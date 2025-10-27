    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Pressestatement zum Olympia-Bürgerentscheid

    München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung
    der Bayerischen Wirtschaft e. V.:

    "Die bayerische Wirtschaft zeigt sich sehr erfreut über den positiven Ausgang
    des Bürgerentscheids über eine Olympiabewerbung der Landeshauptstadt München.
    Wir sind äußert zuversichtlich, dass sich München im nächsten Schritt, mit dem
    aus unserer Sicht gut durchdachten, und vor allem nachhaltigen Konzept, gegen
    die anderen deutschen Regionen durchsetzt. Unabhängig davon zeigt das Ergebnis
    die Zukunftsbereitschaft und den Zukunftswillen der Münchner Bevölkerung.

    Olympia ist weit mehr als ein sportliches Großereignis. Es ist eine auch die
    einmalige Chance, den Standort international sichtbar zu machen und
    wirtschaftlich voranzubringen. Das 'Ja' der Bürger ist ein klares Bekenntnis zu
    Fortschritt, Innovation und Stärke. Spiele in München wären eine starke Werbung
    für den Wirtschaftsstandort. Mit ihrem Milliardenpublikum steigern sie die
    internationale Sichtbarkeit, fördern das Image und erhöhen die Attraktivität für
    Fachkräfte und Investoren. Gleichzeitig bringt Olympia starke Impulse bei
    Infrastruktur, ÖPNV, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Wohnraum und
    Barrierefreiheit. Auch die Wirtschaft profitiert direkt: Mehr Touristen vor,
    während und nach den Spielen bedeutet volle Betten, lebendige Innenstädte und
    steigende Umsätze. Bayern zeigt seinen Mehrwert - kulinarisch, kulturell und
    wirtschaftlich - und überzeugt zugleich Investoren von seiner Attraktivität. Die
    Bauwirtschaft und weitere Branchen erleben einen Schub. Nachhaltige Bauweisen
    und Innovationen 'made in Bavaria' beweisen: Fortschritt und Verantwortung gehen
    Hand in Hand. Ein Effekt, der über die Spiele hinauswirkt."

