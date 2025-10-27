Nicola Mining kündigt Pläne für ein Uplisting an der NASDAQ und die Einreichung eines kurzen Basisprospekts an

Vancouver, BC, 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Nicola Mining Inc. (das „Unternehmen“ oder „Nicola“) freut sich, bekannt zu geben, dass es im Zusammenhang mit einem geplanten Uplisting seiner Stammaktien in den Vereinigten Staaten einen Antrag auf Notierung am Nasdaq Capital Market (der „Nasdaq“) gestellt hat. Im Zusammenhang mit dem geplanten Uplisting hat das Unternehmen die Notierung seiner Stammaktien unter dem Symbol „NICM“ beantragt.

Am 7. Oktober 2025 reichte das Unternehmen einen vorläufigen kurzen Basisprospekt (der „vorläufige Basisprospekt“) bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Ontario, Alberta und British Columbia (die „kanadischen Aufsichtsbehörden“) ein.

Das Unternehmen wird berechtigt sein, Vorzugsaktien, Schuldverschreibungen, Warrants, Zeichnungsscheine, Stammaktien und Anteile oder eine beliebige Kombination davon (zusammenfassend als „qualifizierte Wertpapiere“ bezeichnet) im Wert von bis zu 10.000.000 CAD anzubieten. Dies wird zeitweise während eines Zeitraums von 25 Monaten nach Erhalt einer Empfangsbestätigung der kanadischen Aufsichtsbehörden für den endgültigen kurzen Basisprospekt (der „endgültige Basisprospekt“) möglich sein. Es wurden jedoch noch keine Beträge oder Bedingungen festgelegt.

Die qualifizierten Wertpapiere dürfen nicht verkauft werden. Auch dürfen Kaufangebote nicht angenommen werden, bis die kanadischen Aufsichtsbehörden eine Empfangsbestätigung für den endgültigen Basisprospekt ausgestellt haben. Der vorläufige Basisprospekt enthält wichtige Informationen zu den qualifizierten Wertpapieren. Kopien des vorläufigen Basisprospekts sind auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar oder können beim Unternehmen angefordert werden.

In Kanada ist die Verwendung eines Basisprospekts gängige Praxis, da dieser es Unternehmen ermöglicht, sich einem geltenden kanadischen Regulierungsprüfungsverfahren zu unterziehen, bevor sie ein Wertpapierangebot starten. Ein wichtiger Punkt ist, dass Wertpapiere, die im Rahmen eines unter einem Basisprospekt eingereichten Nachtrags zum Prospekt ausgegeben werden, in Kanada nicht der viermonatigen obligatorischen Haltefrist unterliegen.