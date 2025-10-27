Zollstreit-Entspannung sorgt für weitere Rekorde

Nexperia Issue





In dieser Woche gab es die Nachricht, dass Nexperia keine Chips mehr für die Autoindustrie liefern kann und die OEMs daher nach alternativen Lieferanten suchen müssen, wenn sie keinen Produktionsstop riskieren wollen. Ich fand das einerseits sehr überraschend, dass die Autofirmen für kritische Bauteile – nach dem Corona Erlebnis – noch immer keine Dual Sourcing Strategy haben… und andererseits interessant, weil sich ja hier Opportunitäten auftun.

In einem Artikel von August 2023 war bereits bekannt, dass VW strategische Direktverträge mit Chipherstellern wie Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors N.V. und Renesas Electronics Corporation für wichtige Halbleiter abgeschlossen hat.

Source https://www.carsifu.my/news/vw-strikes-direct-supply-deals-for-chips-to-avoid-global-shortage?utm_source=chatgpt.com

Hier ist eine Liste mit 15 potentiellen Ersatzlieferanten für Automotive‑qualifizierte diskrete Halbleiter (MOSFETs, Dioden, Logik, Schutzbausteine) – also Firmen, die ähnlich wie Nexperia Produkte für die Automobilindustrie liefern könnten. Zu jedem Unternehmen gebe ich kurz eine Einschätzung der Stärken.









Einschätzung der Stärken.

Nr. Lieferant Kurzprofil & Automotive‑Relevanz 1 Infineon Technologies AG Sehr breit aufgestellt im Automotive‑Halbleiterbereich, z. B. Automotive‑MOSFETs, IGBTs, SiC‑Bauelemente. (https://www.infineon.com/products/power/mosfet/automotive-mosfet?utm_source=chatgpt.com) 2 STMicroelectronics Bietet Automotive‑qualifizierte SiC‑MOSFETs an (z. B. 650 V / 1200 V) für Leistungselektronik im Fahrzeug. (https://www.st.com/en/automotive-analog-and-power/automotive-sic-mosfets.html?utm_source=chatgpt.com) 3 Diodes Incorporated Liefert Automotive‑konforme diskrete Bauelemente (MOSFETs, Dioden, Schutz) – AEC‑Q100/101‑Qualifikation. (https://www.diodes.com/products/automotive/discrete-automotive?utm_source=chatgpt.com) 4 Vishay Intertechnology, Inc. Automotive‑Grade MOSFETs mit AEC‑Q101 Qualifikation, z. B. P‑Channel ‑100 V MOSFETs. (https://ir.vishay.com/news-releases/news-release-details/vishay-intertechnology-delivers-best-class-resistance-automotive?utm_source=chatgpt.com) 5 ROHM Semiconductor Bietet Automotive‑Grade MOSFETs und SiC‑MOSFETs mit AEC‑Q101 for Automotive Anwendungen. (https://www.rohm.de/products/mosfets/automotive/single-nch/ag089fld3hrb-product?utm_source=chatgpt.com) 6 Littelfuse, Inc. Produziert Automotive‑qualified MOSFETs und Schutzkomponenten für Fahrzeugelektronik. (https://www.littelfuse.com/products/power-semiconductors-control-ics/mosfets-si-sic/automotive-qualified?utm_source=chatgpt.com) 7 ON Semiconductor Bekannt für Automotive‑qualifizierte Bausteine und diskrete Halbleiter im Automobil‑Segment. (Industrieberichte zeigen sie als starken Mitbewerber) (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com) 8 Micro Commercial Components (MCC) Fokus auf Automotive MOSFETs (z. B. 150 V AEC‑Q101 qualifiziert) – interessant für Ersatz in bestimmten Spannungsklassen. (aus Brancheninformationen) 9 Mitsubishi Electric Corporation Wird im Marktbericht als einer der Hauptakteure im Bereich SiC / Automotive Leistungs‑Halbleiter genannt. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com) 10 Texas Instruments Incorporated Zwar stärker im Steuer‑/Analogbereich, aber auch relevant im Automotive Halbleitermarkt laut Marktüberblicken. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com) 11 Toshiba Corporation Ebenfalls in Marktanalysen als Anbieter im Automotive Halbleiter Umfeld genannt. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com) 12 Wolfspeed, Inc. Spezialist für SiC Leistungshalbleiter; relevant bei Hochspannungsanwendungen im Fahrzeug. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com) 13 GeneSiC Semiconductor Inc. Auch im Bereich SiC/Automotive‑Leistungshalbleiter aktiv laut Branche‑Report. (https://www.wiseguyreports.com/reports/discrete-sic-mosfet-market?utm_source=chatgpt.com) 14 NXP Semiconductors N.V. Starker Automobil‑Halbleiteranbieter, insbesondere Steuerung/Analog/Sicherheit – könnte ergänzend bei diskreten Bauteilen relevant sein. (Markt‑Rahmen) 15 Renesas Electronics Corporation Global großer Automotive‑Halbleiteranbieter – auch wenn Schwerpunkt nicht zwangsläufig auf einfachen diskreten MOSFETs liegt, als strategischer Ersatz denkbar.





