    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Technologiespionage ist wachsende Bedrohung für Wettbewerbsfähigkeit / Brossardt

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    "Müssen Unternehmen helfen, sich vor solchen Angriffen zu schützen"

    München (ots) - Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. warnt vor
    den Folgen von Technologiespionage für die heimische Volkswirtschaft. "Immer
    häufiger werden auch deutsche Unternehmen Ziel von Cyberangriffen und
    Spionageattacken von Staaten, die uns gegenüber Skepsis hegen. Laut unserer im
    April dieses Jahres veröffentlichten vbw Studie Internationale Risiken für
    Unternehmen nehmen 86 Prozent aller befragten bayerischen Unternehmen
    Cyberattacken als ein Risiko für sich wahr. 40 Prozent aller Unternehmen in
    Bayern schätzen die Risiken durch Cyberkriminalität sogar als hoch ein. Dieser
    Anteil ist seit 2021 um ein Drittel gestiegen", erklärte vbw
    Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt im Rahmen einer Kooperationsveranstaltung
    mit dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales.

    Durch den Diebstahl von Wissen, Innovation oder Information versuchen manche
    Staaten, ihre eigenen technologischen Abhängigkeiten zu verringern oder sich
    einen Vorsprung im globalen Wettbewerb zu verschaffen. "Für die Betroffenen
    führen die Angriffe zu finanziellen Verlusten , etwa durch gestohlenes Know-how
    oder den Diebstahl von Patenten und Geschäftsgeheimnissen. Neben Umsatzeinbußen
    kann der Verlust von Marktanteilen und langfristig auch der internationalen
    Wettbewerbsfähigkeit die Folge sein. Umso wichtiger ist es, dass wir unseren
    Unternehmen dabei helfen, sich vor Angriffen zu schützen", so Brossardt.

    Damit Schutzmaßnahmen tatsächlich wirken, müssen sie aus Sicht der vbw
    ganzheitlich angelegt sein. "Der Schlüssel ist, technische Sicherheitslösungen
    und organisatorische Maßnahmen miteinander zu kombinieren - neben einer robusten
    IT-Architektur braucht es auch Konzepte zur Mitarbeitersensibilisierung .
    Gleichzeitig sollten die Betriebe ihr Wissen rechtlich schützen, etwa durch
    Geheimhaltungsvereinbarungen ", führte Brossardt weiter aus.

    Dr. Fabian Mehring, Staatsminister für Digitales: "In einer Welt, in der Wissen
    und technologischer Fortschritt Macht und Wohlstand bedeuten, wird der Schutz
    von Informationen und Know-how zu einem existenziellen Wettbewerbsfaktor für
    unsere Wirtschaft. Gerade im internationalen Wettbewerb entscheidet nicht nur
    die Innovationskraft, sondern auch die Fähigkeit, sich gegen Ausspähung und
    Manipulation zu behaupten. Unsere Unternehmen müssen Sicherheit deshalb mehr
    denn je als integralen Teil ihrer Wettbewerbsfähigkeit begreifen. Die vbw hat
    eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig es ist, diese Themen offen zu diskutieren und
    gemeinsame Strategien zu entwickeln."

    Pressekontakt:

    Stefanie Eizenberger, Tel. +49 (0) 89-551 78-370, E-Mail:
    stefanie.eizenberger@ibw-bayern.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58439/6145869
    OTS: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e.V.



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Technologiespionage ist wachsende Bedrohung für Wettbewerbsfähigkeit / Brossardt "Müssen Unternehmen helfen, sich vor solchen Angriffen zu schützen" Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. warnt vor den Folgen von Technologiespionage für die heimische Volkswirtschaft. "Immer häufiger werden auch deutsche Unternehmen Ziel von Cyberangriffen und Spionageattacken von Staaten, die uns …