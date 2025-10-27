Pressestatement zum Olympia-Bürgerentscheid

München (ots) - Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der vbw - Vereinigungder Bayerischen Wirtschaft e. V.:"Die bayerische Wirtschaft zeigt sich sehr erfreut über den positiven Ausgangdes Bürgerentscheids über eine Olympiabewerbung der Landeshauptstadt München.Wir sind äußert zuversichtlich, dass sich München im nächsten Schritt, mit demaus unserer Sicht gut durchdachten, und vor allem nachhaltigen Konzept, gegendie anderen deutschen Regionen durchsetzt. Unabhängig davon zeigt das Ergebnisdie Zukunftsbereitschaft und den Zukunftswillen der Münchner Bevölkerung.Olympia ist weit mehr als ein sportliches Großereignis. Es ist eine auch dieeinmalige Chance, den Standort international sichtbar zu machen undwirtschaftlich voranzubringen. Das 'Ja' der Bürger ist ein klares Bekenntnis zuFortschritt, Innovation und Stärke. Spiele in München wären eine starke Werbungfür den Wirtschaftsstandort. Mit ihrem Milliardenpublikum steigern sie dieinternationale Sichtbarkeit, fördern das Image und erhöhen die Attraktivität fürFachkräfte und Investoren. Gleichzeitig bringt Olympia starke Impulse beiInfrastruktur, ÖPNV, Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Wohnraum undBarrierefreiheit. Auch die Wirtschaft profitiert direkt: Mehr Touristen vor,während und nach den Spielen bedeutet volle Betten, lebendige Innenstädte undsteigende Umsätze. Bayern zeigt seinen Mehrwert - kulinarisch, kulturell undwirtschaftlich - und überzeugt zugleich Investoren von seiner Attraktivität. DieBauwirtschaft und weitere Branchen erleben einen Schub. Nachhaltige Bauweisenund Innovationen 'made in Bavaria' beweisen: Fortschritt und Verantwortung gehenHand in Hand. Ein Effekt, der über die Spiele hinauswirkt."Pressekontakt:Lena Grümann, Tel. +49 (0) 89-551 78-391, E-Mail:mailto:lena.gruemann@ibw-bayern.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6145839OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.