Hinweise zur Auswahl und Bewertung

Diese Lieferanten decken unterschiedliche Segmente ab: von kleinen Signal‑MOSFETs über Leistungs‑MOSFETs bis hin zu SiC/IGBT für Hochvolt‑Elektromobilität. Prüfen Sie für jeden Ersatzlieferanten genau die Spezifikation: Qualifikation (z. B. AEC‑Q101/100), Temperaturbereich, Package, Lebensdauer (Longevity), Verfügbarkeit. Lieferkette & Produktionsstandorte sind ebenfalls wichtig (z. B. IATF 16949 zertifiziert) – viele Hersteller betonen dies explizit (z. B. Diodes) (https://www.diodes.com/assets/Brochures-Flyers/Automotive-Brochure.pdf?utm_source=chatgpt.com) Auch die Produkttypliste des bestehenden Bausteins bei Nexperia muss mit dem Ersatzmatch abgeglichen werden: Spannung, Strom, R_DS(on), Package, Pinout etc.





Wenn du möchtest, kann ich für jeden dieser Lieferanten eine Tabelle mit konkreten Bausteinserien (z. B. MOSFET‑Serien, Dioden‑Serien) mit Partnummern, Spannungs‑/Leistungs­klassen und Verfügbarkeit machen – möchtest du das?

Rang Firma Umsatz im Automotive-Halbleitermarkt Marktanteil (global) 1 Infineon Technologies AG ca. 9,2 Mrd USD in 2023 (bei Gesamtmarkt ~67 Mrd USD) (https://www.semiconductorintelligence.com/auto-sc-slowing/?utm_source=chatgpt.com) ca. 13.7 % in 2023 (https://www.techinsights.com/products/ats-2404-801?utm_source=chatgpt.com) 2 NXP Semiconductors N.V. nicht exakt ausgewiesen; Anteil ~10.8 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) ca. 10.8 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) 3 STMicroelectronics N.V. nicht exakt ausgewiesen; Anteil ~10.2 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) ca. 10.2 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) 4 Texas Instruments Incorporated nicht exakt ausgewiesen; Anteil ~8.5 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) ca. 8.5 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) 5 Renesas Electronics Corporation nicht exakt ausgewiesen; Anteil ~6.7 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) ca. 6.7 % in 2023 (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com)

