Pressestatement zum Olympia-Bürgerentscheid
München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigung
der Bayerischen Wirtschaft e. V.:
"Die bayerische Wirtschaft zeigt sich sehr erfreut über den positiven Ausgang
des Bürgerentscheids über eine Olympiabewerbung der Landeshauptstadt München.
Wir sind äußert zuversichtlich, dass sich München im nächsten Schritt, mit dem
aus unserer Sicht gut durchdachten, und vor allem nachhaltigen Konzept, gegen
die anderen deutschen Regionen durchsetzt. Unabhängig davon zeigt das Ergebnis
die Zukunftsbereitschaft und den Zukunftswillen der Münchner Bevölkerung.
Olympia ist weit mehr als ein sportliches Großereignis. Es ist eine auch die
einmalige Chance, den Standort international sichtbar zu machen und
wirtschaftlich voranzubringen. Das 'Ja' der Bürger ist ein klares Bekenntnis zu
Fortschritt, Innovation und Stärke. Spiele in München wären eine starke Werbung
für den Wirtschaftsstandort. Mit ihrem Milliardenpublikum steigern sie die
internationale Sichtbarkeit, fördern das Image und erhöhen die Attraktivität für
Fachkräfte und Investoren. Gleichzeitig bringt Olympia starke Impulse bei
Infrastruktur, ÖPNV, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Wohnraum und
Barrierefreiheit. Auch die Wirtschaft profitiert direkt: Mehr Touristen vor,
während und nach den Spielen bedeutet volle Betten, lebendige Innenstädte und
steigende Umsätze. Bayern zeigt seinen Mehrwert - kulinarisch, kulturell und
wirtschaftlich - und überzeugt zugleich Investoren von seiner Attraktivität. Die
Bauwirtschaft und weitere Branchen erleben einen Schub. Nachhaltige Bauweisen
und Innovationen 'made in Bavaria' beweisen: Fortschritt und Verantwortung gehen
Hand in Hand. Ein Effekt, der über die Spiele hinauswirkt."
Pressekontakt:
Lena Grümann, Tel. +49 (0) 89-551 78-391, E-Mail:
mailto:lena.gruemann@ibw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6145839
OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.
der Bayerischen Wirtschaft e. V.:
"Die bayerische Wirtschaft zeigt sich sehr erfreut über den positiven Ausgang
des Bürgerentscheids über eine Olympiabewerbung der Landeshauptstadt München.
Wir sind äußert zuversichtlich, dass sich München im nächsten Schritt, mit dem
aus unserer Sicht gut durchdachten, und vor allem nachhaltigen Konzept, gegen
die anderen deutschen Regionen durchsetzt. Unabhängig davon zeigt das Ergebnis
die Zukunftsbereitschaft und den Zukunftswillen der Münchner Bevölkerung.
Olympia ist weit mehr als ein sportliches Großereignis. Es ist eine auch die
einmalige Chance, den Standort international sichtbar zu machen und
wirtschaftlich voranzubringen. Das 'Ja' der Bürger ist ein klares Bekenntnis zu
Fortschritt, Innovation und Stärke. Spiele in München wären eine starke Werbung
für den Wirtschaftsstandort. Mit ihrem Milliardenpublikum steigern sie die
internationale Sichtbarkeit, fördern das Image und erhöhen die Attraktivität für
Fachkräfte und Investoren. Gleichzeitig bringt Olympia starke Impulse bei
Infrastruktur, ÖPNV, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Wohnraum und
Barrierefreiheit. Auch die Wirtschaft profitiert direkt: Mehr Touristen vor,
während und nach den Spielen bedeutet volle Betten, lebendige Innenstädte und
steigende Umsätze. Bayern zeigt seinen Mehrwert - kulinarisch, kulturell und
wirtschaftlich - und überzeugt zugleich Investoren von seiner Attraktivität. Die
Bauwirtschaft und weitere Branchen erleben einen Schub. Nachhaltige Bauweisen
und Innovationen 'made in Bavaria' beweisen: Fortschritt und Verantwortung gehen
Hand in Hand. Ein Effekt, der über die Spiele hinauswirkt."
Pressekontakt:
Lena Grümann, Tel. +49 (0) 89-551 78-391, E-Mail:
mailto:lena.gruemann@ibw-bayern.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6145839
OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Bayer - BAY001 - DE000BAY0017
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bayer. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Tanasaki schrieb 24.10.25, 08:29
mitdiskutieren »
Es ist nur noch traurig was aus dem welt Konzern geworden ist !
seit 3-4 Monaten dümpelt der Kurs bei 26-28
Bayeronic schrieb 21.10.25, 19:53
mitdiskutieren »
Sorry, aber der Inhalt ist Müll. Persönlich würde ich nicht viel daraus ableiten.
Bayer AG hat
a) ein Klageproblem - was unter Kontrolle gebracht wird
b) zu hohe Schulden - was unter Kontrolle gebracht wird.
Es braucht Zeit.
keks911 schrieb 20.10.25, 15:17
mitdiskutieren »
....Bayer AG steht an einem entscheidenden Punkt und erwartet die Stellungnahme des U.S. Solicitor General im Glyphosat-Rechtsstreit Durnell. Diese wird darüber entscheiden, ob der Supreme Court den Fall zur Verhandlung annimmt. Morgan Stanley stuft dieses Ereignis als von "sehr hoher" Bedeutung ein, da eine Annahme durch das Gericht einen Fortschritt bei der Lösung der rechtlichen Probleme bedeuten würde, die die Bewertung von Bayer belastet haben. Eine Entscheidung des Supreme Court wird innerhalb weniger Wochen nach Einreichung der Stellungnahme erwartet....
https://de.investing.com/news/stock-market-news/morgan-stanley-funf-europaische-pharmaaktien-vor-entscheidenden-weichenstellungen-93CH-3191519
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte