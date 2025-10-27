Cambridge Isotope Laboratories, Inc. und Chemtatva Chiral Solutions Pvt. Ltd. gründen zusammen Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. in Hyderabad, Indien

TEWKSBURY, MA und HYDERABAD, INDIEN / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2025 / Cambridge Isotope Laboratories, Inc. (CIL) und Chemtatva Chiral Solutions, Pvt. Ltd. (CCS), ein führender Anbieter von chiralen Lösungen und Spezialchemikalienlösungen, geben die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Gründung der Firma Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. in Hyderabad (Indien) bekannt. Diese Initiative ist ein Meilenstein für die weltweite Expansion von CIL und stärkt die Kompetenzen des Unternehmens in der Entwicklung und Produktion von deuterierten Reagenzien sowie anderen isotopenangereicherten Produkten. Diese Partnerschaft wird die globale Lieferkette stärken, den Echtzeit-Support für Kunden in Asien verbessern und eine standortübergreifende Produktion für internationale Kunden ermöglichen, die auf Geschäftskontinuität setzen. Die zu gründende Firma Cambridge Isotope Laboratories, Pvt. Ltd. wird voraussichtlich im vierten Quartal 2025 offiziell den Betrieb aufnehmen, sobald die Auflagen zur Sorgfaltspflicht und die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt wurden. Der Betrieb des neu gegründeten Unternehmens wird in bereits bestehenden CCS-Produktionsanlagen erfolgen, der Spatenstich für eine neu zu errichtende Anlage ist 2026 geplant. Die neue Produktionsanlage wird im indischen Genome Valley angesiedelt sein – einem aufstrebenden, 2.000 Acres großen Life-Science-Cluster in einem Vorort von Hyderabad.

Cliff Caldwell, CEO von CIL, merkt an: „Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit CCS und werden unser chemisches Knowhow bündeln und Technologien zur Skalierung entwickeln, um pharmazeutische und industrielle Anwendungen noch besser unterstützen zu können. Diese Initiative bringt zum Ausdruck, wie sehr wir uns dafür einsetzen, internationale Forschungs- und Entwicklungsinitiativen in wissenschaftlichen Bereichen zu fördern und zur Deckung des steigenden kommerziellen Bedarfs an deuteriummarkierten Produkten und Spezialchemikalien in der Pharma- und Elektronikbranche beizutragen.