Cambridge Isotope Laboratories, Inc. präsentiert mit ISOAPI-D auf der Messe CPhI Frankfurt 2025 einen neuen Standard im Bereich der deuterierten Reagenzien für innovative pharmazeutische Anwendungen

Mit ISOAPI-D bietet CIL Partnerunternehmen in der Pharmabranche weltweit eine sichere Versorgung mit deuterierten Reagenzien. Diese werden nach den höchsten Qualitätsstandards hergestellt, um eine raschere und effizientere Entwicklung von aktiven Wirkstoffen (API) zu ermöglichen.

TEWKSBURY, MA / ACCESS Newswire / 27. Oktober 2025 / Über sein internationales Herstellernetzwerk mit Betriebsstätten in Nordamerika, Europa und Asien ist CIL in der Lage, Partnerunternehmen in der Pharmabranche eine diversifizierte und widerstandsfähige Lieferkette anzubieten. Bei jedem ISOAPI-D-Produkt, das in ISO 9001-zertifizierten Anlagen hergestellt wird, werden die höchstmöglichen Standards in Bezug auf Qualität, regulatorische Konformität und vollständige Rückverfolgbarkeit über den gesamten Herstellungsprozess gewahrt.

Die Kernkomponente der ISOAPI-D-Produktlinie ist schweres Wasser (D₂O), das ausschließlich von zertifizierten Lieferanten stammt. Dieses Produkt ist vollständig rückverfolgbar und tritiumfrei und entspricht damit den strengen Sicherheits- und regulatorischen Anforderungen der pharmazeutischen Industrie.

Die ISOAPI-D-Produktreihe umfasst außerdem moderne Zwischenprodukte, die optimierte Synthesewege ermöglichen. Durch die Reduzierung der Anzahl der Syntheseschritte und die Optimierung der Produktionseffizienz können diese Zwischenprodukte dazu beitragen, die Herstellungskosten zu senken und die Markteinführung neuer Therapeutika zu beschleunigen.

Seit 1981 ist CIL ein zuverlässiger Lieferant von hochwertigen deuterierten Materialien für führende Pharma- und Biotechnologieunternehmen weltweit. Dieses langjährige Bekenntnis zu Qualität und Zuverlässigkeit findet mit der Einführung von ISOAPI-D seine Fortsetzung. Kunden erhalten damit eine sichere, hochwertige Versorgung mit wichtigen Reagenzien, was auch das Betriebsrisiko in ihren Entwicklungspipelines entsprechend minimiert.

„ISOAPI-D ist der nächste Schritt in unserem kontinuierlichen Bestreben, innovative Entwicklungen in der Pharmabranche zu unterstützen“, erklärt Tasha Agreste, Business Development Manager Deuterated Reagent Applications von CIL. „Dank unseren erweiterten Fertigungskapazitäten, strengen Qualitätsstandards und einer jahrzehntelangen Erfahrung ist CIL ein zuverlässiger Partner für die sich wandelnden Anforderungen der Branche.“