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025233846-00.png









Rang Firma Geschätzter Automobil-Halbleiter-Umsatz 2023* Marktanteil (%) 1 Infineon Technologies AG ca. USD 9,7 Mrd¹ ca. 13,7 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) 2 NXP Semiconductors N.V. ca. USD 7,5 Mrd² ca. 10,8 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) 3 STMicroelectronics N.V. ca. USD 7,1 Mrd³ ca. 10,2 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) 4 Texas Instruments Incorporated ca. USD 5,9 Mrd⁴ ca. 8,5 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) 5 Renesas Electronics Corporation ca. USD 4,6 Mrd⁵ ca. 6,7 % (https://www.techinsights.com/blog/automotive-semiconductor-market-shares-2023?utm_source=chatgpt.com) 6 onsemi Corporation USD 4,3 Mrd (automotive Umsatz) (https://www.onsemi.com/company/news-media/press-announcements/en/onsemi-reports-fourth-quarter-and-full-year-2023-earnings?utm_source=chatgpt.com) ca. 6,2 %* 7 Robert Bosch GmbH (Halbleiter/SiC Teilgeschäft) geschätzt USD 3,0 Mrd⁶ ca. 4,3 %* 8 Analog Devices, Inc. geschätzt USD 2,8 Mrd* ca. 4,0 %* 9 Qualcomm Incorporated geschätzt USD 2,0 Mrd* ca. 2,9 %* 10 Micron Technology, Inc. geschätzt USD 1,5 Mrd* ca. 2,2 %*

Source ChatGPT





Kennzahlen

Eigenkapital rendite





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025234256-05.png









Gross Profit Margin

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025234348-06.png





Netto-Marge

Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025234441-07.png









Hier sind man schön den zyklischen Abschwung. Alle Firmen haben 2024 einen Rückgang der Marge erlitten.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025235001-08.png

Passend zum – oder besser gesagt „ursächlich“ – für den Margenrückgang sieht man hier den Umsatzrückgang.









P/E current





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025235050-09.png





Auch hier sieht man das Hoch in 2022 – aber anders als in den vorangegangen Abbildungen teilt sich 2024 das Bild. Diodes, Infineon und TI steigen, der Rest stagniert.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025235332-10.png





Wenn ich mich an die anderen Branchen erinnere, dann sind die Umsatzerwartungen echt bescheiden.





Performance





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025235539-11.png





Auf der langen Zeitachse dominiert Diodes Inc das Bild – mit einem Plus von 683 %. Allerdings sind da auch einige im Minus – Rohm, Renesas, Infineon, STM und Vishay.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025235637-12.png





Auf der mittleren Zeitachse (5 Jahre) sieht man im Wesentlichen eine Seitwärtsbewegung. Diodes Inc liegt bei fast Null, dafür zeigen Renesas und ON Semi einen Gewinn.

Im 1-jahreschart sieht man den Mar-a-Lago Crash und die anschließende Erholung. Am besten erholt hat sich Rohm mit 40%. Die anderen liegen nahe Null. Texas Instruments und ON Semi sind im Minus.









Dividend Yield





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11695/board/20251025235747-14.png









Summary

Im RoE, den Margen und auch im P/E sieht man deutlich die Konjunktur-Zyklen. Gerade geht es bergab. Vielleicht würde es sich lohnen, noch ein bisschen zu warten

Liest man die Storys auf den Firmenwebseiten, so sind moderne Autos rollende Computer mit zahlreichen Assistenzsystemen. Es sollte also ein großer Bedarf an Chips für diese Systeme bestehen. An der Performance sieht man allerdings nichts davon. Vielleicht weil insgesamt immer weniger Autos gekauft werden.

Diodes

Die Eigenkapitalrendite ist auf knapp 3% gefallen, bei einem RoE/RoA von 2.0. Die Bruttomarge liegt bei 33%, die Nettomarge jedoch nur bei 3%.

In der Umsatzentwicklung zeigt sich ein Peak in 2022, seidem ging es bergab. Die Analysten sehen ein Umsatzwachstum von 20% gegenüber 2024. Das liegt deutlich unter dem Wert von 2022.

Die Bewertung nach P/E liegt bei 65 und auch der Bewertungsindikator zeigt eine deutliche Überbewertung.

Im Internet konnte ich leider keine Hinweise finden, dass Diodes Nexperia ersetzen wird.

