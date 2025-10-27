    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Tom Lee: Deswegen knallt der S&P 500 durch die Decke

    Tom Lee von Fundstat nennt vier Gründe, warum der S&P 500 sich möglicherweise auf einen bedeutenden Ausbruch vorbereiten könnte, noch bevor das Jahr zu Ende geht.

    Für Sie zusammengefasst
    • S&P 500 könnte vor Ausbruch stehen, laut Tom Lee.
    • Starke Quartalszahlen und lockere Geldpolitik unterstützen.
    • KI-Fortschritte fördern Unternehmen und Konsumverhalten.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Rallye am Aktienmarkt - Tom Lee: Deswegen knallt der S&P 500 durch die Decke
    Foto: Unsplash

    Lee erklärt, dass starke Quartalszahlen, eine lockerere Geldpolitik der US-Notenbank, positive Nachrichten zu dem Regierungsstillstand und Entschuldungsmaßnahmen eine "perfekte Sturm"-Situation für Aktien schaffen könnten.

    "Wir treten in die letzten kritischen zehn Wochen des Jahres ein – zu einer Zeit, in der nicht nur die Unternehmensgewinne gut sind, sondern wir auch eine Fed haben, die sich in einem Lockerungszyklus befindet. Ich denke, es wird irgendwann positive Nachrichten zum Shutdown geben", sagte er gegenüber CNBC.

    Deswegen gibt sich der Dauer-Optimist für die Berichtssaison äußerst erwartungsfroh.

    "Deshalb wird es, denke ich, ein Setup für einen Jahresendrallye geben. All das bedeutet, dass der S&P mindestens bei 7.000 Punkten schließen kann. Tatsächlich halte ich das für eine eher konservative Zahl bis zum Jahresende."

    Lee erklärt außerdem, dass Fortschritte in der KI-Technologie Unternehmen unterstützen werden, was wiederum den Konsumenten zugutekommen könnte.

    "Ich habe den Eindruck, dass die Planungssicherheit im Bereich KI deutlich zugenommen hat. Unternehmen erkennen inzwischen konkrete Erträge, und wenn sie an 2026 denken, wird KI zu einer zentralen Investitionspriorität."

    Damit sieht er entscheidene Marker für einen Bullenmarkt. 

    "Die Planungssicherheit sollte sich also verbessern, und zudem könnten nächstes Jahr potenziell niedrigere Zinsen die Belastungen für Haushalte und Konsumenten verringern."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
