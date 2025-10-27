    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Porsche AG - Aktienkurs springt nach oben +4,77 % - 27.10.2025

    Am 27.10.2025 ist die Porsche AG Aktie, bisher, um +4,77 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.

    Besonders beachtet! - Porsche AG - Aktienkurs springt nach oben +4,77 % - 27.10.2025
    Foto: Marijan Murat - dpa

    Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

    Porsche AG Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 27.10.2025

    Mit einer Performance von +4,77 % konnte die Porsche AG Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu MDAX (Performance)!
    Long
    28.242,95€
    Basispreis
    2,05
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    32.152,28€
    Basispreis
    2,06
    Ask
    × 14,74
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Porsche AG einen Gewinn von +3,97 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche ist die Porsche AG Aktie damit um +11,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,45 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Porsche AG um -18,48 % verloren.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

    Porsche AG Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,33 %
    1 Monat +11,45 %
    3 Monate +3,97 %
    1 Jahr -31,80 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Porsche AG Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Porsche AG Aktie, die trotz katastrophaler Quartalszahlen steigt. Anleger glauben, dass die schlechten Zahlen bereits eingepreist sind und der Kurs stabilisiert wurde. Bedenken zur Modellpolitik und Margen stehen im Raum, während die Zukunft der Marke und mögliche Rückzüge von der Börse diskutiert werden. Zudem wird die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen kritisch betrachtet, und die Rolle von Großaktionären wird als Einflussfaktor auf die Kursentwicklung thematisiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Porsche AG eingestellt.

    Zur Porsche AG Diskussion

    Informationen zur Porsche AG Aktie

    Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,06 Mrd.EUR wert.

    Börsen Update Europa - 27.10. - FTSE Athex 20 stark +1,84 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Ist das die perfekte Kaufchance?


    Die Porsche-Aktie steht seit Längerem unter Druck, doch zuletzt zeigt der MDAX-Konzern Lebenszeichen. Bietet sich jetzt bei dem Titel eine ideale Kaufchance? Porsche meldet Zahlen Am Freitag nach Börsenschluss hat der Sportwagenbauer Porsche seine Quartalszahlen vorgelegt. Wie erwartet meldete das Unternehmen einen herben Gewinneinbruch, enttäuschte zusätzlich mit dem Umsatz, überraschte allerdings mit der Marge. Angesichts […] The post Porsche-Aktie: Ist das die perfekte Kaufchance? first appeared on sharedeals.de.

    Zollstreit-Entspannung treibt kaum - Fokus auf Notenbanken


    Signale einer Entspannung im US-chinesischen Handelsstreit sind am Montag am deutschen Aktienmarkt weitgehend abgeprallt. Anleger wagen sich in einer Woche mit Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie …

    Porsche AG Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Porsche AG

    +4,69 %
    +10,44 %
    +10,93 %
    +0,74 %
    -31,86 %
    -52,34 %
    -49,57 %
    ISIN:DE000PAG9113WKN:PAG911



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Porsche AG - Aktienkurs springt nach oben +4,77 % - 27.10.2025 Am 27.10.2025 ist die Porsche AG Aktie, bisher, um +4,77 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Porsche AG Aktie.