ON Semiconductor

Die Eigenkapitalrendite bei 19% bei einem RoE/RoA von 2.2 – das liegt im Feld sogar über dem Durchschnitt.

Beim Umsatz liegt ON in 2024 bei 105% relativ zu 2021. Auch hier lag das Maximum bei 2022. Die Analysten erwarten bis 2027 sogar noch einen leichten Rückgang.

Das P/E liegt trotz der (geringen?) Erwartungen noch bei 17. Für mich ist die Aktie damit immer noch überbewerttet

Renesas

Die Eigenkapitalrendite ist gering. RoE bei 9.6%. Die Brutto-Marge bei 56% ist gut. Die Nettomarge bei 16% - nicht spektakulär.

Auch hier gab es beim Umsatz einen Peak in 2022, seither ist der Umsatz gefallen. Die Analysten prognostizieren einen Anstieg von 15% bis 2027.

In der Kursperformance ist die Aktie langfristig noch immer im Minus, aber es zeigt sich eine Erholung

Interessant fand ich, dass Renesas einen Vertrag mit Volkswagen hat. Vielleicht lässt sich darauf aufbauen. Ich nehm sie auf die Liste

STM Microelectronics

Mit RoE von 9% und Bruttomarge von 39% und Nettomarge von 12% eher durchschnittlich. Auch hier hat sich die Marge in 2024 gegenüber 2023 mehr als halbiert.

Der Kurs ist gegenüber 2022 um 50% gefalllen und hat sich da stabilisiert.

Das P/E liegt bei 14 – für Technologiewerte wirkt das günstig. Die Analysten sehen 11% Wachstum bis 2027 – nicht beeindruckend, aber der Indikator zeigt nahezu eine faire Bewertung.

Infineon

Der einzige deutsche Wert und bei den Automobil-Chips mit dem größten Marktanteil.

RoE liegt bei 10%, die Bruttomarge 42% , die Nettomarge bei 9%. Die Nettomarge ist dürftig.

Beim Umsatz sieht man das Maximum in 2023, und dann auch hier einen leichten Rückgang. Von 2024 – 2027 sehen die Analysten dann noch 17% Potential. Mit diesem Wachstum ist ein P/E von 31 zu teuer.

Texas Instruments

Das RoE liegt bei 28% und damit weit vor allen anderen – dafür beträgt der Fremdkapitalhebel RoE / RoA fast 3 und damit den höchsten Wert im Feld. Auch die Bruttomarge ist mit 58% auf dem ersten Platz. Ebenso die Nettomarge mit 31%

Die Umsatzentwicklung holt uns dann wieder auf den Boden. 85% relativ gesehen zu 2021 ist wenig. Aber die Analysten sehen ein Wachstum 2024 – 2027 von 34% - der beste Wert im Feld.

Auch die Dividendenrendite ist mit 3 % am besten. Die Langzeit-Performance ist sehr gut. Im Moment ist TI aber in einer Seitwärtsbewegung gefangen

Vishay

Die Firma machte in 2024 Verlust – wie alle anderen gab es eine zyklische Abwärtsbewegung, aber hier leider bis in den Verlustbereich

Mit 21% die schlechteste Bruttomarge, die Nettomarge wieder unter Null. Damit gibt es auch kein P/E

Da sehe ich keinen Bedarf

Rohm

Auch hier ist die Firma in der zyklischen Abwärtsbewegung in die Verlustzone gerutscht. Diese zyklische Bewegung hat auch die Marge verschlechtert. Die Bruttomarge sank 2024 (31%) auf 2025 (17%).

Das Umsatzwachstum in den letzten 10 Jahren war gering, die Analysten sehen ein Potential 2024 – 2028 von 11%.

Da das P/E nur 10 beträgt, zeigt der Indikator eine Unterbewertung.

Spontan zuschlagen würde ich jedoch erstmal nicht

Bei dem schwachen Gesamtbild - und den schwachen Erwartungen kann ich mich im Moment nicht so recht begeistern, etwas zu kaufen....











