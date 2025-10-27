Börsen Update Europa - 27.10. - FTSE Athex 20 stark +1,84 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:49) bei 30.188,20 PKT und steigt um +0,36 %. Top-Werte: Porsche AG +4,77 %, Gerresheimer +4,21 %, ThyssenKrupp +1,36 % Flop-Werte: FUCHS Pref -2,22 %, TeamViewer -1,87 %, Lanxess -1,66 %

Der DAX bewegt sich bei 24.226,82 PKT und steigt um +0,07 %. Top-Werte: SAP +1,32 %, Commerzbank +1,06 %, Porsche Holding SE +0,94 % Flop-Werte: MTU Aero Engines -2,29 %, Rheinmetall -2,23 %, Beiersdorf -1,84 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:50) bei 3.726,68 PKT und steigt um +0,25 %.

Top-Werte: Evotec +3,78 %, Jenoptik +1,34 %, SAP +1,32 %

Flop-Werte: TeamViewer -1,87 %, Deutsche Telekom -1,58 %, HENSOLDT -1,54 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.690,68 PKT und gewinnt bisher +0,53 %.

Top-Werte: Prosus Registered (N) +3,19 %, UniCredit +2,46 %, Intesa Sanpaolo +1,42 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,23 %, Deutsche Telekom -1,58 %, Vinci -1,36 %

Der ATX steht bei 4.684,45 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,57 %, CA-Immobilien-Anlagen +2,21 %, UNIQA Insurance Group +1,89 %

Flop-Werte: DO & CO -1,15 %, Andritz -0,87 %, OMV -0,54 %

Der SMI steht bei 12.471,23 PKT und verliert bisher -0,63 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +1,01 %, UBS Group +0,69 %, Logitech International +0,53 %

Flop-Werte: Sika -4,57 %, Roche Holding -2,39 %, Novartis -2,05 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:22) bei 8.210,11 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Stellantis +0,91 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +0,91 %, Schneider Electric +0,85 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -2,92 %, ORANGE -2,14 %, Thales -1,82 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:25) bei 2.792,55 PKT und steigt um +0,63 %.

Top-Werte: SKF (B) +1,16 %, Assa Abloy Registered (B) +0,51 %, Tele2 (B) +0,45 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,67 %, Telia Company -1,44 %, AstraZeneca -1,16 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 4.970,00 PKT und gewinnt bisher +1,84 %.

Top-Werte: HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,91 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,58 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development +0,89 %

Flop-Werte: Piraeus Port Authority -1,61 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,02 %, Viohalco -0,99 %