5 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|5
|Renesas Electronics Corporation
|ca. USD 4,6 Mrd⁵
|ca. 6,7 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)
|6
|onsemi Corporation
|USD 4,3 Mrd (automotive Umsatz) (https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-earnings?utm_source=chatgpt.com)
|ca. 6,2 %*
|7
|Robert Bosch GmbH (Halbleiter/SiC Teilgeschäft)
|geschätzt USD 3,0 Mrd⁶
|ca. 4,3 %*
|8
|Analog Devices, Inc.
|geschätzt USD 2,8 Mrd*
|ca. 4,0 %*
|9
|Qualcomm Incorporated
|geschätzt USD 2,0 Mrd*
|ca. 2,9 %*
|10
|Micron Technology, Inc.
|geschätzt USD 1,5 Mrd*
|ca. 2,2 %*
Source ChatGPT
Gross Profit Margin
Netto-Marge
Hier sind man schön den zyklischen Abschwung. Alle Firmen haben 2024 einen Rückgang der Marge erlitten.
Passend zum – oder besser gesagt „ursächlich“ – für den Margenrückgang sieht man hier den Umsatzrückgang.
P/E current
Auch hier sieht man das Hoch in 2022 – aber anders als in den vorangegangen Abbildungen teilt sich 2024 das Bild. Diodes, Infineon und TI steigen, der Rest stagniert.
Auf der langen Zeitachse dominiert Diodes Inc das Bild – mit einem Plus von 683 %. Allerdings sind da auch einige im Minus – Rohm, Renesas, Infineon, STM und Vishay.
Auf der mittleren Zeitachse (5 Jahre) sieht man im Wesentlichen eine Seitwärtsbewegung. Diodes Inc liegt bei fast Null, dafür zeigen Renesas und ON Semi einen Gewinn.
Im 1-jahreschart sieht man den Mar-a-Lago Crash und die anschließende Erholung. Am besten erholt hat sich Rohm mit 40%. Die anderen liegen nahe Null. Texas Instruments und ON Semi sind im Minus.
Dividend Yield
Summary
Im RoE, den Margen und auch im P/E sieht man deutlich die Konjunktur-Zyklen. Gerade geht es bergab. Vielleicht würde es sich lohnen, noch ein bisschen zu warten
Liest man die Storys auf den Firmenwebseiten, so sind moderne Autos rollende Computer mit zahlreichen Assistenzsystemen. Es sollte also ein großer Bedarf an Chips für diese Systeme bestehen. An der Performance sieht man allerdings nichts davon. Vielleicht weil insgesamt immer weniger Autos gekauft werden.
Diodes
Die Eigenkapitalrendite ist auf knapp 3% gefallen, bei einem RoE/RoA von 2.0. Die Bruttomarge liegt bei 33%, die Nettomarge jedoch nur bei 3%.
In der Umsatzentwicklung zeigt sich ein Peak in 2022, seidem ging es bergab. Die Analysten sehen ein Umsatzwachstum von 20% gegenüber 2024. Das liegt deutlich unter dem Wert von 2022.
Die Bewertung nach P/E liegt bei 65 und auch der Bewertungsindikator zeigt eine deutliche Überbewertung.
Im Internet konnte ich leider keine Hinweise finden, dass Diodes Nexperia ersetzen wird.
ON Semiconductor
Die Eigenkapitalrendite bei 19% bei einem RoE/RoA von 2.2 – das liegt im Feld sogar über dem Durchschnitt.
Beim Umsatz liegt ON in 2024 bei 105% relativ zu 2021. Auch hier lag das Maximum bei 2022. Die Analysten erwarten bis 2027 sogar noch einen leichten Rückgang.
Das P/E liegt trotz der (geringen?) Erwartungen noch bei 17. Für mich ist die Aktie damit immer noch überbewerttet
Renesas
Die Eigenkapitalrendite ist gering. RoE bei 9.6%. Die Brutto-Marge bei 56% ist gut. Die Nettomarge bei 16% - nicht spektakulär.
Auch hier gab es beim Umsatz einen Peak in 2022, seither ist der Umsatz gefallen. Die Analysten prognostizieren einen Anstieg von 15% bis 2027.
In der Kursperformance ist die Aktie langfristig noch immer im Minus, aber es zeigt sich eine Erholung
Interessant fand ich, dass Renesas einen Vertrag mit Volkswagen hat. Vielleicht lässt sich darauf aufbauen. Ich nehm sie auf die Liste
STM Microelectronics
Mit RoE von 9% und Bruttomarge von 39% und Nettomarge von 12% eher durchschnittlich. Auch hier hat sich die Marge in 2024 gegenüber 2023 mehr als halbiert.
Der Kurs ist gegenüber 2022 um 50% gefalllen und hat sich da stabilisiert.
Das P/E liegt bei 14 – für Technologiewerte wirkt das günstig. Die Analysten sehen 11% Wachstum bis 2027 – nicht beeindruckend, aber der Indikator zeigt nahezu eine faire Bewertung.
Infineon
Der einzige deutsche Wert und bei den Automobil-Chips mit dem größten Marktanteil.
RoE liegt bei 10%, die Bruttomarge 42% , die Nettomarge bei 9%. Die Nettomarge ist dürftig.
Beim Umsatz sieht man das Maximum in 2023, und dann auch hier einen leichten Rückgang. Von 2024 – 2027 sehen die Analysten dann noch 17% Potential. Mit diesem Wachstum ist ein P/E von 31 zu teuer.
Texas Instruments
Das RoE liegt bei 28% und damit weit vor allen anderen – dafür beträgt der Fremdkapitalhebel RoE / RoA fast 3 und damit den höchsten Wert im Feld. Auch die Bruttomarge ist mit 58% auf dem ersten Platz. Ebenso die Nettomarge mit 31%
Die Umsatzentwicklung holt uns dann wieder auf den Boden. 85% relativ gesehen zu 2021 ist wenig. Aber die Analysten sehen ein Wachstum 2024 – 2027 von 34% - der beste Wert im Feld.
Auch die Dividendenrendite ist mit 3 % am besten. Die Langzeit-Performance ist sehr gut. Im Moment ist TI aber in einer Seitwärtsbewegung gefangen
Vishay
Die Firma machte in 2024 Verlust – wie alle anderen gab es eine zyklische Abwärtsbewegung, aber hier leider bis in den Verlustbereich
Mit 21% die schlechteste Bruttomarge, die Nettomarge wieder unter Null. Damit gibt es auch kein P/E
Da sehe ich keinen Bedarf
Rohm
Auch hier ist die Firma in der zyklischen Abwärtsbewegung in die Verlustzone gerutscht. Diese zyklische Bewegung hat auch die Marge verschlechtert. Die Bruttomarge sank 2024 (31%) auf 2025 (17%).
Das Umsatzwachstum in den letzten 10 Jahren war gering, die Analysten sehen ein Potential 2024 – 2028 von 11%.
Da das P/E nur 10 beträgt, zeigt der Indikator eine Unterbewertung.
Spontan zuschlagen würde ich jedoch erstmal nicht
